Tекст: Мария Иванова

Группировкой нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны около Николайполья, Славянска, Дружковки, Стародубовки и Николаевки ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны возле Краснополья, Радьковки и Лужков Сумской области.

А в Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ рядом с Терновой и Григоровкой.

Противник при этом потерял свыше 195 военнослужащих.

В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и морской пехоты в районах Яцковки, Маяков, Лозовой ДНР, Червоного Оскол и Грушевки Харьковской области.

За сутки в зоне ответственности группировки потери противника составили до 210 военнослужащих, две бронемашины и две самоходные артиллерийские установки.

Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Сергеевки, Ивановки, Красноярского, Веселого, Кучерова Яра ДНР и Новопавловки Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 285 военнослужащих, две бронемашины и самоходная артиллерийская установка, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны поблизости от Просяной, Мечетного, Малиновки, Ивановки Днепропетровской области, Широкого, Червоной Криницы, Нового Поля и Новоселовки Запорожской области.

При этом противник потерял более 445 военнослужащих и американскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin, отчитались в Минобороны.

Напомним, накануне российские войска очистили от противника Кутузовку в ДНР

Днем ранее российские войска взяли под контроль Новый Донбасс в ДНР.

До этого они освободили населенный пункт Артем в ДНР.