  
    Двухпартийная система разочаровала британцев
    Кремль: Россия поддержала идею Трампа о перемирии с Украиной 9-11 мая
    Назначен замминистра обороны по цифровой трансформации армии
    Боец ВС России 130 дней в одиночку координировал удары в тылу ВСУ
    Путин в разговоре с Трампом обсудил общую победу СССР и США над нацизмом
    Бывший генсек НАТО отметил признаки распада альянса из-за решений США
    Возобновлено строительства второго энергоблока АЭС «Бушер» в Иране
    Каллас объяснила отказ Эстонии праздновать День Победы
    Пашинян назвал борьбу Армении за Карабах роковой ошибкой
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Германия идет по пути Прибалтики

    Ничего удивительного в запрете советской символики в Берлине на День Победы я не вижу – все развивается по очень знакомому сценарию. Только совершенно зря в этот блудняк втягивают немцев, которые два раза вписались в мировые войны и оба раза получили национальную катастрофу.

    Архиепископ Савва (Тутунов) Архиепископ Савва (Тутунов) Русский народ бился, чтобы быть

    Почти всякая наша война была Отечественной. Не битвой феодалов посредством вассальных или наемных войск и ради экономических выгод, а битвой самого народа. Мы бились ради сохранения нашего духовного самобытия, нашего русского национального самостояния.

    Антон Крылов Антон Крылов Электросамокаты на тротуарах доживают последние дни

    Ограничения движения электротехники на тротуарах неизбежен во всех городах мира. Где ширина улиц позволяет – проложат отдельные дорожки, как проложили для велосипедов. Где не позволяет – запрет будет тотальным.

    9 мая 2026, 01:20 • Новости дня

    Трамп заявил о трехдневном перемирии между Россией и Украиной

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth объявил о трехдневном перемирии между Россией и Украиной, в рамках которого стороны проведут обмен пленными.

    «Я рад объявить, что в ходе войны между Россией и Украиной будет соблюдаться трехдневное прекращение огня (9, 10 и 11 мая). В России празднуют День Победы, но также и на Украине, потому что они также были важной частью и фактором Второй мировой войны», – написал он.

    Трамп пояснил, что прекращение огня будет включать приостановку всех боевых действий, а также обмен тысячей пленных с каждой стороны.

    «Эта просьба была высказана непосредственно мной, и я очень ценю согласие на нее президента Владимира Путина и президента Владимира Зеленского. Будем надеяться, что это начало конца очень долгой, смертоносной и тяжелой войны», – добавил глава Белого дома.

    Трамп подчеркнул, что переговоры о прекращении «этого крупного конфликта» продолжаются и с каждым днем приближаются к его завершению.

    Напомним, помощник президента России Юрий Ушаков в пятницу сообщил, что Москва поддержала идею Трампа о перемирии с Украиной 9-11 мая и обмене пленными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 00.00 мск 8 мая вступило в силу перемирие, объявленное Россией в честь празднования Дня Победы. При этом Киев  провалил перемирие ко Дню Победы.

    8 мая 2026, 11:33 • Новости дня
    Лавров: Европа без стеснений готовит нападение на Россию в манере Гитлера
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В европейских странах открыто звучат призывы повторить опыт нацистов и нанести стратегическое поражение России, готовя новое наступление, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Западные государства вынашивают планы агрессии против России, сказал Лавров в ходе торжественной церемонии возложения венков в здании МИД, передает РИА «Новости».

    «В Европе многие не стесняясь призывают к тому, чтобы повторить опыт Гитлера и его приспешников, и готовят очередное нападение на нашу страну с открыто декларируемой целью – нанести ей стратегическое поражение», – подчеркнул дипломат.

    Министр отметил, что нынешние западные элиты продолжают политику колониализма, стремясь переделать мироустройство для дальнейшей эксплуатации других государств. Кроме того, по словам Лаврова, Запад перестал свято чтить итоги боевого братства времен Великой Отечественной войны, которые заложили основы мирного развития человечества.

