30 сентября отмечается воссоединение с Россией республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей. Часто по старой памяти подобные события рассматривают в первую очередь с точки зрения согласия других держав – а это бессмысленно.0 комментариев
ВС России поразили электроподстанции в Киевской области
ВС России поразили коммуникационный центр «Де Ново» в Киеве, энергетические объекты в Киевской области и инфраструктуру порта Измаил, сообщило Минобороны.
В ходе массированного удара российская армия поразила высокоточным оружием и беспилотниками коммуникационный центр в Киеве, энергетическую инфраструктуру в Киевской области и порт Измаил, указало ведомство в Max.
В Киеве поражен центр обработки данных «Де Ново», который обеспечивал хранение и передачу информации для украинских войск.
В Киевской области удары пришлись по электроподстанции и гидроэлектростанции «Киевская», а также Трипольской ТЭС и аккумуляторному парку в Гореничах. Эти объекты снабжали электроэнергией военно-промышленный комплекс региона.
В Одесской области уничтожен производственно-промышленный комплекс в порту Измаил, который принимал и хранил военные грузы и топливо. Кроме того, в северо-западной части Черного моря поражен сухогруз, перевозивший военное имущество в Одессу.
Днем ранее российские военные нанесли удар по киевским центрам обработки данных «Би-Мобайл» и «Парковый».
До этого беспилотники атаковали столичный дата-центр компании Vodafone.
В Одесской области Вооруженные силы России поразили сухогруз с военными грузами.