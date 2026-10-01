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    Илья Ухов Илья Ухов Возвращение Донбасса и Новороссии уже стало победой СВО

    Россия возвращает себе свое, отторгнутое от живого тела страны. Нет сомнений, что все цели и задачи на этом пути мы выполним. А Донбасс и Новороссия отстроятся и восстановятся от шрамов войны, обретут новое дыхание и станут еще одной точкой притяжения капиталов и людей.

    16 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Территории удерживает сила, а не признание других стран

    30 сентября отмечается воссоединение с Россией республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей. Часто по старой памяти подобные события рассматривают в первую очередь с точки зрения согласия других держав – а это бессмысленно.

    15 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Хорошими делами прославиться – можно

    У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.

    5 комментариев
    1 октября 2026, 03:05 • Новости дня

    Войска России освободили 52 населенных пункта в зоне проведения СВО за сентябрь

    Войска России освободили 52 населенных пункта в зоне проведения СВО за сентябрь
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска за сентябрь освободили 52 населенных пункта в зоне проведения СВО, больше половины из них находятся в Харьковской области, следует из данных Минобороны России.

    По подсчетам ТАСС на основе данных Минобороны России, наибольший вклад внесла группировка войск «Север» – на нее пришлось 30 населенных пунктов, или около 57% от общего числа освобожденных за месяц территорий.

    Группировка «Центр» освободила девять населенных пунктов, «Восток» – шесть, «Южная» – четыре, «Днепр» – два, а «Запад» – один.

    Более половины всех перешедших под контроль российской армии населенных пунктов расположены в Харьковской области – 27 из 52.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, войска России освободили харьковское Шабельное, сумское Толстодубово и запорожскую Егоровку.

    Российские военные продолжают бои за четыре пункта в зоне окружения в Харьковской области.

    30 сентября 2026, 18:00 • Новости дня
    На Украине заявили о применении Россией специального боезаряда для ударов по ЛЭП
    На Украине заявили о применении Россией специального боезаряда для ударов по ЛЭП
    @ Илья Московец/URA.RU/ТАСС

    Россия при ударах по опорам высоковольтных линий электропередачи использовала реактивный беспилотник с боезарядом кумулятивно-режущего действия, сообщил советник по вопросам развития технологических направлений обороны главы киевского режима Сергей Бескрестнов (Флеш).

    Такой боезаряд предназначен специально для разрушения высоковольтных опор и металлических конструкций мостов, пишет «Страна.ua». Он якобы состоит из основной части весом 40 кг и четырех дополнительных поражающих модулей.

    Бескрестнов предположил, что российская сторона планирует продолжить атаки на ключевые линии электропередачи. В среду днем появились видео разрушения ЛЭП в Киевской области.

    Военный эксперт Юрий Кнутов пояснил, что массированные удары по энергообъектам Киевской области наносятся с целью нарушить энергоснабжение объектов ВПК в украинской столице.

    Видео ударов по ЛЭП под Киевом смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

    Комментарии (12)
    30 сентября 2026, 08:25 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар по Киеву
    ВС России нанесли массированный удар по Киеву
    @ Отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные в ходе массированного удара поразили киевский коммуникационный центр, а также порт Измаил, сообщило Минобороны.

    Удар наносился в ночь на среду высокоточным оружием наземного базирования и дальнобойными беспилотниками, указало ведомство в Max.

    В результате операции были успешно поражены несколько стратегически важных целей. Среди них оказался коммуникационный центр, расположенный в Киеве.

    Кроме того, российские военные нанесли урон объектам энергетической системы в Киевской области, которые обеспечивали работу военного производства.

    Также была поражена инфраструктура порта Измаил.

    Ранее ВС России поразили объекты энергетики, использовавшиеся в интересах ВСУ.

    Кроме того, российские военные нанесли групповой удар по центрам обработки данных в Киеве.

    Также российская армия ударила по цехам производства беспилотников ВСУ.

    Комментарии (5)
    30 сентября 2026, 14:58 • Видео
    Иран решился на создание атомной бомбы?

    В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

    Комментарии (0)
    30 сентября 2026, 19:26 • Новости дня
    В Киеве остановился электротранспорт и пропал свет

    В Киеве полностью остановился электротранспорт и пропал свет

    В Киеве остановился электротранспорт и пропал свет
    @ Yevhen Kotenko/NURPHOTO/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице Украины полностью остановилось движение электротранспорта и начались масштабные перебои с электричеством и водоснабжением.