    Он добавил, что нацизм вновь поднимает голову, проявляясь в попытках переписать историю Второй мировой войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России указал на попытки европейских стран возродить нацизм.

    По словам Лаврова, страны Запада фактически объявили Москве открытую войну руками Киева.

    8 мая 2026, 17:42 • Новости дня
    Из желающих попасть на «Берега Победы» в Ивангороде выстроилась очередь со стороны Эстонии
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Очередь из 65 человек образовалась на границе Эстонии и России у пункта пропуска в Ивангород, где ожидают перехода жители эстонской Нарвы, сообщают очевидцы с места событий.

    Более 60 человек ожидают прохождения контроля на КПП «Ивангород» со стороны эстонской Нарвы. Жительница Эстонии Виктория, находящаяся в очереди, рассказала агентству РИА «Новости»: «На данный момент в очереди 65 человек».

    Северо-Западное таможенное управление подтвердило скопление людей на пункте пропуска в Россию «Ивангород» с эстонской стороны. Причины увеличения очереди пока не уточняются, но отмечается, что поток через этот КПП вырос на фоне выходных и праздничных мероприятий.

    В пятницу, 9 мая, в Ивангороде Ленинградской области традиционно состоится концерт «Берега Победы». Он пройдет у стен Ивангородской крепости на берегу реки Нарва и его будет видно и слышно как с российской, так и с эстонской стороны.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как жители Прибалтики идут на хитрости ради празднования Дня Победы. Тысячи жителей Прибалтики уже отправились в Россию для празднования 9 Мая.

    Ранее сообщалось, что граждане Эстонии массово раскупают туры в Нарву и на российскую границу ради участия в торжествах 9 мая. В то же время, празднование Дня Победы в Эстонии вызвало всплеск ненависти к русским жителям Нарвы со стороны местных властей и прессы.


    8 мая 2026, 19:25 • Видео
    В НАТО освоили новый способ пропаганды

    Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    8 мая 2026, 12:12 • Новости дня
    Дипломат: Нарушив перемирие, Зеленский повесил на грудь нацистский крест

    Tекст: Олег Исайченко

    Киевские власти во главе с Владимиром Зеленским полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. По сути, эти люди открыто повесили себе на грудь нацистский крест, заявил газете ВЗГЛЯД посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. А несоблюдение ВСУ режима прекращения огня, добавил дипломат, лишь подтверждает террористическую сущность киевского режима.

    «Мы отслеживаем ситуацию в прифронтовой зоне и, к сожалению, не наблюдаем никаких позитивных изменений в действиях украинской стороны. Противник продолжает направлять сотни беспилотников по целям на территории России, а также вести обстрелы практически на всех участках линии боевого соприкосновения», – сказал Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

    «Поэтому можно констатировать: Украина не соблюдает режим прекращения огня. Впрочем, у нас не было иллюзий. Российские Вооруженные силы реагируют зеркально и будут отвечать на провокации противника военными средствами», – подчеркнул собеседник.

    Дипломат также упомянул разыгранный Киевом фарс с «режимом тишины», который объявлял Владимир Зеленский. По его мнению, действия украинской стороны напоминают политический КВН: в ответ на мотивированное и обоснованное предложение России о перемирии глава киевского режима предпринял попытку ввести собственные нарративы.

    Мирошник подчеркнул: несоблюдение Киевом режима прекращения огня стало очередным подтверждением террористической сущности этого режима, а также неуважения к памяти Великой Победы.

    «Праздник 9 Мая священен. Но киевские власти полностью перешли на сторону проигравшего во Второй мировой нацизма, на сторону реваншистов. По сути, эти люди открыто повесили себе на грудь нацистский крест. Поэтому 9 Мая – для них токсичная дата», – считает собеседник.

