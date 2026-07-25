Ким сообщила о перестройке логистики Wildberries

Tекст: Антон Антонов

«Оперативно перестраиваем логистику: задействованы тысячи сортировочных центров по всей стране, перенаправляем товарные потоки, чтобы минимизировать задержки и сохранить для вас качество работы на площадке», – заявила Ким в Telegram.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на протяжении недели Украина почти ежедневно наносит удары по распределительным центрам Wildberries.

В результате удара по логистическому центру в Котовске погибли семь человек.

Ким выразила соболезнования семьям погибших работников и пообещала, что компания окажет необходимую материальную и медицинскую поддержку пострадавшим и их близким.

Продавцы Wildberries, чьи товары и операционная деятельность пострадали в результате атак БПЛА на склады компании, получили отсрочку по кредитам.