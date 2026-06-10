  • Новость часаAxios: США начали вторую волну атак на системы ПВО и радары Ирана
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    Единый евроистребитель развалился до взлета
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    Захарова: Зеленский продул свой собственный народ в карты
    МИД России потребовал вывести ядерное оружие США из Европы
    В Армении возбуждено 115 уголовных дел против оппозиционных Пашиняну политиков
    В АдГ потребовали от Киева репарации за «Северные потоки»
    Туск заявил, что его бесят заявления Зеленского
    Coca-Cola начала суд с Роспатентом из-за бренда Sprite
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия никому ничего не должна

    Отношение Москвы к тем, кто провозглашает сейчас свою победу на выборах в Армении, объясняется не стремлением удержать республику в своей орбите, а желанием напомнить о том, что Россия поступает так, как ей сейчас выгодно, а не так, как от нее ждут.

    12 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Пора дать засохнуть антирусским корням ленинизма

    В ленинской трактовке идеи коммунизма есть одна бросающаяся в глаза черта – его антирусский характер. Ленин задолго до современных американских демократов продвигал фактически идею «позитивной дискриминации» (дискриминации, направленной против большинства).

    124 комментария
    Алексей Вагин Алексей Вагин Израиль подогревает междоусобный конфликт консерваторов в США

    Соцопросы в США неизменно фиксируют снижение уровня поддержки Израиля. И это становится для Америки не внешне-, а внутриполитическим фактором, бьющим прежде всего по Трампу.

    12 комментариев
    10 июня 2026, 01:36 • Новости дня

    Мадьяр предупредил Украину о неприятии двойных стандартов при вступлении в ЕС

    Мадьяр предупредил Украину о неприятии двойных стандартов на пути в ЕС

    Tекст: Катерина Туманова

    Будапешт отказался поддерживать форсированную интеграцию Украины в Евросоюз из-за продолжающегося вооруженного конфликта, заявил интервью телекомпании ATV премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

    Он сообщил, что после напряженных переговоров с украинцами удалось достичь соглашение на уровне специалистов по вопросу о венграх в Закарпатье.

    «Относительно ускоренного вступления Украины в ЕС он заявил, что не потерпит двойных стандартов», – приводит его слова телекомпании ATV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мадьяр ранее заявил, что выполнение всех условий для полноправного членства в Евросоюзе потребует от Киева закрытия 33 переговорных глав и займет до 15 лет.

    Венгрия назвала условие начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. До этого Будапешт выдвинул обязательным условием для начала диалога выполнение 11 требований по защите прав национальных меньшинств в Закарпатье.



    9 июня 2026, 04:20 • Новости дня
    Высказывание Стубба о России назвали худшей из катастроф
    Высказывание Стубба о России назвали худшей из катастроф
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Высказывание президента Финляндии Александра Стубба о том, что угрозы нападения России на страны НАТО нет, да и вообще с соседом давно пора дружить, а не противостоять, повергло западные элиты в ужас, пишет Junge Welt.

    Если бы финский президент Стубб оказался за столом переговоров, то продвигал бы точку зрения консерватора, который усвоил жизненный опыт финской политики: необходимо уметь ладить с соседом по имени Россия, даже если он тебе не нравится, немецкая газета Junge Welt (JW).

    Издание обратилось за комментарием к Карло Масала, профессору Бундесвера в Мюнхене, и он с большим раздражением отреагировал на замечания Стубба. Масала отметил, что смысла  призывать западную общественность, которую только что старательно подготовили к войне с Россией, «просто успокоиться»?

    Он считает бессмысленными миротворческие высказывания Стубба, к тому же без ориентации на слушателя, которому он делает свои заявления.

    «Для тех, кто выступает за эскалацию и требует предоставления Украине полной свободы выбора вариантов союзнических отношений в качестве предварительного условия для переговоров, игнорируя тем самым именно опасения России по поводу безопасности, которые были высказаны еще до начала открытой войны, заявления Штубба представляют собой худшую из возможных катастроф», – заявил профессор.

    Для остальных, считает Масала, это не так, но это не имеет значения.

