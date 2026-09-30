ВС России поразили электроподстанции в Киевской области

Tекст: Алексей Дегтярёв

В ходе массированного удара российская армия поразила высокоточным оружием и беспилотниками коммуникационный центр в Киеве, энергетическую инфраструктуру в Киевской области и порт Измаил, указало ведомство в Max.

В Киеве поражен центр обработки данных «Де Ново», который обеспечивал хранение и передачу информации для украинских войск.

В Киевской области удары пришлись по электроподстанции и гидроэлектростанции «Киевская», а также Трипольской ТЭС и аккумуляторному парку в Гореничах. Эти объекты снабжали электроэнергией военно-промышленный комплекс региона.

В Одесской области уничтожен производственно-промышленный комплекс в порту Измаил, который принимал и хранил военные грузы и топливо. Кроме того, в северо-западной части Черного моря поражен сухогруз, перевозивший военное имущество в Одессу.

Днем ранее российские военные нанесли удар по киевским центрам обработки данных «Би-Мобайл» и «Парковый».

До этого беспилотники атаковали столичный дата-центр компании Vodafone.

В Одесской области Вооруженные силы России поразили сухогруз с военными грузами.