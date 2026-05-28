Белоусов проинспектировал группировку «Запад»
Глава Минобороны России Андрей Белоусов провел совещание на командном пункте группировки войск «Запад», где заслушал доклады командования о текущей обстановке в зонах ответственности.
Командующий объединением генерал-полковник Сергей Кузовлев доложил министру о действиях войск на линии боевого соприкосновения и характере активности противника, сообщило Минобороны в Max.
Белоусову представили информацию об особенностях применения российских ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов. Отдельно доложили о модернизированных военнослужащими группировки дронах, которые используют для доставки провизии и боекомплекта штурмовым подразделениям на передовую.
По итогам работы министр поручил наращивать эффективность применения ударных беспилотников для поражения живой силы и техники противника, а также повышать темпы продвижения подразделений группировки на всех направлениях. В завершение Белоусов поблагодарил командный состав и вручил боевые награды отличившимся военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм.
В понедельник Белоусов проинспектировал группировку войск «Восток».
В апреле Белоусов проинспектировал группировку войск «Центр» и вручил награды.