    Он отметил, что нынешние украинские деятели не имеют никакого отношения к героическому прошлому украинского народа. «Речь идет о марионетках», – добавил спикер.

    В то же время на территории Украины сохраняется достаточно большое количество граждан, для которых День Победы – священный праздник. «Россией было принято решение об объявлении перемирия в том числе и потому, что многие украинцы придут к памятникам, будут вспоминать своих предков – настоящих победителей», – заключил Мирошник.

    Напомним, в 00.00 мск 8 мая вступило в силу перемирие, объявленное Россией в честь празднования Дня Победы. Оно будет действовать до конца суток 9 мая. Как заявили в Минобороны, все подразделения российских войск в зоне СВО полностью прекратили боевые действия и оставались на ранее занятых позициях. При этом ведомство обвинило украинскую армию в продолжении атак по позициям ВС РФ и по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей.

    ВСУ совершили 153 обстрела позиций наших войск из артиллерийских орудий, РСЗО, минометов и танков. Также нанесли 887 ударов с использованием БПЛА, в том числе 394 удара FPV-дронами, 107 октокоптерного типа, 171 самолетного типа и 215 сбросов боеприпасов с БПЛА. Всего в зоне специальной военной операции зафиксировано 1365 нарушений режима прекращения огня», – говорится в заявлении.

    Кроме того, как отметили в Минобороны, с нуля часов 8 мая российскими подразделениями ПВО вне зоны проведения специальной военной операции сбито 396 средств воздушного нападения, в том числе 390 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и шесть управляемых ракет большой дальности «Нептун». Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что с начала пятницы силы противовоздушной обороны уничтожили 26 беспилотников, летевших в направлении столицы.

    «Преднамеренные деструктивные действия украинской стороны в отношении России подтверждают террористическую сущность киевского режима», – заявили в ведомстве. Военные России в условиях обстрелов зеркально реагировали на нарушения перемирия: наносили ответные удары по огневым позициям РСЗО, артиллерии и минометов, поражали пункты управления и места запуска БПЛА, добавили в министерстве.

    Владимир Зеленский при этом обвинил Россию в нарушении перемирия. Он считает, что с российской стороны даже «имитационной попытки прекратить огонь на фронте не было». Отметим, в ночь на среду вступил в силу так называемый режим тишины, объявленный главой киевского режима. Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что, по информации Москвы, Зеленский не отдавал приказ о прекращении огня.

    Российское Минобороны сообщало, что в период с 21.00 мск 5 мая до 7.00 мск 6 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотника над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря. Кроме того, украинские вооруженные формирования продолжили устраивать провокации по всей линии фронта, особенно в тех местах, где стоят националистические бригады, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    При этом на Украине крайней пытались выставить Москву. Так, советник украинского министра обороны Сергей Стерненко заявил, что российские военные якобы «нарушили» режим тишины. Он добавил, что в такой ситуации украинская сторона не видит возможности для соблюдения перемирия. По словам главы МИД Украины Андрея Сибиги, Россия якобы отвергает мир, а призывы к прекращению огня не имеют отношения к дипломатии.

    Нюанс, однако, в том, что Москва не заявляла, что будет соблюдать «режим тишины» с полуночи 6 мая, предложенный Владимиром Зеленским, это признает и агентство Bloomberg. Газета ВЗГЛЯД писала, что Киев устроил фарс из своего перемирия. Накануне Минобороны России вновь предупредило, что российские военнослужащие нанесут ответный массированный ракетный удар по центру украинской столицы, если ВСУ попытаются сорвать празднование 81-й годовщины Победы.

    «Еще раз предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», – заявили в министерстве. Сигнал последовал за угрозой  Зеленского атаковать Москву именно 9 мая.

    8 мая 2026, 20:24 • Новости дня
    Путин назвал удар Киева по ростовскому центру воздушного движения терактом
    Tекст: Валерия Городецкая

    Высокий профессионализм ростовских авиадиспетчеров позволил избежать трагических последствий после атаки со стороны Киева по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза.

