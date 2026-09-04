Зеленский заявил об ударе дрона по кабинету главы СБУ в Киеве

Зеленский: Дрон ударил по кабинету главы СБУ Поклада в Киеве

Tекст: Валерия Городецкая

«К сожалению, было попадание российского дрона в центральное здание СБУ на Владимирской в Киеве напротив Софийского собора», – сообщил Зеленский в своем Telegram-канале. По его словам, беспилотник был направлен прямо в кабинет руководителя службы Александра Поклада.

В настоящее время на месте происшествия работают все экстренные службы. Всем пострадавшим в результате инцидента будет оказана необходимая помощь.

Зеленский также добавил, что поручил Покладу подготовить «адекватный и ощутимый ответ» на этот удар. Он подчеркнул, что украинские военные поддержат эти действия.

В июле Владимир Зеленский назначил Александра Поклада временно исполняющим обязанности председателя СБУ.

Накануне украинские СМИ сообщили о давнем противостоянии руководителя спецслужбы с главой офиса президента Кириллом Будановым* (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

После недавней перестрелки силовиков в Киеве украинский лидер уволил начальника департамента охраны гостайны ведомства Олега Храмова.