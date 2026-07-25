Когда во все щели украинского общества начала проникать бандеровщина, жители Украины заглушали в себе голос национальной памяти. Они игнорировали сигналы собственной интуиции. Они отдали этому монстру своих детей.25 комментариев
Каллас собралась вызвать главу миссии России при ЕС
Руководитель европейской дипломатии Кая Каллас пообещала вызвать российского представителя при Евросоюзе после ударов российских войск по целям на Украине.
«В ответ на сегодняшние удары мы вызовем постпреда России при ЕС», – заявила Каллас в X.
Каллас также заявила, что намерена предложить странам Евросоюза новый пакет санкций против Москвы.
При этом у России в настоящее время нет официально назначенного постоянного представителя при Евросоюзе. Обязанности главы российской миссии исполняет Карен Малаян, что делает употребленное Каллас название должности некорректным, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник, 27 июля, состоится заседание Совета Безопасности ООН, посвященное вопросам поддержания мира и безопасности на украинской территории.
Инициатором проведения данного заседания выступила украинская сторона.