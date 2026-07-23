Tекст: Денис Тельманов

Гендиректор и трое сотрудников пустили оборонное предприятие на Украине на металлолом, а на средства от продажи приобрели элитный автопарк, сообщил генпрокурор Украины Руслан Кравченко.

«Пока одни работали на оборону страны, другие разбирали оборонное предприятие на металлолом, а средства тратились на приобретение элитных автомобилей», – написал Кравченко в своем телеграм-канале.

Прокуроры уже предъявили обвинение бывшему исполняющему обязанности гендиректора предприятия и трем его работникам. Оборудование демонтировали, распиливали, вывозили и сдавали на металлолом, уточнил генпрокурор, передает ТАСС.

Обвиняемый стал владельцем парка элитных автомобилей, включая BMW M8, Mercedes-Benz CLS-Class и Lamborghini Murcielago. Машины бывший начальник не декларировал, оформляя их на родственников или третьих лиц.

Сумма недостоверных сведений в его декларации за 2024 год составила 11,5 млн гривен (258 тыс. долларов), а за 2025 год – почти 13 млн гривен (291 тыс. долларов).

Западные партнеры Киева неоднократно указывали на высокий уровень коррупции на Украине, требуя реальных действий по борьбе с преступлениями и прозрачности в расходовании средств.

Местные аналитики считают действия властей лишь показательными акциями, скрывающими передел сфер влияния.

Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник одного из подразделений ВСУ в Одесской области потратил вырученные от продажи похищенных беспилотников деньги на автомобиль Lexus.

Несколькими днями ранее правоохранительные органы задержали руководство украинского оборонного завода из-за детонации арсенала посреди жилой застройки.

Весной текущего года командир другого подразделения купил люксовые машины на средства от незаконной реализации сотен дронов.