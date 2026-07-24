Уже невозможно просто «делать деньги», втихую саботируя повестку государства, не работая на новых территориях, не вкладываясь серьезно в помощь фронту, в решение общегосударственных экономических задач.0 комментариев
Украинский совет оружейников признал удар по выставке в Киеве
В окрестностях украинской столицы под удар попало мероприятие ассоциации производителей беспилотных систем «Армада», где планировалось продемонстрировать новые разработки.
Украинский совет оружейников подтвердил информацию о поражении места проведения мероприятия с участием представителей оборонной промышленности, передает РИА «Новости».
Ранее местные СМИ сообщали о серии взрывов в Киеве во время воздушной тревоги и поражении выставки беспилотников.
На своей странице в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) совет заявил о поражении в Киевской области «локации, где находились представители украинской оборонной индустрии». В публикации отмечается, что время и место проведения публично не освещались.
Согласно афишам, на выставке планировалось представить БПЛА, устройства обнаружения, радиолокации и радиоэлектронной борьбы.
Мероприятие предполагало общение производителей и заключение контрактов. Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов сообщил в Telegram-канале, что находился там, но выжил вместе с командой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля российские военные поразили пять ключевых заводов по производству беспилотников в Киеве.
Несколькими днями ранее Вооруженные силы России нанесли мощный комбинированный удар по предприятиям военной промышленности украинской столицы.
В июне Министерство обороны отчиталось об уничтожении десяти выпускающих военную продукцию в Киеве объектов.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