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В результате атаки ВСУ в Ростовской области пострадали пять человек
Массированная воздушная атака ВСУ на Ростовскую область привела к ранениям пяти человек, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«Сегодняшняя ночная атака принесла тяжкие последствия. Пять человек получили ранения: четверо мужчин в Ростове-на-Дону и один в Красносулинском районе», – сообщил глава региона в «Максе».
По его словам, всем пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь, двое из них были госпитализированы.
Губернатор сообщил, что силы ПВО работали во всех районах области, в небе уничтожены БПЛА и ракеты.
В Ростове разрушения на земле зафиксированы в Советском и Железнодорожном районах. Осколки дронов повредили два многоквартирных дома, два частных домовладения, строящиеся высотные здания, коммерческие организации и складские помещения, все возгорания ликвидированы.
В Красносулинском районе частично повреждены инфраструктура и административное здание автомобильного пункта пропуска «Новошахтинск», там также потушен пожар, продолжают действовать ограничения движения.
В Азовском районе из-за падения обломков БПЛА загорелся частный дом, огонь уже потушен, пострадало административное здание.
В Мясниковском районе частичные повреждения получили коммерческие объекты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кировской области объявлен трехдневный траур по погибшим в результате атаки ВСУ на предприятие.
Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что Белгород и Белгородский округ оказались под массированной атакой дронов.