    «Большинство из политического класса слишком занято военным самовосхвалением, чтобы даже на мгновение задуматься», – резюмирует он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кнайсль призвала страны Евросоюза самостоятельно восстановить диалог с Россией. Стубб признал необходимость диалога с Россией. В Евросоюз готовы принять чертову дюжину ради ослабления России.

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    9 июня 2026, 09:51 • Новости дня
    Зеленский раскрыл детали тайных переговоров с Абрамовичем

    Зеленский заявил Абрамовичу об отказе Киева уступать Донбасс

    Зеленский раскрыл детали тайных переговоров с Абрамовичем
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские власти категорически отвергли возможность территориальных уступок, подчеркнув неизменность позиции по восточным регионам в ходе неафишируемых контактов с бизнесменом Романом Абрамовичем.

    Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с российским предпринимателем Романом Абрамовичем. Об этом глава государства рассказал в интервью британской газете The Guardian.

    По данным издания, в мае бизнесмен тайно посетил украинскую столицу для проведения переговоров. В ходе беседы обсуждались вопросы территориальной принадлежности.

    «Зеленский заявляет, что сказал Абрамовичу, что никогда не откажется от Донбасса, как того желает Москва», – говорится в материале. Другие детали состоявшегося разговора не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на ПМЭФ сообщил о просьбе Владимира Зеленского организовать личную встречу через российского предпринимателя.

    Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко назвал Романа Абрамовича участником этих майских переговоров в Киеве.

    В апреле глава киевского режима счел возможный вывод украинских войск из Донбасса стратегическим проигрышем.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    9 июня 2026, 08:06 • Новости дня
    Дроны повредили мост между Крымом и Херсонской областью
    Дроны повредили мост между Крымом и Херсонской областью
    @ vk.com/saldo84

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мост в селе Чонгар в Херсонской области получил новые повреждения в результате ночной атаки украинских беспилотников, проезд временно закрыт, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

    Движение транспорта по мосту в Чонгаре вновь перекрыто после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов, указал Сальдо в Max.

    Сейчас на месте происшествия работают профильные службы для устранения последствий удара.

    «Прошу водителей использовать альтернативные маршруты через Армянск и Перекоп», – обратился к гражданам глава региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 7 июня ночной налет дронов повредил дорожное полотно в районе поселка Чонгар. На следующий день специалисты возобновили движение транспорта по этому мосту.

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    9 июня 2026, 20:12 • Новости дня
    МИД России потребовал вывести ядерное оружие США из Европы
    МИД России потребовал вывести ядерное оружие США из Европы
    @ Александр Ярик/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия настаивает на выводе американского оружия из Европы и чтобы вся инфраструктура для его размещения на территории этой части света была демонтирована, заявил глава российской делегации на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), посол по особым поручениям МИД Андрей Белоусов.

    Российская делегация на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия призвала убрать американские арсеналы с европейской территории, передает ТАСС.

    Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Андрей Белоусов подчеркнул необходимость полного устранения соответствующей инфраструктуры.

    «Мы настаиваем на том, чтобы оно было выведено из Европы, возвращено в США и вся инфраструктура для его размещения на территории Европы была демонтирована», – сказал дипломат.

    Глава делегации пояснил, что размещенное за рубежом вооружение фактически имеет стратегический статус. Дальность его поражения позволяет наносить удары по ключевым инфраструктурным и гражданским объектам в России.

    Ранее Андрей Белоусов указал на заигрывание неядерных стран Европы с идеей размещения подобного вооружения.

    Представители европейских государств на конференции по ДНЯО цинично оправдывали свое участие в отработке применения ядерного арсенала.

    В итоге конференция по ДНЯО в ООН завершилась без принятия финального соглашения из-за серьезных разногласий между странами.

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    9 июня 2026, 18:54 • Новости дня
    Украина объявила о принудительной эвакуации из Славянска и Краматорска
    Украина объявила о принудительной эвакуации из Славянска и Краматорска
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Украины приступили к принудительному вывозу семей с детьми из крупных населенных пунктов ДНР, находящихся под контролем ВСУ, сообщили в местной администрации.

    Украинская администрация начала принудительную эвакуацию жителей Славянска и Краматорска. Местные власти пояснили, что мера затрагивает семьи с детьми, передает РИА «Новости».