    «Киевский режим совершил еще один акт, безусловно, террористического характера, а именно нанес удар по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения. Это, безусловно, могло бы сказаться на безопасности гражданских воздушных судов», – отметил Путин. Он подчеркнул, что благодаря слаженной и профессиональной работе российских диспетчеров трагических событий удалось избежать, передает ТАСС.

    Ранее в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону ввели режим ЧС после атаки БПЛА. В пятницу над Ростовской областью уничтожили ракеты и БПЛА ВСУ.

    8 мая 2026, 16:54 • Новости дня
    Казахстан в десятки раз увеличил утильсбор на автомобили из России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Казахстане многократно увеличили утилизационный платеж на автомобили и сельхозтехнику, импортируемые из России и Белоруссии, новый приказ уже вступил в силу, сообщают информагентства.

    Утилизационный платеж на автомобили и сельскохозяйственную технику, ввозимые в Казахстан из России и Белоруссии, вырос в десятки раз. Документ министерства экологии и природных ресурсов Казахстана был размещен в базе нормативно-правовых актов 6 апреля и вступил в силу 8 мая, пишет ТАСС.

    Согласно приказу, для произведенных в Казахстане легковых автомобилей с двигателем объемом от одного до двух литров базовая ставка утильсбора составляет 50 месячных расчетных показателей, или около 216 тыс. тенге. Для машин, ввезенных из России и Белоруссии, применяется коэффициент 136, итоговая сумма утильсбора достигает 29,4 млн тенге, что превышает стоимость большинства подобных автомобилей, произведенных в России.

    Коэффициенты для других категорий также значительно увеличены: для автомобилей с двигателем до одного литра он составляет 22, для авто с двигателем свыше трех литров – 246. Для электромобилей из России и Белоруссии коэффициент установлен на уровне 60, а на импорт из других стран – ноль. Для грузовиков категорий N1, N2 и N3 из России и Белоруссии коэффициент составляет 164, для техники из других стран – от 3,5 до 11. Максимальный коэффициент – 250 – установлен для тракторов и комбайнов из России и Белоруссии.

    Министр промышленности и строительства Казахстана Ерсайын Нагаспаев ранее отмечал, что страна принимает зеркальные меры после увеличения утильсбора в России, а приказ был подготовлен совместно с Минэкологии. В Минпромторге России ответили, что не рассматривают ответные меры.

    Власти Казахстана не ожидают роста цен на внутреннем рынке, поскольку доля российских авто в продажах составляет 1,3%. Сборка автомобилей Lada, ГАЗ и КамАЗ, организованная в Казахстане, под новые правила не подпадает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также Казахстан намерен прекратить закупки электроэнергии из России с 2027 года благодаря развитию собственных энергетических мощностей.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о многомиллиардном ущербе бюджету из-за нелегального ввоза товаров с территории Казахстана. До этого Казахстан сократил импорт российской рыбы и колбасы.

    8 мая 2026, 18:48 • Новости дня
    Боец ВС России 130 дней в одиночку координировал удары в тылу ВСУ
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Доброволец из Башкортостана с позывным Мулла провел в тылу украинских войск 130 дней, корректируя удары и оказывая поддержку своим сослуживцам, сообщают военкоры.

    Российский боец с позывным Мулла провел 130 дней в тылу украинских войск, координируя действия своих подразделений, сообщает военкор RT Влад Андрица. Мулле 53 года, он родом из Башкортостана и пошел на спецоперацию добровольно осенью 2023 года. Он участвовал в штурме Малой Токмачки в Запорожской области, где занял опорный пункт примерно в километре от российских позиций.

    «Утром оглянулся, посмотрел и понял, что нахожусь далеко в тылу у врага», – вспоминает Мулла. У него была только рация, с помощью которой он поддерживал связь с командиром, который приказал ему оставаться на месте. Первые 28 дней боец находился в одной комнате кирпичного здания, а питание, воду и пауэрбанки ему сбрасывали с дронов сослуживцы.

