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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Украинцы проигнорировали собственную интуицию

    Когда во все щели украинского общества начала проникать бандеровщина, жители Украины заглушали в себе голос национальной памяти. Они игнорировали сигналы собственной интуиции. Они отдали этому монстру своих детей.

    18 комментариев
    Максим Петренчук Максим Петренчук Как блогеры и платформы продают страх

    Когда человек открывает соцсети и получает десятки сообщений о том, что всё ужасно и вокруг враги, его эмоциональное состояние неизбежно меняется. Поэтому главный навык современного человека – не умение быстрее других получать новости, а способность сохранять критическое мышление.

    0 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Сторонников «двойной игры» ждет фиаско

    Уже невозможно просто «делать деньги», втихую саботируя повестку государства, не работая на новых территориях, не вкладываясь серьезно в помощь фронту, в решение общегосударственных экономических задач.

    3 комментария
    24 июля 2026, 19:27 • Новости дня

    Вооруженные силы России поразили портовую инфраструктуру и военные грузы ВСУ

    ВС России поразили два буксира, балкер и сухогруз с грузом для ВСУ

    Вооруженные силы России поразили портовую инфраструктуру и военные грузы ВСУ
    @ Отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России поразили два буксира в порту Николаева, морское судно типа балкер и сухогруз, осуществлявшие доставку военных грузов в порт Черноморск, сообщило Министерство обороны.

    В ходе успешной операции Вооруженные силы Российской Федерации поразили ключевые логистические узлы противника, сообщает в Max Минобороны.

    Удары наносились высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными аппаратами по объектам, задействованным в интересах украинской армии. В результате атаки в Николаевском морском торговом порту были поражены два буксира.

    Кроме того, в районе Затоки и северо-восточнее острова Змеиный атакованы сухогруз и судно типа балкер, которые осуществляли доставку военных грузов в Черноморск. Серьезный урон нанесен инфраструктуре логистического центра в Одессе, где хранилось вооружение. В порту Южный поражены резервуары с горюче-смазочными материалами и склады военного назначения.

    Ранее в ночь на пятницу российские военные ударили по портам на юге Украины.

    Двумя днями ранее беспилотники атаковали пять украинских судов в акватории Черного моря.

    До этого Вооруженные силы поразили четыре корабля с военными грузами возле Одессы и Черноморска.

    24 июля 2026, 07:50 • Новости дня
    «Северяне» рассказали о разгроме у Ивашкино бригады ВСУ из экс-заключенных

    ВС России разбили у Ивашкино бригаду ВСУ из экс-заключенных

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки «Север» за прошедшие сутки продвинулись на ключевых направлениях фронта, разгромив на Харьковском направлении бригады ВСУ из бывших заключенных.

    На Великобурлукском направлении штурмовые группы «Севера» продолжают вести стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, а также в районе сёл Ивашкино и Устиновка.

    «В районе Ивашкино противник предпринял контратаку силами бывших заключенных из состава 129 отмбр ВСУ. В результате огневого воздействия больше половины украинских националистов уничтожено, остальные сбежали на исходные позиции», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Штурм-подразделения «Севера» на Волчанском направлении продвинулись на 12 участках до 800 метров. Бои идут в сёлах Захаровка, Ивановка, Юрченково, посёлке Белый Колодезь, севернее Бакшеевки, около Шевченково и в лесных массивах Волчанского района.

    В Черниговской области стало известно о вспышке неизвестной инфекции в 36-й путевосстановительной бригаде ВСУ. Только 18 июля в полевом госпитале бригады скончались 26 солдат, число небоевых потерь растет.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе стрелковые бои идут в Уланово и Малой Слободке. В районе села Тополя 20 июля была уничтожена боевая группа ГУР, а в Сумском районе штурмовики продвинулись на 21 участке до 900 метров.

    «Враг дважды пытался контратаковать наши подразделения: силами штурмовой группы 5 отмбр около Кондратовки и подразделением 225 ошп в районе Писаревки. В результате комплексного огневого воздействия все украинские националисты уничтожены», – поделились бойцы.