    Работа электротранспорта в Киеве полностью прекратилась на фоне масштабных перебоев, сообщает канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    В городе также зафиксированы серьезные проблемы с инфраструктурой. Помимо остановки наземного транспорта, перебои со светом наблюдаются в киевском метрополитене. Также в столице Украины фиксируются сложности с водоснабжением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в среду в Киеве начались масштабные отключения электроэнергии и водоснабжения.

    За два дня до этого российские военные атаковали киевские центры обработки данных. Ранее мэр города Виталий Кличко сообщал о перебоях с водой из-за ударов по складам.

    Комментарии (14)
    30 сентября 2026, 13:56 • Новости дня
    Эксперт объяснил массированные удары по энергообъектам Киевской области

    Военный эксперт Кнутов: Удары по энергообъектам сократят запуски дронов Украиной

    Эксперт объяснил массированные удары по энергообъектам Киевской области
    @ Russian Defence Ministry/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    ВС России стремятся нарушить энергоснабжение ВПК Украины, чтобы снизить выпуск дронов и комплектующих для ракет, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. По его мнению, серия ударов по энергообъектам в Киевской области – еще не старт полномасштабной кампании, но предупреждение. Если позиция Киева по урегулированию конфликта останется прежней, интенсивность ударов будет нарастать.

    «В Киеве и области сосредоточено значительное количество предприятий военно-промышленного комплекса: это сборка дронов и крылатых ракет, производство радиолокационных станций и систем РЭБ, а также ремонт военной техники и различной аппаратуры», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Он напомнил, что ранее эти объекты прикрывались украинскими системами ПВО. Однако после сокращения западных поставок ракет-перехватчиков значительная часть предприятий фактически осталась без должной защиты. Это существенно расширило возможности ВС России для поражения целей, уточнил собеседник.

    Вместе с тем, добавил аналитик, часть производств размещена под прикрытием густонаселенной агломерации: некоторые развернуты в подвалах жилых домов, а дроны типа FPV зачастую собирают прямо в квартирах – рядом с местами проживания обычных граждан. «Уничтожить такие объекты крайне сложно», – заметил спикер.

    Поэтому, по его словам, российская армия проводит мероприятия по ограничению электроснабжения противника. «Для работы предприятий ВПК Украины нужны электричество, и в преддверии зимы – тепло. Именно поэтому сейчас мы наносим удары по энергетической инфраструктуре: выводим из строя в том числе подстанции и тепловые электростанции. Такие меры сократят выпуск дронов и комплектующих для крылатых ракет. В результате снизится общий объем средств, способных наносить удары по российской территории», – пояснил Кнутов.

    Он обратил внимание на то, что украинские СМИ называют минувшую ночь началом «кампании против энергосистемы». Впрочем, как считает эксперт, говорить об этом пока преждевременно. «Если бы речь действительно шла о начале полноценной кампании, то удары носили бы куда более масштабный характер – причем не только по Киеву, но и по таким регионам, как Закарпатье, Днепропетровск, Запорожье и Харьков, где еще сохраняется военное производство», – предположил аналитик.

    «В нынешнем виде это скорее предупреждение: если украинское руководство не изменит свою позицию в вопросе урегулирования конфликта, тенденция сохранится и будет развиваться по нарастающей», – заключил Кнутов.

    В ночь на среду ВС России нанесли массированный удар по объектам энергетической системы на Украине. Как сообщили в Минобороны, операция проводилась с применением высокоточного оружия наземного базирования, беспилотных летательных аппаратов.

    По данным военного ведомства, в результате в Киеве поражен центр обработки данных «Де Ново». ЦОД является одной из основных точек обмена интернет-трафиком, обеспечивающей обработку, хранение и передачу информации в интересах ВСУ, указали в министерстве.

    В Киевской области целями стали электроподстанция Киевская в населенном пункте Наливайковка, обеспечивающая переток электроэнергии и ее распределение для объектов военно-промышленного комплекса; гидроэлектростанция Киевская в населенном пункте Вышгород, обеспечивающая объекты военной промышленности в северной части региона.

