В Совете Европы заявили об усталости ЕС от украинских беженцев

В Совете Европы сообщили о росте антиукраинских настроений в ЕС

Tекст: Тимур Шайдуллин

Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти обратил внимание на усиление антиукраинских настроений в странах ЕС. По его словам, европейские государства демонстрируют явную усталость от потока вынужденных переселенцев, передает РИА «Новости».

«Сегодня меня все больше беспокоит растущая усталость и усиливающиеся дискуссии на уровне ЕС и на национальных уровнях о прекращении действия чрезвычайных мер… Кроме того, я наблюдаю рост антиукраинских настроений», – подчеркнул О'Флаэрти в своей статье на сайте Совета Европы.

Он отметил, что несмотря на продление режима временной защиты до марта 2027 года, многие страны начали сокращать помощь беженцам. В первую очередь, это касается предоставления жилья и выплаты социальных пособий. Часть государств переходит на выдачу обычных видов на жительство с более строгими требованиями.

Кроме того, страны, не присоединившиеся к Директиве о временной защите, все чаще отказывают в убежище новым переселенцам. Это происходит в случаях, когда мигранты прибывают из украинских регионов, которые европейские власти считают безопасными, подчеркнул О'Флаэрти.

Ранее сообщалось, что украинцы завезли в Европу устойчивые к антибиотикам бактерии. До этого стало известно, что Ирландия планирует выселить тысячи украинских беженцев.

При этом, власти Украины поддержали идею сокращения помощи своим гражданам в странах Евросоюза.