Мадьяр предупредил Украину о неприятии двойных стандартов при вступлении в ЕС

Мадьяр предупредил Украину о неприятии двойных стандартов на пути в ЕС

Tекст: Катерина Туманова

Он сообщил, что после напряженных переговоров с украинцами удалось достичь соглашение на уровне специалистов по вопросу о венграх в Закарпатье.

«Относительно ускоренного вступления Украины в ЕС он заявил, что не потерпит двойных стандартов», – приводит его слова телекомпании ATV.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мадьяр ранее заявил, что выполнение всех условий для полноправного членства в Евросоюзе потребует от Киева закрытия 33 переговорных глав и займет до 15 лет.

Венгрия назвала условие начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. До этого Будапешт выдвинул обязательным условием для начала диалога выполнение 11 требований по защите прав национальных меньшинств в Закарпатье.







