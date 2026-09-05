Зеленский жизненно заинтересован в воздушном и морском перемирии. А поскольку достичь его через переговоры он не может, то пытается сделать это через прямой шантаж. В том числе и террористический.3 комментария
На Украине спрогнозировали катастрофические потери местного бизнеса
Потери украинского бизнеса в ходе боевых действий могут оказаться катастрофическими, а целые отрасли экономики рискуют оказаться на грани полного уничтожения, отмечает местная пресса.
Ущерб украинской экономике в ходе боевых действий не следует рассматривать исключительно как побочное последствие конфликта, пишет RT со ссылкой на «Страна.ua».
«Такая логика предельно губительна для Украины. Целые отрасли могут оказаться на грани уничтожения», – говорится в материале издания.
Эксперты полагают, что в подобной ситуации страна станет еще сильнее зависеть от поступления средств из внешних источников. Отмечается, что любой сбой в международной поддержке отразится на способности Киева продолжать боевые действия. Ранее министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий сообщал, что в стране сгорело порядка 90% складов торговых сетей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа российские войска уничтожили около 100 тысяч квадратных метров украинских складских площадей. Местные эксперты спрогнозировали серьезный дефицит товаров из-за разрушения холодильных терминалов.
А в конце прошлого месяца жители крупных городов столкнулись с нехваткой базовых продуктов питания.