    Спать Мулла мог только днем, с 08:00 до 14:00, когда над позицией велось наблюдение с воздуха. Для отдыха он использовал автомобильные сиденья, а в качестве укрытия – найденные на месте одеяла. Украинские военные долго не могли обнаружить его, и когда противник приближался, Мулла был готов использовать гранату.

    Около 40-50 дней спустя командир предложил Мулле покинуть позицию, но тот отказался, считая, что его корректировки ударов «бесценны». Всего он провел в тылу противника 130 дней, передавая важную информацию. У Муллы пятеро детей и пять внуков, один из сыновей также участвует в спецоперации.

    Ранее военнослужащие ВС России проникли в тыл противника, взяли под контроль укрепленный дот и захватили троих солдат неприятеля.

    До этого морпех 61-й гвардейской бригады, считавшийся пропавшим, шесть дней вел разведку в тылу ВСУ и выявил несколько точек размещения. А в феврале российский штурмовик с позывным Бодро более двух месяцев скрывался в укрытии в тылу ВСУ на глубине семь метров и докладывал о ротациях противника.

    8 мая 2026, 14:34 • Новости дня
    Нефтегазовые доходы России в 2026 году снизились на 38,3%

    Tекст: Валерия Городецкая

    Объем нефтегазовых доходов России в январе-апреле 2026 года снизился на 38,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Минфин.

    Такие показатели связаны преимущественно с падением цен на нефть в предшествующие месяцы, сообщается на сайте ведомства.

    Суммарные доходы федерального бюджета за этот период составили 11 721 млрд рублей, что на 4,5% ниже уровня 2025 года.

    При этом отмечается положительная динамика ключевых ненефтегазовых доходов: федеральный бюджет получил 9 423 млрд рублей, что на 10,2% превышает поступления за тот же период прошлого года. Поступления оборотных налогов, в том числе НДС, выросли на 17,2%. В целом ненефтегазовые доходы продолжают увеличиваться, несмотря на снижение нефтегазовых поступлений.

    Минфин с мая 2026 года возобновил операции по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке в рамках «бюджетного правила». При этом объем отложенных операций за март и апрель учтен при расчетах на май. Механизмы бюджетного правила и использование средств ФНБ позволяют поддерживать устойчивость бюджета даже при сильных колебаниях нефтегазовых доходов.

    Расходы федерального бюджета за первые четыре месяца 2026 года составили 17 598 млрд рублей, что на 15,7% выше прошлогодних показателей. Опережающая динамика расходов объясняется быстрым заключением и авансированием контрактов.

    В итоге с января по апрель 2026 года федеральный бюджет сложился с дефицитом 5 877 млрд рублей, что на 2 946 млрд рублей превышает дефицит прошлого года. Минфин подчеркивает, что высокий уровень дефицита в начале года связан прежде всего с ускоренным финансированием бюджетных обязательств.

    Ранее Кремль признал падение нефтегазовых доходов России.

    8 мая 2026, 21:28 • Новости дня
    Назначен замминистра обороны по цифровой трансформации армии
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Щербинина на должность заместителя министра обороны по IT-направлению, сообщил военкор Семен Пегов.

    Щербинин будет курировать цифровые технологии в Министерстве обороны, отвечать за цифровую трансформацию армии и создание единой цифровой среды ведомства, пишет Пегов в своем Telegram-канале Wargonzo.

    По его словам, Щербинин начал работу в Минобороны в 2024 году, сначала как советник министра. Позже он занял пост руководителя Главного управления цифрового и технологического развития, где возглавил модернизацию IT-инфраструктуры. Под его руководством ведется разработка цифровой системы «СВОД», которая должна повысить ситуационную осведомленность войск и упростить принятие решений командирами на тактическом уровне.