    Кроме того, российские военные нанесли удары по тепловой электростанции Трипольская, обеспечивающей электроэнергией объекты военной промышленности в южной части Киевской области, а также по аккумуляторному парку хранения энергии в населенном пункте Гореничи, использовавшемуся для накопления электроэнергии в интересах бесперебойного функционирования военных объектов в столичном регионе.

    В Одесской области атакован производственно-промышленный комплекс в порту Измаил, обеспечивавший прием, хранение и транспортировку военных грузов и топлива для нужд ВСУ, сообщили в Минобороны. На переходе морем в северо-западной части Черного моря поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее в порт Одесса военное имущество и грузы двойного назначения для украинской армии, добавили в ведомстве.

    Напомним, удары по целям в Киеве и области носят практически непрерывный характер. Украинская столица, по оценкам западной прессы, все больше напоминает прифронтовой город: регулярные налеты БПЛА привели к перебоям в работе транспорта, мобильной связи и интернета, пустым полкам в магазинах. Как отмечают эксперты, ошибки Владимира Зеленского привели к тому, что для украинцев Киев потерял репутацию безопасного города, а для союзников перестал быть «витриной устойчивости» Украины.

    Смотрите кадры ударов по Киеву и области в канале газеты ВЗГЛЯД в Max

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    30 сентября 2026, 09:42 • Новости дня
    ВС России поразили электроподстанции в Киевской области
    ВС России поразили электроподстанции в Киевской области
    @ Russian Defence Ministry/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    ВС России поразили коммуникационный центр «Де Ново» в Киеве, энергетические объекты в Киевской области и инфраструктуру порта Измаил, сообщило Минобороны.

    В ходе массированного удара российская армия поразила высокоточным оружием и беспилотниками коммуникационный центр в Киеве, энергетическую инфраструктуру в Киевской области и порт Измаил, указало ведомство в Max.

    В Киеве поражен центр обработки данных «Де Ново», который обеспечивал хранение и передачу информации для украинских войск.

    В Киевской области удары пришлись по электроподстанции и гидроэлектростанции «Киевская», а также Трипольской ТЭС и аккумуляторному парку в Гореничах. Эти объекты снабжали электроэнергией военно-промышленный комплекс региона.

    В Одесской области уничтожен производственно-промышленный комплекс в порту Измаил, который принимал и хранил военные грузы и топливо. Кроме того, в северо-западной части Черного моря поражен сухогруз, перевозивший военное имущество в Одессу.

    Днем ранее российские военные нанесли удар по киевским центрам обработки данных «Би-Мобайл» и «Парковый».

    До этого беспилотники атаковали столичный дата-центр компании Vodafone.

    В Одесской области Вооруженные силы России поразили сухогруз с военными грузами.

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    30 сентября 2026, 16:52 • Новости дня
    Супермаркет в Киевской области уничтожен после удара

    Под Киевом после удара полностью уничтожен супермаркет «Фора»

    Tекст: Вера Басилая

    В Обуховском районе Киевской области полностью уничтожен супермаркет «Фора» после утреннего удара, сообщили военкоры.

    Супермаркет в Иванковичах Обуховского района под Киевом загорелся в результате обстрела, сообщали местные власти. Опубликованы кадры снаружи и изнутри сгоревшего здания, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ВС России нанесли массированный удар по Киеву. ВС России поразили электроподстанции в Киевской области. Во вторник ВС России нанесли групповой удар по центрам обработки данных в украинской столице.

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    30 сентября 2026, 08:23 • Новости дня
    Российский военный ликвидировал бойца ВСУ ножом в рукопашной схватке

    Боец группировки «Центр» уничтожил украинского военного в рукопашном бою

    Tекст: Мария Иванова

    Военнослужащий российской группировки войск «Центр» с позывным Леший в рукопашном бою ликвидировал украинского солдата, используя холодное оружие.

    Командир отделения Иван Мамаев уточнил, что инцидент произошел на днепропетровском направлении. После успешного штурма и зачистки позиций российские силы закрепились на рубеже, передает РИА «Новости».

    Вскоре после этого военнослужащий с позывным Леший отправился в лесополосу для проверки обстановки. Там он внезапно столкнулся с украинским военным.

    «Наткнулся на врага, вступил с ним в контакт, в бой. То есть на голых кулаках. И в итоге, благодаря холодному оружию, он его ликвидировал», – рассказал Мамаев.

