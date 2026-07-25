В результате атаки ВСУ в Ростовской области пострадали пять человек

Tекст: Антон Антонов

«Сегодняшняя ночная атака принесла тяжкие последствия. Пять человек получили ранения: четверо мужчин в Ростове-на-Дону и один в Красносулинском районе», – сообщил глава региона в «Максе».

По его словам, всем пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь, двое из них были госпитализированы.

Губернатор сообщил, что силы ПВО работали во всех районах области, в небе уничтожены БПЛА и ракеты.

В Ростове разрушения на земле зафиксированы в Советском и Железнодорожном районах. Осколки дронов повредили два многоквартирных дома, два частных домовладения, строящиеся высотные здания, коммерческие организации и складские помещения, все возгорания ликвидированы.

В Красносулинском районе частично повреждены инфраструктура и административное здание автомобильного пункта пропуска «Новошахтинск», там также потушен пожар, продолжают действовать ограничения движения.

В Азовском районе из-за падения обломков БПЛА загорелся частный дом, огонь уже потушен, пострадало административное здание.

В Мясниковском районе частичные повреждения получили коммерческие объекты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кировской области объявлен трехдневный траур по погибшим в результате атаки ВСУ на предприятие.

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что Белгород и Белгородский округ оказались под массированной атакой дронов.