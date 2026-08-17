Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.4 комментария
Лавров сообщил о планах президента Ганы посетить саммит Россия – Африка в Москве
Лидер африканской республики Джон Драмани Махама планирует провести двусторонние переговоры с президентом Владимиром Путиным на полях предстоящего форума Россия – Африка в российской столице, заявил министр иностранных дел Ганы Самуэль Окудзето Аблаква на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Глава государства рассчитывает обсудить дальнейшее углубление двусторонних связей в конце октября, передает РИА «Новости».
Африканский дипломат высоко оценил прошедшую встречу в Москве, назвав диалог конструктивным и плодотворным. «Что касается двусторонних отношений, президент надеется провести двустороннюю встречу с президентом для того, чтобы в дальнейшем углублять наши отношения», – подчеркнул Аблаква.
Российский министр выразил признательность зарубежному коллеге за подтверждение визита первого лица Ганы. Лавров добавил, что третий саммит Россия – Африка станет важным этапом в развитии стратегического партнерства Москвы с Африканским союзом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ о проведении третьего саммита Россия – Африка в Москве.
Глава МИД Сергей Лавров передал лидерам стран Сахеля официальное приглашение на это мероприятие.
Российская сторона рассчитывает на личное участие председателя комиссии Африканского союза Махмуда Али Юсуфа.