    За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 290 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 140 в Харьковской областях), отмечено в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный украинский пограничник рассказал об обстреле со стороны сослуживцев. ВС России взяли под контроль часть границы ДНР с Днепропетровской областью. Харьковское направление СВО приходит в движение.

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    24 июля 2026, 09:36 • Новости дня
    ВС России поразили объекты ВСУ в портах Одессы, Измаила и Николаева
    ВС России поразили объекты ВСУ в портах Одессы, Измаила и Николаева
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь на пятницу российские военные ударили по портам на юге Украины, поражены резервуары с ГСМ, инфраструктура для разгрузки грузов военного назначения, склады хранения водных дронов, сообщило Минобороны.

    «В порту «Одесса» (государственное предприятие «Морской торговый порт «Одесса») поражены резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ», – указало ведомство в Max.

    в порту «Измаил» (госпредприятие «Измаильский морской торговый») поражена портовая инфраструктура, которую использовали для разгрузки и хранения грузов военного назначения.

    Там же поражены три склада хранения безэкипажных катеров (БЭК, водные дроны), включая БЭК «Магура», и ангар с военной техникой.

    «Кроме того, поражен плавучий ДОК для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА)», – отметили в Минобороны.

    В порту «Николаев» (госпредприятие «Николаевский морской торговый порт») поражен сухогруз, с которого разгружали в этот момент грузы военного назначения.

    Удары наносились высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами.

    Ранее российские войска нанесли серию точных ударов по портовой инфраструктуре в Одесской области.

    В Одесском морском торговом порту ударные дроны уничтожили два сухогруза с военным снаряжением.

    В порту Южный беспилотники атаковали еще одно судно с грузами для украинских войск.

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    24 июля 2026, 18:57 • Видео
    Удары по Wildberries. Чего добивается Киев?

    На протяжении недели Украина почти ежедневно наносит удары по распределительным центрам Wildberries, в пятницу это склады в Шушарах (Санкт-Петербург) и промышленной зоне «Уткина заводь». Это терроризм в чистом виде. Чего добивается Киев?

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    24 июля 2026, 15:20 • Новости дня
    Украинский совет оружейников признал удар по выставке в Киеве

    Tекст: Денис Тельманов

    В окрестностях украинской столицы под удар попало мероприятие ассоциации производителей беспилотных систем «Армада», где планировалось продемонстрировать новые разработки.

    Украинский совет оружейников подтвердил информацию о поражении места проведения мероприятия с участием представителей оборонной промышленности, передает РИА «Новости».

    Ранее местные СМИ сообщали о серии взрывов в Киеве во время воздушной тревоги и поражении выставки беспилотников.

    На своей странице в Facebook (запрещена в РФ как экстремистская) совет заявил о поражении в Киевской области «локации, где находились представители украинской оборонной индустрии». В публикации отмечается, что время и место проведения публично не освещались.

    Согласно афишам, на выставке планировалось представить БПЛА, устройства обнаружения, радиолокации и радиоэлектронной борьбы.

    Мероприятие предполагало общение производителей и заключение контрактов. Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов сообщил в Telegram-канале, что находился там, но выжил вместе с командой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля российские военные поразили пять ключевых заводов по производству беспилотников в Киеве.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России нанесли мощный комбинированный удар по предприятиям военной промышленности украинской столицы.

    В июне Министерство обороны отчиталось об уничтожении десяти выпускающих военную продукцию в Киеве объектов.

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    24 июля 2026, 12:28 • Новости дня
    ВС России за неделю поразили 27 используемых в интересах ВСУ судов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные за последнюю неделю провели серию точных ударов по стратегическим объектам инфраструктуры и военным судам, используемым украинскими вооруженными силами, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы Российской Федерации с 18 по 24 июля нанесли один массированный и 18 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности, указало ведомство в Max.

    Атаки осуществлялись с использованием воздушного и наземного базирования, а также ударных беспилотников.

