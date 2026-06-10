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Мадьяр предупредил Украину о неприятии двойных стандартов при вступлении в ЕС
Мадьяр предупредил Украину о неприятии двойных стандартов на пути в ЕС
Будапешт отказался поддерживать форсированную интеграцию Украины в Евросоюз из-за продолжающегося вооруженного конфликта, заявил интервью телекомпании ATV премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.
Он сообщил, что после напряженных переговоров с украинцами удалось достичь соглашение на уровне специалистов по вопросу о венграх в Закарпатье.
«Относительно ускоренного вступления Украины в ЕС он заявил, что не потерпит двойных стандартов», – приводит его слова телекомпании ATV.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Мадьяр ранее заявил, что выполнение всех условий для полноправного членства в Евросоюзе потребует от Киева закрытия 33 переговорных глав и займет до 15 лет.
Венгрия назвала условие начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. До этого Будапешт выдвинул обязательным условием для начала диалога выполнение 11 требований по защите прав национальных меньшинств в Закарпатье.