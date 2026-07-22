По мнению немецкого издания Die Welt, в 2027 году европейская финансовая река, впадающая в украинский бюджет, может превратиться в ручеек. А то и вовсе иссякнет. Но для этого должно сойтись несколько факторов.2 комментария
ВС России уничтожили логистический центр ВСУ в Одессе и батарею «Нептун-2»
Вооруженные Силы России на морском переходе к юго-востоку от Одессы поразили сухогруз и балкер с грузом для ВСУ, нанесли удар по логистическому центру «Новой почты», а также атаковали батарею берегового ракетного комплекса «Нептун-2», сообщило Минобороны.
Вооруженные силы Российской Федерации ночью продолжили нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также беспилотными аппаратами, передает Минобороны.
В порту Одессы поражены объекты инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также резервуары с горючим для обеспечения ВСУ.
На морском переходе к юго-востоку от Одессы российские силы поразили сухогруз и балкер, доставлявшие военные грузы в порты Одессы и Черноморска. В самой Одессе удар пришелся по логистическому центру «Новой почты», который украинская армия использовала для хранения военного имущества.
Кроме того, в районе населенного пункта Ковалевка к северо-западу от Одессы поражена батарея берегового ракетного комплекса «Нептун-2». В результате удара уничтожены две пусковые установки и транспортно-заряжающая машина.
Накануне российские беспилотники поразили два судна у побережья Одессы и сухогруз в порту Николаева.
Днем ранее армия России уничтожила сухогрузы с военным снаряжением в Одесском морском торговом порту.
В этот же день Вооруженные силы РФ нанесли удар по резервуарам с горюче-смазочными материалами для украинских войск.