    В результате успешных действий были поражены объекты инфраструктуры в портах Одессы, Черноморска, Южного, Измаила и Николаева. Эти порты активно использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов.

    За прошедшую неделю также было поражено 27 морских судов, действующих в интересах украинских вооруженных сил. В их числе оказалось 16 сухогрузов, десять балкеров и один контейнеровоз.

    Кроме того, удары пришлись по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве и Киевской области. Были поражены логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, а также места производства и хранения беспилотников дальнего действия и безэкипажных катеров.

    Также были уничтожены склады боеприпасов и пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.

    Накануне российские войска нанесли массированные удары по портовой инфраструктуре Одессы.

    Днем ранее беспилотники поразили пять украинских судов в акватории Черного моря.

    В населенном пункте Ковалевка военные уничтожили батарею берегового ракетного комплекса «Нептун».

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    24 июля 2026, 13:35 • Новости дня
    Штурмовые отряды ВС России вошли в Алексеево-Дружковку

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первые штурмовые отряды Вооруженных сил России зашли на окраину Алексеево-Дружковки в Донецкой народной республике, оттеснив противника к центру населенного пункта, заявил временно исполняющий обязанности начальника штаба батальона 10-го танкового полка «Южной» группировки с позывным Лис.

    О начале боев на подступах к Алексеево-Дружковке в Донецкой Народной Республике сообщил временно исполняющий обязанности начальника штаба батальона 10-го танкового полка Южной группировки с позывным Лис, передает РИА «Новости».

    «Первые штурмовые отряды зашли на окраину Алексеева-Дружковки, вступили в стрелковый бой и оттесняют противника к центру населенного пункта», – заявил он на видео Минобороны России.

    По словам Лиса, штурмовые подразделения российской армии действуют при поддержке отдельных танковых частей и подразделений беспилотной авиации. Он отметил, что при выявлении групп сосредоточения или опорных пунктов противника по ним наносятся удары танками с закрытых позиций, артиллерией и дронами.

    Лис подчеркнул, что любое движение противника находится под контролем российских войск и «сразу же уничтожается». Поселок городского типа Алексеево-Дружковка расположен на севере ДНР, между городами Константиновка и Дружковка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил о начале боев в Алексеево-Дружковке и продвижении российских военных к Дружковке.

    Ранее сообщалось, что штурмовые подразделения российской армии действуют в районе Алексеево-Дружковки и продвигаются по трассе к Дружковке.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщал о безуспешных попытках ВСУ сдержать наступление российских сил у поселка Алексеево-Дружковка по направлению к Дружковке.

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    24 июля 2026, 01:25 • Новости дня
    Бастрыкин рассказал о страхе и стыде наемников ВСУ в плену

    Бастрыкин: Наемники боятся в плену признаться в службе ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Попавшие в плен наемники ВСУ не могу найти в себе смелости признаться, что воевали за киевский режим, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в преддверии Дня сотрудника органов следствия.

    «Попавшие в плен иностранцы не находят в себе смелости честно сказать, что они воевали в составе украинских подразделений. В качестве оправдания говорят, что они занимались тыловыми вопросами, но все это опровергается собранными доказательствами», – сказал он ТАСС.

    До этого председатель СК России заявил, что свыше 1,2 тыс. украинских военных осудили в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный суданец рассказал, как солдаты ВСУ потерялись под Добропольем без навигатора. Группа иностранных наемников сдалась в плен под Запорожьем. ВСУ бросили тела наемников в Днепропетровской области.


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    23 июля 2026, 20:40 • Новости дня
    ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу, при этом, по предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших, сообщил оперштаб Белогородской области.

    Украинские войска нанесли ракетный удар по территории Белгорода и Белгородского округа, сообщил оперштаб Белгородской области.

    Согласно предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. В настоящее время оперативные службы региона занимаются уточнением информации о возможных последствиях на земле.

    21 июля Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны украинских военных.

    Ранее оперштаб сообщил, что при атаках ВСУ в Белгородской области пострадали четыре мирных жителя.