    Пегов отмечает, что назначение Щербинина на должность замминистра обороны назревало давно и выглядит логичным продолжением курса нового руководства на модернизацию самых актуальных направлений, востребованных в ходе спецоперации.

    Как сообщает сайт Минобороны, Дмитрий Щербинин родился 18 марта 1982 года в Перми. В 2003 году с отличием окончил Пермский государственный технический университет, а в 2020 году — Высшую школу государственного управления РАНХиГС при президенте РФ. В 2013 году получил степень MBA в международном вузе.

    С 1999 по 2005 год работал на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. В 2005–2017 годах занимал должности в коммерческих структурах, связанных с информационными технологиями. С 2017 по 2020 год возглавлял департамент технологического развития и цифровой экономики в Экспертном управлении президента РФ. В 2020–2024 годах занимал пост заместителя руководителя секретариата первого заместителя председателя правительства РФ.

    С 2024 по 2025 год работал советником Министра обороны РФ, затем в 2025–2026 годах – начальником Главного управления цифрового и технологического развития Минобороны России. В апреле указом президента РФ назначен заместителем министра обороны, курирующим цифровое направление.

    Имеет классный чин действительного государственного советника 2 класса. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и ведомственными наградами.

    В октябре бывший первый замминистра промышленности и торговли России Василий Осьмаков был назначен заместителем министра обороны России.

    8 мая 2026, 16:40 • Новости дня
    МИД выразил сожаление из-за запрета Израиля разгрузить российское судно с зерном
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский сухогруз Panormitis с зерном не получил разрешения на разгрузку в порту Хайфы в Израиле, что вызвало сожаление у Москвы, отметили в МИД.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва с сожалением восприняла отказ израильских властей разрешить разгрузку российского судна Panormitis с зерном в порту Хайфы, сообщается на сайте ведомства.

    По словам Захаровой, решение было принято израильской стороной под давлением Киева. В заявлении подчеркивается, что Москва отмечает влияние украинской стороны на этот шаг.

    «Некоторые представители киевского режима приветствовали решение израильского импортера, назвав его «четким сигналом» воздержаться от закупок «краденого украинского зерна». Оставляя за скобками абсурдные и бездоказательные утверждения украинской стороны, хотели бы отметить, что в Москве с сожалением восприняли такой шаг, предпринятый явно под давлением Киева. Это идёт вразрез с декларируемой израильскими властями приверженностью поддержанию российско-израильского экономического взаимодействия и ставит под угрозу продовольственную безопасность самого Израиля», - заявила Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев пообещал жесткие последствия для Тель-Авива, если российскому судну с зерном с новых территорий разрешат зайти в порт Хайфы. В тот же день посол Израиля был вызван в украинское дипломатическое ведомство для вручения ноты протеста.

    Однако Израиль отверг претензии Украины по вопросу покупки российского зерна. Но Евросоюз пригрозил Израилю санкциями. В итоге 30 апреля разгрузка судна с зерном в порту Хайфа была отложена из-за опасений санкций Евросоюза и дипломатического давления.

    8 мая 2026, 19:36 • Новости дня
    Фицо спрогнозировал скорое завершение конфликта на Украине
    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо полагает, что конфликт на Украине близится к завершению, и призвал к диалогу между сторонами.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что конфликт на Украине подходит к концу, передает ТАСС. Он заявил об этом журналистам после прибытия в Москву. «Я убежден, что мы уже приближаемся к концу российско-украинского конфликта», – подчеркнул Фицо.

    Фицо отметил, что полностью поддерживает любые формы перемирия и считает важным начать переговоры. «Я абсолютный сторонник любого вида перемирия. Я считаю, что в сто раз лучше сидеть за столом и вести переговоры», – пояснил премьер Словакии.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву для участия в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы.

    Российская сторона ожидает от Роберта Фицо передачу послания украинского лидера Владимира Зеленского.

