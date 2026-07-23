Государства – это социальные организмы и точно так же, как обычные люди, могут стать жертвой телефонных мошенников. И механизмы тут не особо различаются. Вот только речь идет не о разовой потере средств, а о системном использовании находящихся в распоряжении государства средств.6 комментариев
На Украине пустили на металлолом оборонное предприятие ради покупки элитных авто
Бывший глава украинского государственного предприятия оборонной отрасли и трое его подчиненных уничтожили оборудование завода, чтобы купить премиальные машины.
Гендиректор и трое сотрудников пустили оборонное предприятие на Украине на металлолом, а на средства от продажи приобрели элитный автопарк, сообщил генпрокурор Украины Руслан Кравченко.
«Пока одни работали на оборону страны, другие разбирали оборонное предприятие на металлолом, а средства тратились на приобретение элитных автомобилей», – написал Кравченко в своем телеграм-канале.
Прокуроры уже предъявили обвинение бывшему исполняющему обязанности гендиректора предприятия и трем его работникам. Оборудование демонтировали, распиливали, вывозили и сдавали на металлолом, уточнил генпрокурор, передает ТАСС.
Обвиняемый стал владельцем парка элитных автомобилей, включая BMW M8, Mercedes-Benz CLS-Class и Lamborghini Murcielago. Машины бывший начальник не декларировал, оформляя их на родственников или третьих лиц.
Сумма недостоверных сведений в его декларации за 2024 год составила 11,5 млн гривен (258 тыс. долларов), а за 2025 год – почти 13 млн гривен (291 тыс. долларов).
Западные партнеры Киева неоднократно указывали на высокий уровень коррупции на Украине, требуя реальных действий по борьбе с преступлениями и прозрачности в расходовании средств.
Местные аналитики считают действия властей лишь показательными акциями, скрывающими передел сфер влияния.
Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник одного из подразделений ВСУ в Одесской области потратил вырученные от продажи похищенных беспилотников деньги на автомобиль Lexus.
Несколькими днями ранее правоохранительные органы задержали руководство украинского оборонного завода из-за детонации арсенала посреди жилой застройки.
Весной текущего года командир другого подразделения купил люксовые машины на средства от незаконной реализации сотен дронов.