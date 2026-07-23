Бастрыкин: Свыше 1,2 тыс. украинских военных осудили в России

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Завершено расследование 1 132 уголовных дел. Судами по существу рассмотрено 927 дел, обвинительные приговоры вынесены в отношении 1 209 украинских военнослужащих», – сказал Бастрыкин в интервью ТАСС.

Их признали виновными в убийстве мирных жителей, жестоком обращении с гражданским населением, наемничестве и в других преступлениях.

Он добавил, что в результате атак украинских боевиков с 2022 года в России погибли 1472 человека, включая 45 детей.

В общем массиве с того года возбуждено 5 347 дел по фактам атак на 54 региона России вне границ СВО.

В числе установленных фактов: обстрелы украинскими националистами артиллерийским и ракетным вооружением, атаки дронов, а также вторжения на территорию России.

Различные ранения получили 6754 человека, включая 405 детей.

«Расследование уголовных дел показывает, что организаторы и исполнители преступлений целенаправленно атакуют жилые дома, гражданские объекты. Именно там наши следователи и криминалисты обнаруживают части беспилотных летательных аппаратов, боеприпасов, иные вещественные доказательства», – сказал Бастрыкин.

Глава СК пояснил, что ВСУ пытаются устрашить население, а также дестабилизировать работу органов власти.

Также он отмечал, что общие разрушения гражданской инфраструктуры в российских регионах из-за атак ВСУ оцениваются более чем в 1 трлн рублей.

В марте Бастрыкин сообщал, что в Донбассе сумма ущерба от преступлений киевского режима составляет 580 млрд рублей.