    «В Донецкой области расширяем зону обязательной эвакуации принудительным способом семей с детьми. Речь идет об отдельных улицах городов Славянск, Краматорск и поселке Беленькое, а также о всей территории села Приволье и поселка Малотарановка», – заявили в украинской администрации.

    Накануне российские войска подошли к окраинам Краматорска на расстояние 11 километров. Как писала газета ВЗГЛЯД, освобождение села Рай-Александровка откроет российским подразделениям «восточные ворота» в Славянск.

    Ранее сообщалось, что принудительную эвакуацию мирных жителей в славянско-краматорской агломерации осуществляет украинская организация «Белые ангелы».

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    9 июня 2026, 17:42 • Новости дня
    Туск заявил, что его бесят заявления Зеленского

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава польского правительства Дональд Туск выразил недовольство высказываниями украинского руководства, отметив у официального Киева нехватку исторического понимания ряда моментов.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его раздражают некоторые высказывания Владимира Зеленского и представителей властей в Киеве, передает ТАСС.

    «Меня тоже, бывает, бесит, когда я слышу неумные заявления с той стороны границы. Я объяснял Зеленскому – заботьтесь о нас так, как мы заботимся о вас», – отметил Туск в ходе пресс-конференции. Польский политик обвинил украинское руководство в отсутствии эмпатии, а также в нехватке исторического мышления и понимания чувствительности поляков.

    Кроме того, Туск сообщил о неудаче недавних переговоров главы офиса Зеленского Кирилла Буданова с представителями польских властей в Варшаве. При этом премьер подчеркнул, что оказание помощи Киеву в конфликте с Россией по-прежнему отвечает интересам Польши.

    Очередное обострение в отношениях между Варшавой и Киевом произошло после того, как в мае Зеленский присвоил центру специальных операций имя героев УПА (признана экстремистской и запрещена в РФ). Это решение вызвало резкую критику в Польше, в частности, президент Кароль Навроцкий предложил лишить его ордена Белого Орла.

    Ранее Туск осудил присвоение подразделению ВСУ имени экстремистской организации УПА. А министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш потребовал отменить данное решение.

    До этого бывший польский президент Лех Валенса отказался поддерживать Владимира Зеленского из-за чествования украинских националистов.

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    9 июня 2026, 13:24 • Новости дня
    Небензя назвал «дном» заседание Совбеза ООН по теракту в Старобельске

    Постпред Небензя раскритиковал заседание Совбеза ООН по Старобельску

    Небензя назвал «дном» заседание Совбеза ООН по теракту в Старобельске
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал дном недавнее заседание Совета Безопасности ООН, посвященное теракту ВСУ в Старобельске и отметил недоговороспособность киевских властей.

    Небензя выразил возмущение ходом обсуждения в Совбезе ООН теракта в Старобельске, передают «Вести».

    «Я много видел циничных заседаний в Совете Безопасности, но, наверное, это действительно то дно, которого мы достигли, обсуждая трагедию в Старобельске», – заявил Василий Небензя. Он добавил, что участники встречи не проявили сострадания к погибшим и отрицали очевидные факты.

    Постпред обратил внимание на то, что украинский представитель пытался оспорить присутствие детей в атакованном здании. При этом удар беспилотниками по учебному заведению носил целенаправленный характер. В ночь на 22 мая атаке подверглись корпуса педагогического колледжа, где находились 86 несовершеннолетних.

    Касаясь темы урегулирования конфликта, Небензя подчеркнул полное отсутствие переговорного процесса на данный момент. По его словам, Киев совершенно не готов идти на компромиссы. Дипломат уверен, что продолжение боевых действий выгодно украинской верхушке, а прекращение конфликта обернется для Владимира Зеленского политической гибелью.

    МИД России передал в московский офис ООН материалы об атаке на педагогический колледж в Старобельске.

    Постпред России при ООН Василий Небензя обвинил европейские государства в двойных стандартах из-за реакции на эту трагедию.

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    9 июня 2026, 12:12 • Новости дня
    Военкор Коц: У ВСУ в Константиновке начинает сыпаться оборона

    Tекст: Вера Басилая

    Группировка «Юг» обошла Константиновку с трех направлений, завязав уличные бои и практически полностью заблокировав пути снабжения украинских подразделений, сообщил военный корреспондент Александр Коц.