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    24 июля 2026, 15:05 • Новости дня
    Стало известно о ракетном ударе по целям в Киеве

    Российские военные нанесли удар баллистическими ракетами по Киеву

    Стало известно о ракетном ударе по целям в Киеве
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска нанесли массированный удар баллистическими ракетами по полигону под Киевом, где проходила выставка вооружений, поразив также ряд других объектов инфраструктуры, сообщили СМИ.

    Как пишет Shot, в Киеве и области объявлена воздушная тревога. Прилёты фиксируют в Черниговщине, Троещине, Березани, Василькове и других районах.

    В городе Марганце Днепропетровской области ударом БПЛА «Герань-4» повреждена АЗС «Укрнафта», возник пожар. Заправка обеспечивала топливом украинские подразделения.

    «Дым на месте прилета в Киеве. По подсчетам пабликов, по Киеву применили около десяти ракет разных типов», говорится в Telegram-канале Страна.ua.

    Украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале сообщил, что удар пришелся по одному из полигонов под Киевом, где проходила выставка вооружения. По его информации, есть разрушения и множество погибших.

    Основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact Валерий Боровик уточнил, что удар наносился по Бучанскому району.

    В порту Измаил Одесской области поражено складское помещение и объекты для хранения военных грузов, включая три склада БЭК и ангар с техникой ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные ударили по портам на юге Украины.

    Вооруженные силы России поразили оборонные объекты украинской армии.

    Целями атак стали киевские предприятия по производству ракет и беспилотников.

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    24 июля 2026, 18:29 • Новости дня
    Минобороны сообщило об ударе по выставке дронов в Киевской области

    ВС России нанесли удар по выставке БПЛА под Киевом с представителями ВПК

    Минобороны сообщило об ударе по выставке дронов в Киевской области
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по объекту в Киевской области, где проходил показ ударных дронов и находились ведущие украинские разработчики и производители беспилотников, а также представители командования Сил беспилотных систем ВСУ и спецслужб, сообщило Минобороны.

    Российские военные атаковали объект в пригороде Киева высокоточным оружием большой дальности, сообщило в Max Минобороны.

    По данным Минобороны, в момент удара там проходила демонстрация беспилотных летательных аппаратов украинского и иностранного производства, которые применяются для атак по гражданской инфраструктуре на территории России.

    В оборонном ведомстве уточнили, что на площадке присутствовали ведущие разработчики и производители дронов. Также там находились представители командования Сил беспилотных систем ВСУ и украинских спецслужб. Именно они занимаются планированием и осуществлением ударов по российским регионам.

    Ранее факт нанесения удара по выставке БПЛА подтвердил представитель Воздушных сил Украины. Украинский совет оружейников также подтвердил факт поражения места проведения выставки беспилотников.

    Ранее Вооруженные силы России поразили столичные оборонные объекты по сборке ракетного вооружения.

    В середине месяца российские военные нанесли удар по киевскому предприятию логистической компании ПАО «Рапид».

    Видео группового удара по выставке в пригороде Киева смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    24 июля 2026, 12:38 • Новости дня
    Российские войска освободили харьковские Захаровку и Ивашкино
    Российские войска освободили харьковские Захаровку и Ивашкино
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над Захаровкой и Ивашкино в Харьковской области.

    Российские войска за минувшие сутки освободили два населенных пункта, говорится в канале Max Минобороны.

    В течение прошедшей недели подразделениями группировки «Север» взяты под контроль Захаровка, Ивашкино Волоховское и Артельное в Харьковской области. Было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии.

    Всего в зоне ответственности группировки противник потерял свыше 1695 военнослужащих, танк, 17 бронемашин, 13 орудий полевой артиллерии и две машины РСЗО «Град».

    Подразделения группировки «Центр» за прошлую неделю освободили населенный пункт Ленина (Мирное) и город Белицкое в Донецкой народной республике (ДНР). В течение недели нанесено поражение формированиям трех механизированных, егерской, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии, отчитались в Минобороны.