    По словам командира, схватка длилась от трех до пяти минут. К моменту прибытия сослуживцев на место происшествия столкновение уже завершилось победой российского бойца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября боец с позывным Тихон ликвидировал противника в рукопашном бою на днепропетровском направлении.

    В прошлом году российский военнослужащий Перс уничтожил ножом двух солдат ВСУ.

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    30 сентября 2026, 08:28 • Новости дня
    В Киеве начались перебои с водоснабжением и подачей электричества
    В Киеве начались перебои с водоснабжением и подачей электричества
    @ Thomas Trutschel/picture alliance/photothek.de/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В украинской столице утром в среду зафиксированы масштабные отключения электроэнергии и водоснабжения, сообщают украинские СМИ.

    Массовые перебои с подачей электричества и воды зафиксированы на территории Киева после недавних ударов, передает ТАСС со ссылкой на украинскую прессу.

    Небо над городом заволокло густым дымом от возникших пожаров.

    Новая серия взрывов также прогремела в городе Ровно на западе страны.

    В Киеве и ряде других областей объявлена масштабная воздушная тревога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября мэр Киева Виталий Кличко сообщал о перебоях с водоснабжением после ударов по складам.

    В августе часть столичного района Оболонь была обесточена на фоне налетов беспилотников.

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    30 сентября 2026, 06:10 • Новости дня
    Российские войска начали бои за Омельник в Запорожской области

    Марочко сообщил о боях за Омельник под Ореховом

    Российские войска начали бои за Омельник в Запорожской области
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские подразделения продвинулись на запорожском направлении, завязав бои за населенный пункт Омельник и усиливая давление на Юрковку, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Он сообщил, что на запорожском направлении и непосредственно на ореховском участке у украинских боевиков оперативно-тактическая обстановка ухудшается с каждым днем.

    «Сейчас наши военнослужащие уже начали бои за Омельник, который находится северо-восточнее от Орехова, и также мы уже плотно давим на Юрковку», – сказал Марочко ТАСС.

    Военный эксперт также сообщил, что в руководстве ВСУ знают о прорыве ореховского участка Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные прорвали оборону ВСУ на ореховском участке фронта. ВС России разделили пополам позиции гарнизона ВСУ в городе. ВСУ тайно покинули часть позиций в Запорожской области.

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    30 сентября 2026, 19:48 • Новости дня
    Додон потребовал объяснить размещение войск Молдавии на границе с Украиной

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший президент Молдавии Игорь Додон потребовал от властей объяснений из-за размещения зенитных установок и военных возле украинской границы.

    По словам Додона, руководство Молдавии обязано разъяснить гражданам причины нахождения военных и боевой техники в непосредственной близости от населенных пунктов, находящихся на границе с Украиной, передает РИА «Новости».

    Поводом послужили опубликованные политиком кадры с расчетами зенитных установок в поле возле села Березовка Окницкого района. Этот населенный пункт расположен в четырех километрах от границы. Ранее власти временно закрыли часть воздушного пространства на севере и в центре страны из-за пролета беспилотника.

    «Было бы правильно, если бы власти объяснили людям, что происходит в непосредственной близости от населенных пунктов. Люди обеспокоены и требуют объяснений. Что там делают военные?» – отметил Игорь Додон.

    Ранее нетрезвый молдавский военнослужащий попал в ДТП во время поисков неопознанного дрона.

    До этого прилетевший со стороны Украины беспилотник спровоцировал временное закрытие воздушного пространства республики.

    Пограничники Молдавии обнаружили воронку с обломками неизвестного летательного аппарата в километре от украинской границы.

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    30 сентября 2026, 20:29 • Новости дня
    МИД назвал законными целями европейские заводы по выпуску оружия для Украины

    МИД: Заводы в ЕС по выпуску оружия для Киева станут законными целями для России

    МИД назвал законными целями европейские заводы по выпуску оружия для Украины
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российское внешнеполитическое ведомство предупредило об угрозе для европейских оборонных заводов, производящих вооружение для нужд Вооруженных сил Украины, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Европейские военные предприятия, работающие в интересах Киева, станут законными мишенями для российских ударов. Подобное заявление МИД России стало реакцией на намерения Варшавы организовать на своей территории выпуск зенитных ракет Patriot, передает РИА «Новости».