    Подразделения российской армии успешно продвигаются в городской застройке Константиновки, сообщил военный корреспондент Александр Коц в Max.

    Линия фронта потеряла сплошной характер, а сопротивление противника стало очаговым. Украинские бойцы жалуются на острую нехватку пехоты.

    По словам Коца, тяжелое положение признают и украинские аналитики. «Россияне уже взяли Новодмитровку, заходя на Константиновку с севера. К сожалению, захват Константиновки почти предрешен», – констатируют эксперты.

    Город фактически оказался в клещах. Единственная доступная трасса на соседнюю Дружковку простреливается насквозь и вскоре может быть полностью перерезана. Накануне Министерство обороны сообщило об освобождении поселка Химик, что приблизило передовые отряды к дороге на три километра.

    Военкор отмечает, что падение данного узла обороны разрушит южную опору Славянско-Краматорской агломерации. Это откроет армии прямой выход на Алексеево-Дружковку. В результате южный фас Краматорска останется совершенно без прикрытия.

    Ранее украинские военные признали риск потери Константиновки по сценарию Красноармейска.

    Глава ДНР Денис Пушилин рассказал об охвате этого населенного пункта с трех сторон.

    Военкоры сообщили о прорыве российских войск вглубь городской застройки Константиновки.

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    9 июня 2026, 19:02 • Новости дня
    В АдГ потребовали от Киева репарации за «Северные потоки»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сопредседатель оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель назвала подрыв газопроводов «Северный поток» актом государственного терроризма и возложила на украинские власти ответственность за колоссальный ущерб.

    Политик выступила с резкой критикой действий Киева на брифинге в Бундестаге, передает РИА «Новости». Она призвала украинскую сторону прояснить свою роль в диверсии на энергетической инфраструктуре.

    «Украина должна сначала объяснить, как произошел этот акт государственного терроризма и какую роль она в этом сыграла. В таком случае поток платежей должен был бы быть развернут в обратную сторону, то есть Украина должна будет выплатить репарации Федеративной Республике Германия, поскольку это нанесло нам гигантский ущерб по всей Европе из-за потери дешевой ископаемой энергии», – заявила Вайдель.

    Депутат подчеркнула, что экономическое благополучие страны десятилетиями зависело от российских энергоресурсов. Однако эта успешная модель была намеренно разрушена текущим правительством из-за антироссийской риторики.

    Вайдель также поделилась планами партии на случай победы на досрочных выборах в будущем году. По ее словам, оппозиция намерена незамедлительно начать прямые контакты с Москвой и принудить украинское руководство к мирному диалогу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель потребовала прекратить финансовую поддержку Украины из-за диверсий на трубопроводах.

    Главный редактор швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung Эрик Гуйер назвал подрыв газопроводов актом украинского государственного терроризма.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Берлин в затягивании расследования этого инцидента.

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    9 июня 2026, 17:57 • Новости дня
    Украинских спортменов оштрафовали за неуважение к гимну России

    За демарш при награждении россиянина наказаны два украинских спортсмена

    Украинских спортменов оштрафовали за неуважение к гимну России
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинцы Дмитрий Луцишин и Леонид Сидорчук были наказаны за то, что покинули пьедестал почета на чемпионате Европы по параармрестлингу, отказавшись слушать гимн России в честь победившего Андрея Гаврилова.

    Европейская федерация армрестлинга (EAF) оштрафовала двух украинских спортсменов за неспортивное поведение на турнире в Будапеште, передает RT.

    В соревнованиях на левой руке в весовой категории до 60 кг золото завоевал российский атлет Андрей Гаврилов. Представители Украины Леонид Сидорчук и Дмитрий Луцишин заняли второе и третье места соответственно.

    Во время церемонии награждения после вручения медалей украинцы демонстративно сошли с пьедестала, когда зазвучал российский гимн. В результате каждый нарушитель был наказан штрафом в размере 250 евро.