    Потери противника на этом направлении составили свыше 2415 военнослужащих, 19 бронемашин, 11 орудий полевой артиллерии и пять станций РЭБ.

    В течение недели подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили Вольное в Днепропетровской области и Благодатное в Запорожской области. Было нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты.

    Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки составили более 2960 военнослужащих, 18 бронемашин, шесть орудий полевой артиллерии и две боевые машины РСЗО «Град».

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. За неделю нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны.

    За минувшую неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили до 1495 военнослужащих, 23 бронемашины, восемь орудий полевой артиллерии, боевая машина РСЗО «Верба», восемь станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки на прошедшей неделе продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной бригад, штурмового полка, бригадам охраны генштаба ВСУ и теробороны.

    Всего в зоне ответственности группировки ВСУ за указанный период потеряли более 1175 военнослужащих, 23 бронемашины и 17 орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Днепр» за последнюю неделю нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны. На этом направлении противник потерял свыше 425 военнослужащих, две бронемашины, два орудия полевой артиллерии и 11 станций РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, российские войска продолжают расширять буферную зону в Харьковской области.

    Напомним, накануне российские войска освободили Белицкое в ДНР. Днем ранее они взяли под контроль харьковское Артельное и запорожское Благодатное. Ранее российские войска зачистили от противника харьковское Волоховское.

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    24 июля 2026, 08:36 • Новости дня
    Мирошник назвал цель атаки Киева на Ленобласть

    Мирошник: Киев атакой на Ленобласть пытался подорвать настроения мирных жителей

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские беспилотники атаковали гражданские объекты в Ленинградской области с целью нарушить снабжение и повлиять на настроения населения, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    Мирошник в своем Telegram-канале сообщил, что киевский режим пытался дезорганизовать снабжение гражданского населения и повлиять на настроения мирных жителей с помощью атаки беспилотников на Ленинградскую область.

    «Нацисты организовали серию террористических атак по гражданским складам, не имеющим никакого отношения к военным поставкам», – написал дипломат, комментируя последствия ударов.

    В ночь на пятницу над Ленинградской областью ПВО уничтожила 59 украинских беспилотников.

    При пожаре на складах Wildberries из-за падения дрона пострадали три человека.

    Мирошник ранее отметил переход террористической войны Украины против мирного населения в новую фазу.

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    24 июля 2026, 17:39 • Новости дня
    В Киеве заявили о гибели десяти человек при ракетном ударе по выставке

    В Киеве заявили о гибели десяти человек при ракетном ударе по военной выставке

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ракетного удара по полигону в Киевской области, где проходила выставка беспилотников, погибли десять человек, еще 100 получили ранения, сообщила прокуратура Украины.

    Украинская прокуратура сообщила, что в результате удара по военной выставке под Киевом десять убитых и 100 раненых, сообщила «Операция Z: Военкоры Русской весны». Удар пришелся по месту проведения выставки беспилотных летательных аппаратов.

    Информацию о двух прилетах по полигону в Киевской области подтвердил спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. «В ближайшее время украинцам нужно реагировать на воздушные тревоги – есть угроза массированного удара», – заявил он.

    Ранее украинский совет оружейников признал удар по выставке в Киеве.

    СМИ сообщили, что российские войска нанесли массированный удар баллистическими ракетами по полигону под Киевом, где проходила выставка вооружений, поразив также ряд других объектов инфраструктуры.

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    24 июля 2026, 16:08 • Новости дня
    В Кремле пообещали призвать к ответу Драпатого за слова о россиянах

    Песков: Главком ВСУ Драпатый ответит за свои слова о россиянах

    Tекст: Вера Басилая

    Новый главком ВСУ Михаил Драпатый ответит за свои чудовищные слова о россиянах, в том числе жителях Донбасса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания нового главкома ВСУ Михаила Драпатого, передают «Вести». Ранее украинский военачальник назвал жителей Донбасса «криминальными элементами» и «несознательными».

    По словам Пескова, новый главнокомандующий украинскими войсками Михаил Драпатый и подобные ему деятели не позволят Киеву пойти на урегулирование конфликта.

