В ООН призвали к независимому расследованию после ударов ВСУ в Старобельске

Tекст: Дарья Григоренко

Верховный комиссар по правам человека Фолькер Тюрк отреагировал на недавние атаки. «Я глубоко сожалею о недавней гибели и ранениях мирных жителей. Я призываю российские и украинские власти провести оперативные, независимые и эффективные расследования и привлечь виновных к ответственности», – заявил глава ведомства, передает РИА «Новости».

Политик предостерег от дальнейшей эскалации боевых действий и призвал стороны конфликта вернуться за стол переговоров. Он также выразил сожаление в связи с ростом числа жертв среди гражданского населения.

Тюрк напомнил об обязательствах неукоснительно соблюдать международное гуманитарное право. По его словам, участники противостояния должны принимать все возможные меры предосторожности во избежание вреда мирным жителям, так как это влечет за собой прямую юридическую ответственность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дипломаты призвали комиссара ООН по правам человека дать публичную оценку удару ВСУ по колледжу в Старобельске.

Накануне Государственная дума приняла официальное обращение к международной организации в связи с этой террористической атакой.

В четверг уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова констатировала полное отсутствие реакции от международных структур на направленные письма.