    Примечательно, что в официальных протоколах турнира Гаврилов значился как нейтральный спортсмен. Тем не менее организаторы подняли флаг России и включили национальный гимн в честь его победы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая украинская гимнастка София Краинская закрыла уши во время исполнения российского гимна на первенстве Европы. Однако депутат Госдумы Светлана Журова исключила применение санкций к спортсменкам за этот протест.

    Ранее украинский борец Артур Костюк сошел с пьедестала при звучании гимна России на молодежном чемпионате Европы.

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    9 июня 2026, 08:12 • Новости дня
    Евродепутат назвал слова венгерского премьера угрозой газовой политике ЕС

    Евродепутат Мюллер назвал слова венгерского премьера угрозой газовой политике ЕС

    Tекст: Ольга Иванова

    Заявление главы венгерского правительства о продолжении импорта энергоносителей из России вызвало резкую критику и опасения относительно единства европейского энергетического курса.

    Польский представитель в Европейском парламенте Петр Мюллер счел позицию премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра опасной для устойчивости европейской политики, передает Lenta.Ru. Политик выразил серьезные сомнения в готовности некоторых стран отказаться от поставок из Москвы.

    «Европейская комиссия неоднократно заявляла о необходимости полной независимости Европейского союза от российского ископаемого топлива и поэтапного прекращения импорта российского газа, нефти и сжиженного природного газа. Однако публичные дискуссии по этому вопросу демонстрируют признаки подрыва устойчивости этой политики», – подчеркнул парламентарий в своем запросе.

    Мюллер обратился к руководству Еврокомиссии с призывом официально затребовать у Будапешта четкий план исключения российских ресурсов из национального баланса. Кроме того, он настаивает на принятии жестких мер для обеспечения полного эмбарго на ввоз энергоносителей в страны объединения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр предрек возобновление закупок российского газа европейскими странами после завершения украинского конфликта.

    Ранее политик допустил сохранение импорта энергоресурсов из России для нужд Будапешта.

    Подобная позиция нового венгерского лидера вызвала серьезную обеспокоенность на Украине.

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    9 июня 2026, 21:07 • Новости дня
    Захарова: Зеленский продул свой собственный народ в карты
    Захарова: Зеленский продул свой собственный народ в карты
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала Владимира Зеленского после его заявления о том, что главными «картами» Украины являются ее граждане.

    Захарова обратила внимание на слова главы украинского режима о том, что живые люди – смелые и умные граждане – являются главными «картами» Украины. По мнению представителя российского внешнеполитического ведомства, эта формулировка символично отражает отношение украинских властей к собственному населению, передает ТАСС.

    «Ключевые слова – были, люди, карты. Организовав беспощадную могилизацию смелых и умных, Зеленский продул свой собственный народ в карты, превратив людей в свои шестерки», – отметила Захарова. По ее словам, украинский конфликт для Зеленского превратился в инструмент политической игры: «Война для него – казино, в котором на кон ставятся жизни миллионов и обещания мира конвертируются в миллиарды долларов».

    Представитель МИД РФ также прокомментировала визит Зеленского в Великобританию и его обращения к западным партнерам за дальнейшей поддержкой. По ее мнению, украинское руководство продолжает добиваться новых поставок вооружений и финансовой помощи, несмотря на тяжелую ситуацию в стране. «Загнанный в угол наркоман в очередной раз прибежал к своим покровителям за новой дозой. В Лондоне он с трясущейся рукой вновь требует больше денег, больше оружия и больше пушечного мяса», – написала Захарова.

    Она добавила, что возможности украинских властей исчерпываются, а цена принимаемых решений, по ее оценке, будет ощущаться еще долгие годы. «Банковой банковать уже нечем – заложено все на несколько поколений вперед», – заключила официальный представитель МИД России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила мобилизационные меры Киева с кровавой мясорубкой. Украинский президент использовал заявления о России для оправдания массового призыва граждан в ряды ВСУ. Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров назвал Владимира Зеленского проигравшимся игроком казино.

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    9 июня 2026, 07:19 • Новости дня
    Мирошник: За неделю ВСУ убили 43 мирных жителя России
    Мирошник: За неделю ВСУ убили 43 мирных жителя России
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    За прошедшую неделю от рук украинских боевиков погибли 43 мирных жителя, сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    «Киевский режим достиг нового пика эскалации атак по гражданскому населению с начала 2026 года. За минувшую неделю от преднамеренных действий военных формирований Украины пострадало 277 мирных жителей, из которых 43 погибли», – указал Мирошник в своем еженедельном докладе, передает РИА «Новости».

