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    25 июня 2026, 22:30 • Общество

    Як-130 родился заново

    Як-130 родился заново
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Борис Джерелиевский

    «Летающая парта» для обучения российских военных летчиков становится полноценной боевой машиной: свой первый полет совершил модернизированный Як-130М. «Внешне это знакомый Як-130, но по своим характеристикам – совершенно новый самолет», заявляют в Ростехе. Какие именно новые компоненты дают машине настоящие боевые возможности?

    Учебно-боевой самолет (УБС) Як-130М совершил первый полет. Согласно отчету испытателей, полетное задание выполнено полностью, замечаний к самолету нет.

    Гендиректор ОАК Вадим Бадеха подчеркнул, что модернизированный вариант самолета позволяет решать широкий спектр задач. Особо была отмечена полученная машиной возможность уничтожать «воздушные цели, в том числе беспилотные летательные аппараты тяжелого класса», а также наземные объекты противника.

    Созданный после распада СССР Як-130 изначально рассматривался прежде всего как «летающая парта» для подготовки пилотов. В частности, значительный парк этих машин находится в распоряжении Краснодарского высшего военного училища летчиков (КВВАУЛ) – курсанты начинают обучение на них на II-III курсах.

    Як-130 проявил себя как прекрасный учебный самолет. Бортовые компьютерные программы позволяют имитировать на нем особенности пилотирования различных боевых самолетов: российских Су-30, Су-35, Су-57, а также в случае перепрограммирования систем управления – и истребителей НАТО.

    Но тут стоит вспомнить, что Як-130 первоначально разрабатывался ОКБ им. Яковлева совместно с итальянской компанией Aermacchi. На заключительном этапе итальянцы вышли из проекта и создали на основе полученной документации на планер свой собственный самолет – М-346. Он получил и другие двигатели, и другую авионику, а главное – собственную радиолокационную станцию (РЛС) с активной фазированной антенной решеткой (АФАР). Хотя внешне Як-130 и М-346 – практически близнецы-братья, на самом деле это совершенно разные самолеты с разными возможностями.

    Именно РЛС с АФАР превращает машину данного класса в полноценную боевую единицу.

    АФАР обеспечивает обнаружение воздушных и наземных целей и наведение на них управляемых ракет – и самолет становится способен решать задачи истребителя-бомбардировщика, штурмовика, перехватчика и разведчика. И при этом в силу размеров и неприхотливости – обходится в разы дешевле, чем, например, тяжелые истребители Су-30/35.

    Як-130, однако, изначально бортовой РЛС не оснащался. К тому же это было бы даже технически сложно – РЛС размещается в носу самолета, а в нос Як-130 просто в силу его размеров имевшиеся тогда в России РЛС не помещались. В то же время отечественный авиапром выражал готовность и желание создать для данного самолета уменьшенную РЛС.

    Еще в 2015 году концерн КРЭТ заявлял, что создает для Як-130 новую РЛС и оптико-электронный прицельно-навигационный комплекс (ОЭПНК), которые позволят ему наносить удары по целям, не входя в зону действия вражеской ПВО. На авиасалоне МАКС в 2019 году также демонстрировалась малогабаритная РЛС для Як-130 разработки НИИП им. Тихомирова.

    И вот наконец в 2024 году на форуме «Армия-2024» был показан проект модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М. В  2025 году начались испытания новой машины. Среди важнейших отличий модернизированного самолета была указана и радиолокационная станция – БРЛС-130Р с активной фазированной антенной решеткой производства НПП «Радар-ММС».

    Дополнительно на Як-130М интегрирован подвесной комплекс СОЛТ-130К – оптико-лазерно-тепловизионная система обзора и прицеливания, аналогичная по своим характеристикам американскому устройству AN/ASQ-213. С данным комплексом самолет может применять различное высокоточное оружие как по воздушным, так и по наземным целям.

    Система управления вооружением машины адаптирована к применению ракет «воздух – воздух» Р-77-1, обеспечивающих возможность выполнения дальнего перехвата на дистанциях до 100 км. Также в боекомплект самолета могут войти управляемые реактивные снаряды С-8Л, ракеты «Игла-В», Р-73М и перспективные РВВ-МД2. Наземные цели могут поражаться тактическими ракетами Х-38МА и Х-39 ЛМУР.

    Еще одним важнейшим дополнением станет бортовой комплекс обороны (БКО) «Президент-С130». Он включает в себя ряд датчиков, пусковые установки для отстрела ложных тепловых целей, средства постановки электромагнитных помех – система предупреждает летчика о применении противником средств ПВО и автоматически отводит зенитные ракеты. С учетом всех этих дополнений и возможностей машина фактически родилась заново.

    «Внешне это знакомый Як-130, но по своим характеристикам – совершенно новый самолет, где учтены требования сегодняшнего дня, реальный боевой опыт и перспективы развития боевой авиации…

    Теперь это „два-в-одном“: не просто учебно-тренировочный самолет, а фактически полноценный легкий истребитель, значительно превосходящий возможности предшественника», – заявили после первого полета Як-130М в Ростехе.

    И в качестве приоритетных целей для этого истребителя просматриваются прежде всего беспилотники. Например, те дальнобойные машины, которыми ВСУ совершают удары по российской гражданской инфраструктуре. Як-130М отлично справится и с крылатыми ракетами, и тяжелыми реактивными БПЛА самолетного типа ( «Пекло», «Паляница», «Барс»).

    Самолет может быть применен и для ударов по позициям врага, фактически выполняя роль пункта управления ударными реактивными БПЛА типа «Молния» или «Гром», в качестве оператора вооружений может выступать второй пилот (штурман). Может Як-130М и охотиться на вражеские БЭКи, и осуществлять патрульные полеты. Иными словами, боевые задачи для этого недорогого и относительно простого в управлении, но при этом современного самолета найдутся.

    И конечно, у Як-130М имеются экспортные перспективы: легкий штурмовик/истребитель – один из наиболее востребованных сегодня форматов на мировом рынке вооружений. Тем более с учетом того, что бороться с тяжелыми ударными БПЛА придется далеко не только России. Ряд стран, которые уже эксплуатируют Як-130 (Алжир, Вьетнам, Мьянма, Бангладеш, Иран), могут выразить желание модернизировать самолеты до уровня Як-130М, заменив в них авионику.

    Остается добавить, что при расширении боевых возможностей машина сохранит свои важнейшие преимущества: существенно более низкую стоимость летного часа, простое управление и возможность использовать не самые лучшие аэродромы. А главное, внедрение новой боевой машины ведется серьезными темпами: уже до конца текущего года к вылетам должны быть готовы сразу три Як-130М.

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