    «Не следует предполагать, что военные заводы за пределами Украины, производящие оружие для киевского режима, будут в безопасности. Тот, кто так думает, ошибается», – предупредила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат подчеркнула, что открытие подобных производств и формирование совместных предприятий свидетельствуют о прямом участии европейских государств в конфликте. Москва расценивает такие шаги как сознательное затягивание процесса мирного урегулирования.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус предложил США развернуть в Европе производство зенитных ракет для комплексов Patriot.

    Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник допустил возможность нанесения ударов по европейским оружейным заводам. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал такие предприятия потенциальными целями для российских военных.

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    30 сентября 2026, 16:47 • Новости дня
    Захарова: Украинская делегация в кулуарах ООН спокойно общается по-русски

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что украинская делегация в ООН лицемерно делает вид, что не понимает русский язык, однако в кулуарах спокойно общается на нем.

    Владимир Зеленский и его окружение продолжают общаться по-русски в штаб-квартире ООН, сообщила Захарова. По ее словам, во время заседаний Генассамблеи и Совбеза они демонстративно надевают наушники, имитируя непонимание русской речи. Однако в кулуарах и при общении с журналистами они говорят по-русски, передает ТАСС.

    Дипломат назвала такое поведение проявлением лицемерной сущности властей в Киеве. Она отметила, что власти сами разрешают себе говорить по-русски вопреки собственным дискриминационным законам, тогда как простых граждан нещадно штрафуют и пытаются привлечь к ответственности за использование родного языка.

    В пятницу Захарова заявила, что делегация Украины в ООН делает вид, что не понимает русский язык.

    Замминистра обороны Украины по цифровому развитию Алексей Рева до начала спецоперации активно использовал русский язык в своих социальных сетях. Он исполнял на нем песни.

    Ранее бывший пресс-секретарь Юлия Мендель заявила, что глава киевского режима Владимир Зеленский с трудом усваивает большие объемы информации на украинском языке и в неформальной обстановке предпочитает общаться исключительно по-русски.

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    30 сентября 2026, 18:45 • Новости дня
    Захарова обвинила Украину в создании «Бучи 2.0» из ситуации в Алешках
    Захарова обвинила Украину в создании «Бучи 2.0» из ситуации в Алешках
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила власти Украины в попытке создать «Бучу 2.0» из тяжелой гуманитарной ситуации в городе Алешки.

    Захарова подчеркнула, что Киев намеренно развивает тему тяжелой гуманитарной ситуации в Алешках. «Они пытаются сделать из этой истории новую Бучу. Знаете, «Бучу 2.0», – заявила дипломат, передает РИА «Новости».

    По ее словам, украинская сторона обвиняет Россию в проблемах города и требует вмешательства международных организаций. При этом Киев умалчивает о том, кто на самом деле виноват в сложившейся ситуации.

    Мария Захарова напомнила, что 1 сентября украинские дроны атаковали колонну волонтеров. Они везли в Алешки 10 т продуктов и медикаментов. Дипломат добавила, что для Владимира Зеленского жизни людей, которых он называет своими, ничего не значат.

    Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил о попытках Киева обвинить Москву в страданиях мирных жителей Алешек.

    Мирошник назвал чудовищной ложью слова главы украинского внешнеполитического ведомства о ситуации в городе.

    Украинские беспилотники целенаправленно уничтожили гуманитарную колонну на подъезде к этому населенному пункту.

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    30 сентября 2026, 19:28 • Новости дня
    Спецпосланник папы римского посетил пленных украинцев в России

    МИД: Спецпосланник папы римского Дзуппи посетил украинских пленных

    Tекст: Вера Басилая

    Специальный посланник папы римского по украинскому урегулированию кардинал Маттео Дзуппи в рамках визита в Москву обсудил гуманитарные вопросы и посетил места содержания пленных украинских военных, сообщило Министерство иностранных дел.

    Специальный посланник Ватикана находился в Москве с 28 по 30 сентября, где встретился с помощником президента России Юрием Ушаковым, уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой и детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой, сообщает МИД.

    Стороны обсудили взаимодействие по гуманитарным проблемам на фоне спецоперации на Украине. Речь шла о поиске пропавших без вести, обмене военнопленными и гражданскими лицами, а также о воссоединении семей. Отдельное внимание было уделено кризису в городе Алешки Херсонской области, где украинские силы блокируют поставки продовольствия и медикаментов.

