Шуваев сообщил о 54 сбитых в Белгородской области БПЛА за первые дни августа

Tекст: Антон Антонов

«За последние два месяца враг более чем вдвое нарастил число атак. К сожалению, гибнут мирные жители и дети. Мы делаем все, чтобы прилетов было как можно меньше. Большая работа ведется каждый день, непрерывно», – заявил Шуваев в «Максе».

Шуваев отметил, что расчеты FPV-ПВО отряда БПЛА и батальона противодействия беспилотным системам бригады «БАРС-Белгород» только за период с 1 по 2 августа сбили 54 вражеских дрона.

Среди них были разведывательный БПЛА «Гор», два барражирующих боеприпаса Sith-X, 33 ударных БПЛА «Майя», два разведывательных БПЛА «Лелека-100», один разведывательный БПЛА «Галка», один разведывательный дрон Fly-Eye, три ударных FPV-дрона и два барражирующих боеприпаса RAM 2X.

Кроме того, были уничтожены две «Бабы-яги», два ударных БПЛА «Блискавка», один разведывательный БПЛА «Домаха», один разведывательный БПЛА «Сокол», один ударный БПЛА R-15, один ударный БПЛА Backfire и один ударный БПЛА «Дартс».

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