    В среднем ежесуточно число прилетов за этот период достигло 677 боеприпасов.

    Всего по гражданским объектам на российской территории за первую неделю июня украинские вооруженные формирования выпустили не менее 4743 боеприпасов.

    Самым тяжелым по трагическим последствиям стал преднамеренный удар по рейсовому автобусу Москва – Симферополь в ДНР, в результате которого погибли восемь человек.

    Кроме того, украинские военные с помощью беспилотников пытались блокировать транспортное сообщение по магистралям, соединяющим населенные пункты Крыма, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

    Наибольшее число пострадавших гражданских лиц зафиксировано в Белгородской, Брянской, Запорожской, Херсонской областях и ДНР.

    Ранее Мирошник называл удар украинского беспилотника по рейсовому автобусу в Енакиево военным преступлением. За предшествующую неделю жертвами обстрелов со стороны украинских войск стали 35 мирных граждан России.

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    9 июня 2026, 21:52 • Новости дня
    Министр обороны Болгарии заявил об отказе поставлять оружие Киеву

    Министр обороны Болгарии Стоянов отказался поставлять оружие Киеву

    Министр обороны Болгарии заявил об отказе поставлять оружие Киеву
    @ VASSIL DONEV/EPA/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новые власти Болгарии не планируют дальнейшие поставки вооружения украинской армии, сообщил глава Минобороны страны.

    Новое руководство Болгарии отказалось от планов по дальнейшему снабжению украинской армии оружием. Министр обороны Димитар Стоянов подтвердил позицию правительства премьер-министра Румена Радева, выступающего против военной помощи Киеву, передает РИА «Новости».

    «Им нужны люди, а не оружие… Мы видим позиционную войну, и сколько бы вооружений ни накапливалось, результатом будет только гибель людей», – заявил глава оборонного ведомства на пресс-конференции.

    Болгария обладает уникальными для НАТО мощностями по производству боеприпасов для советского вооружения, используемого украинскими войсками. С 2022 года София направила Киеву 13 пакетов военной помощи, однако стоимость и точное содержимое этих поставок остаются засекреченными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избирательный блок Румена Радева выиграл апрельские парламентские выборы. В мае новый премьер-министр оперативно сформировал правительство страны. Вскоре он предложил Европе сменить курс по украинскому конфликту.

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    9 июня 2026, 06:27 • Новости дня
    На Сахалине запустили производство дронов для нужд СВО

    На Сахалине объявили о планах производить 5 тыс. БПЛА в месяц для СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Островной регион намерен масштабировать производство летательных аппаратов для нужд СВО, доведя объемы выпуска до 5 тыс. единиц техники каждый месяц, о чем сообщила пресс-служба вице-премьера, полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева.

    Масштабный проект реализуется на базе нового завода, открытого в 2026 году, оно выполняет гособоронзаказ, серийно собирая беспилотники марки Veles.

    «За лето предприятие планирует изготовить 8 тыс. дронов. А после ввода в эксплуатацию сборочного конвейера мощность производственной линии составит 5 тыс. беспилотников в месяц», – говорится в релизе.

    Дополнительно отмечается, что на производстве уже трудятся 17 ветеранов спецоперации, планируется создать еще 50 рабочих мест.

    Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко добавил, что на линию соприкосновения уже отправлено более 7200 единиц различной техники. Кроме того, участники волонтерского движения доставили военнослужащим свыше 1 тыс. тонн гуманитарных грузов.

    Вице-премьер Трутнев подчеркнул необходимость постоянного совершенствования систем защиты от вражеских дронов. Он считает, что универсального решения этой проблемы пока нет. Отечественным специалистам предстоит искать ответы в динамике, защищая объекты экономики и мирных жителей от новых угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале текущего года бюджет Крыма пополнился на 2,4 млрд рублей за счет продажи имущества граждан Украины. Крым направил миллиарды от активов украинских олигархов на СВО. «Калашников» передал крупную партию гранатометов ГП-34 заказчику.

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