ВС России поразили два буксира, балкер и сухогруз с грузом для ВСУ

Tекст: Вера Басилая

В ходе успешной операции Вооруженные силы Российской Федерации поразили ключевые логистические узлы противника, сообщает в Max Минобороны.

Удары наносились высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными аппаратами по объектам, задействованным в интересах украинской армии. В результате атаки в Николаевском морском торговом порту были поражены два буксира.

Кроме того, в районе Затоки и северо-восточнее острова Змеиный атакованы сухогруз и судно типа балкер, которые осуществляли доставку военных грузов в Черноморск. Серьезный урон нанесен инфраструктуре логистического центра в Одессе, где хранилось вооружение. В порту Южный поражены резервуары с горюче-смазочными материалами и склады военного назначения.

Ранее в ночь на пятницу российские военные ударили по портам на юге Украины.

Двумя днями ранее беспилотники атаковали пять украинских судов в акватории Черного моря.

До этого Вооруженные силы поразили четыре корабля с военными грузами возле Одессы и Черноморска.