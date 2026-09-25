Депутат Колесник: ВС России остановят наступление ВСУ на Лиманском направлении

Tекст: Елизавета Шишкова

Вооруженные силы России обладают всеми необходимыми ресурсами для остановки наступления украинской армии на Лиманском направлении и взятия противника в огневой мешок, передает «Газета.Ru». Для отражения атак будут активно применяться артиллерия, авиация и беспилотники.

«Наша задача – сломать их наступательный порыв, перейти к своему наступлению. Идут жесткие встречные бои. Здесь борьба не только оружия. Борьба воль идет», – заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Парламентарий призвал не поддаваться панике, которую пытаются разгонять некоторые блогеры и журналисты. Главная цель сейчас – не позволить украинским подразделениям закрепиться на реке Жеребец, добавил депутат.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило о создании огневого мешка для остатков украинских формирований в Красном Лимане.

Позже российские войска поразили позиции подразделений противника за пределами этого населенного пункта.

В начале августа глава ДНР Денис Пушилин заявил о прекращении организованного сопротивления ВСУ на территории города.