Euractiv: Греция отправит Украине протест из-за морского дрона со взрывчаткой

Tекст: Вера Басилая

Портал Euractiv со ссылкой на источники пишет, что Афины готовят дипломатическую ноту Киеву, Греция предупредила, что не допустят превращения Средиземного моря в театр военных действий., передает ТАСС.

До этого греческий рыбак нашел украинский безэкипажный катер Magura V5 с работающим двигателем в пещере близ острова Лефкада. Специалисты полагают, что аппарат готовили для атаки на судно с топливом в российском порту.

«Никто не имеет права в Средиземноморье атаковать и топить даже суда, включенные Евросоюзом в санкционные списки, так как это подвергнет опасности человеческие жизни и нанесет урон морской среде», – заявляла официальный представитель МИД Греции Лана Зохью.

Местные издания отмечают, что внутри аппарата находилось от 100 до 300 кг взрывчатки. Опасный груз был успешно изъят и уничтожен саперами. Отставной адмирал Береговой охраны Греции Никос Спанос подтвердил готовность обнаруженного катера к нанесению удара.

Греция в связи с обнаружением у острова Лефкас начиненного взрывчаткой ударного дрона Magura выразила протест.

Министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис назвал обнаруженный у Лефкады украинский морской дрон угрозой судоходству, безопасности граждан, окружающей среде и экономической жизни, но подтвердил продолжение поддержки Киева.

