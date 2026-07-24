Украинский совет оружейников признал удар по выставке в Киеве

Tекст: Денис Тельманов

Украинский совет оружейников подтвердил информацию о поражении места проведения мероприятия с участием представителей оборонной промышленности, передает РИА «Новости».

Ранее местные СМИ сообщали о серии взрывов в Киеве во время воздушной тревоги и поражении выставки беспилотников.

На своей странице в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) совет заявил о поражении в Киевской области «локации, где находились представители украинской оборонной индустрии». В публикации отмечается, что время и место проведения публично не освещались.

Согласно афишам, на выставке планировалось представить БПЛА, устройства обнаружения, радиолокации и радиоэлектронной борьбы.

Мероприятие предполагало общение производителей и заключение контрактов. Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов сообщил в Telegram-канале, что находился там, но выжил вместе с командой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля российские военные поразили пять ключевых заводов по производству беспилотников в Киеве.

Несколькими днями ранее Вооруженные силы России нанесли мощный комбинированный удар по предприятиям военной промышленности украинской столицы.

В июне Министерство обороны отчиталось об уничтожении десяти выпускающих военную продукцию в Киеве объектов.