    По просьбе Ватикана кардинал посетил место содержания украинских военных, задержанных за противодействие спецоперации. Он лично пообщался с пленными и убедился в соблюдении Россией всех гуманитарных норм. В ведомстве подчеркнули, что визит подтвердил конструктивный характер диалога между Москвой и Ватиканом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье кардинал Маттео Дзуппи назвал визит архиепископа Пола Ричарда Галлахера в Россию важным ориентиром. На прошлой неделе посланник папы римского анонсировал свою поездку в Москву.


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    30 сентября 2026, 18:02 • Новости дня
    В Киеве несколько районов остались без света и воды после взрывов

    Tекст: Денис Тельманов

    В некоторых районах Киева произошли перебои с электроснабжением и подачей воды после серии взрывов, о масштабах последствий пока неизвестно.

    О начале перебоев с электро- и водоснабжением в ряде районов Киева сообщило издание «Общественное. Новости», передает ТАСС.

    По его данным, отключения начались после взрывов в украинской столице, однако какие именно объекты пострадали и насколько серьезны нарушения, не уточняется.

    Ранее источники информировали о самих взрывах в Киеве, подробности также не приводились. Официальные структуры на момент публикации не раскрывали характер инцидентов и возможные причины сбоев в работе коммунальной инфраструктуры.

    Сейчас на большей части регионов на Украине, в том числе в Киеве и Киевской области, объявлена воздушная тревога. Информация о сроках восстановления стабильного электроснабжения и водоснабжения в затронутых районах пока не поступала.

    В Киеве утром в среду были зафиксированы масштабные отключения электроэнергии и водоснабжения после недавних ударов.

    В конце сентября в Киеве после серии мощных взрывов в районе железнодорожного вокзала было зафиксировано крупное возгорание.


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    На рынке морских перевозок возникла аномалия

    2026 год запомнится этим парадоксальным трендом, сложившемся на рынке перевозок нефти морским транспортом. Подержанные супертанкеры стали стоить дороже, чем новые. Это не менее уникальная ситуация, чем отрицательная стоимость нефти во время пандемии в 2020 году. Как сложилась такая аномалия на этот раз и почему она невыгодна России? Подробности

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    Отчаяние заставило кабинет Мерца заговорить с Москвой

    Впервые за долгое время главы МИД России и Германии провели встречу. Инициатором разговора выступил Берлин, однако немецкая сторона потребовала максимально ограничить ее освещение в СМИ. По мнению экспертов, на такой шаг Берлин подтолкнуло сразу несколько обстоятельств: кабинету Фридриха Мерца все сложнее справляться с внутренней критикой, а сама Германия рискует оказаться на обочине дипломатии после приглашения Владимира Путина на саммит G20. Подробности

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    Россия вернула Родину миллионам русских

    Новые жилые кварталы, восстановленные мосты и дороги, сотни перезапущенных предприятий – с такими результатами Донбасс и Новороссия встречают четвертую годовщину воссоединения с Россией. Это событие изменило стратегическое положение страны, укрепив ее позиции в Азово-Черноморском регионе и обеспечив сухопутный путь в Крым. Но главным итогом стала защита миллионов русских людей, которые стали гражданами своей исторической Родины – России. Подробности

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    Германия предсказала приближение мира по дыму из Киева

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль, посещая дежурное мероприятие в ПАСЕ, внезапно сделал несколько сенсационных заявлений о России и Украине, которые перечеркивают многое из того, что говорили в Берлине ранее. Но главного немцы так и не поняли. Возможно, безнадежны. Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

    • Магнитные бури в октябре 2026 года: прогноз по дням и опасные даты

      Предварительный прогноз геомагнитной активности на октябрь 2026 года показывает несколько периодов возможных возмущений магнитосферы. По 27-дневному прогнозу NOAA повышенная активность ожидается 4–6 октября, а наиболее заметный период – 21–24 октября. На 22 октября прогнозируется максимальный индекс Kp около 5, что соответствует слабой магнитной буре уровня G1. При этом месячный прогноз может меняться: наиболее надежные оценки появляются за несколько дней до события. Рассказываем, когда ожидаются магнитные бури в октябре 2026 года, что означает индекс Kp, какие даты сейчас выглядят наиболее активными и где проверять обновления.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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