    «Знаете, жители Донбасса на фоне этих заявлений понятно, что они правильно решили уйти с Украины, и понятно, что Путин правильно решил защитить их», – подчеркнул представитель Кремля. Он добавил, что специальная военная операция призвана остановить войну, развязанную Киевом.

    Песков охарактеризовал слова Драпатого как чудовищные, отметив, что они демонстрируют его нацистские взгляды.

    «Конечно, я не сомневаюсь, что так или иначе он ответит за свои слова», – сказал представитель Кремля журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям нового главкома ВСУ.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала слова украинского военачальника о россиянах проявлением неонацизма.

    Ранее Министерство внутренних дел России объявило Михаила Драпатого в розыск по уголовной статье.

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    24 июля 2026, 08:38 • Новости дня
    Украинские военные отказались хоронить погибших боевиков «Азова» в Родинском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военнослужащие отказывались хоронить погибших бойцов подразделения «Азов» (организация признана террористической и запрещена в РФ) из-за того, что они выполняли функции заградительных отрядов для ВСУ в Родинском в Донецкой народной республике, рассказала жительница города.

    О том, что украинские военные отказывались хоронить погибших боевиков полка «Азов» (организация признана террористической и запрещена в РФ), сообщила беженка из Родинского, передает РИА «Новости».

    Она попросила не раскрывать ее имя, опасаясь за безопасность родственников, которые остаются на территории, контролируемой Киевом.

    По словам женщины, летом 2024 года на окраине Родинского на улице Чехова разместились бойцы «Азова», выполнявшие функции заградительных отрядов для ВСУ. Они открывали огонь по украинским военнослужащим, пытавшимся отступить из города, и так действовали, как утверждает беженка, с 2014 года, расстреливая тех, кто отказывался убивать украинских солдат.

    Жительница вспомнила, как после входа российских войск местные обращались к украинским военным. «Когда русские зашли, постреляли первых (азовцев), там один командир их остался. Ну вот мы ж ходили, просили: «Ребята, ваши там лежат, по-братымы (по-братски), закопайте, чтобы собаки не раздербанили». Хлопцы говорят: «Какие они нам побратимы? Они нам никто. Они нам в спину стреляют», – рассказала она.

    Город Родинское в Донецкой Народной Республике был освобожден силами 9-й мотострелковой бригады Вооруженных сил России. Об этом 27 декабря 2025 года командующий группировкой «Центр» Валерий Солодчук доложил президенту России Владимиру Путину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боевик украинской бригады «Азов» (организация признана террористической и запрещена в РФ) украл велосипед и в гражданской одежде покинул Родинское в ДНР до прихода российских войск.

    Беженка Лариса Кирсанова рассказала о приказе бойцам ВСУ разрушить город Родинское в ДНР перед его освобождением российской армией.

    Житель Родинского Антон Равинский сообщил об обстреле подвала с мирными жителями со стороны украинских войск из-за отказа пустить солдат в укрытие.

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    24 июля 2026, 18:34 • Новости дня
    На полигоне в Киеве в момент удара находились представители спецслужб Украины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Целью российского удара по объекту в Киеве стали ведущие создатели беспилотников и офицеры украинских спецслужб, готовившие атаки на территорию России, сообщили в Минобороны.

    В Министерстве обороны подтвердили ликвидацию важной цели. «В момент удара на данном объекте находились ведущие разработчики и производители БПЛА, представители командования сил беспилотных систем ВСУ и украинских спецслужб, непосредственно планирующих и осуществляющих удары по российской территории», – заявили в военном ведомстве, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли массированный удар баллистическими ракетами по полигону под Киевом, где проходила выставка вооружений, поразив также ряд других объектов инфраструктуры.

    В Киеве заявили о гибели десяти человек при ракетном ударе по военной выставке.

    Вооруженные силы России поразили киевские цеха по сборке комплектующих для дронов.

    До этого российские военные нанесли групповые удары по столичным предприятиям военной промышленности.

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