Новейший легкий истребитель Як-130М впервые поднялся в небо

Як-130М совершил первый полет на скоростях до 600 км/ч

Tекст: Мария Иванова

Первый полет опытного учебно-боевого самолета Як-130М выполнили летчики-испытатели, сообщили в госкорпорации Ростех.

Машина Объединенной авиастроительной корпорации ОАК провела в небе около 50 минут на высотах до 2 тыс. метров и скоростях до 600 км/ч. Полетное задание было выполнено полностью, замечаний к технике не зафиксировали.

«Первый полет Як-130М – важный этап программы развития отечественной учебно-боевой авиации. Самолет сочетает современные технологии, расширенные функциональные возможности и высокий потенциал для решения широкого круга задач в интересах заказчика», – заявил замминистра промышленности и торговли Геннадий Абраменков.

Як-130М является модернизированным вариантом Як-130 с увеличенными боевыми возможностями. В перечень задач самолета входит ликвидация наземных и воздушных целей, включая беспилотники тяжелого класса.

В корпорации отметили, что по характеристикам это фактически новый самолет с передовыми бортовыми системами, современной радиолокационной станцией и расширенным комплексом вооружений классов «воздух-воздух» и «воздух-земля», который совмещает функции учебно-тренировочного самолета и легкого истребителя и значительно превосходит базовый Як-130.

Как писала газета ВЗГЛЯД, опытный образец учебно-боевого самолета Як-130М отправили на наземные и летные испытания.

Управляющий директор ПАО «Яковлев» Василий Прутковский сообщил о планах подготовить к полетам три учебно-боевых самолета Як-130М до конца 2026 года. Прутковский также заявил о продлении программы испытаний Як-130М до 2028 года.