    8 мая 2026, 14:41 • Новости дня
    Украинцы попытались сорвать акцию «Бессмертный полк» в Женеве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ряд граждан с флагами Украины попытался помешать проведению акции «Бессмертный полк» напротив штаб-квартиры ООН в Женеве.

    Как сообщает корреспондент РИА «Новости», несколько граждан с украинскими флагами попытались сорвать проведение акции «Бессмертный полк» на площади Наций в Женеве напротив штаб-квартиры ООН.

    После начала мероприятия около десяти человек с украинской символикой начали ходить вокруг участников, размахивая флагами и исполняя песни на украинском языке.

    По информации полиции, у этих граждан не было разрешения на проведение альтернативной акции, поэтому им не разрешили собираться группой более двух человек. Вскоре две представительницы украинской диаспоры вступили в перепалку с участниками акции, после чего сотрудники полиции вмешались, оттеснили активисток и запретили им мешать мероприятию.

    По словам участников «Бессмертного полка», в прошлом году представители украинской диаспоры не пытались мешать проведению акции, и мероприятие прошло спокойно. В этом году в интернете появились призывы помешать памятной акции в честь героев Второй мировой войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России завершился прием заявок на онлайн-шествие «Бессмертного полка».

    Власти Молдавии запретили празднование Дня Победы в центре Кишинева.

    Глава СК России Александр Бастрыкин поручил начать проверку попыток осквернения акции «Бессмертный полк».

    8 мая 2026, 16:24 • Новости дня
    Госсекретарь США сообщил о будущем американских войск в Европе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Окончательный вердикт относительно возможного возвращения американского контингента на родину предстоит вынести главе государства, однако на данный момент этот шаг еще не согласован, сообщил госсекретарь Марко Рубио.

    Вопрос о дальнейшем присутствии вооруженных сил Соединенных Штатов за рубежом находится исключительно в компетенции американского лидера, передает РИА «Новости». Президент США рассмотрит различные сценарии, подготовленные его экспертами, прежде чем сделать итоговый выбор.

    «Безусловно, это решение остается за президентом. Его команда и такие люди, как я и другие, предложат ему возможные варианты, но несомненно, он должен будет принять это решение. Пока он его не принял», – заявил Марко Рубио журналистам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о намерении вывести из Германии более пяти тысяч американских военных. До этого американский лидер анонсировал возможную передислокацию контингента внутри европейского региона.

    8 мая 2026, 19:10 • Новости дня
    Зеленский заявил о готовности к зеркальному перемирию на 9 Мая

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинская сторона готова соблюдать режим прекращения огня в День Победы исключительно при условии аналогичных действий со стороны России, заявил Владимир Зеленский.

    Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул условие для соблюдения перемирия на 9 Мая, передают «Ведомости». По его словам, Киев прекратит огонь только в том случае, если аналогичное решение примет Москва.

    «Мы будем действовать совершенно зеркально», – заявил глава государства в ходе видеообращения. Запись выступления была опубликована в его официальном Telegram-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин принял решение объявить перемирие на время празднования Дня Победы. Министерство обороны РФ предупредило о готовности нанести ответный удар при попытках срыва праздника.

    8 мая 2026, 22:14 • Новости дня
    Кремль: Россия поддержала идею Трампа о перемирии с Украиной 9-11 мая и обмене пленными
    Tекст: Вера Басилая

    Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении обмена пленными в формате «тысяча на тысячу», заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил журналистам, что соответствующее решение принято по поручению Владимира Путина. По его словам, «главное, что условлено произвести в период перемирия с 9 по 11 мая включительно обмен пленными по тысяче человек с каждой стороны», сообщается на сайте Кремля.

    Ушаков отметил, что договоренность достигнута по итогам телефонных контактов Москвы с администрацией президента США. Представители Вашингтона, по его словам, в это время находились на связи с Киевом.

    Он подчеркнул, что инициатива президента США «идет в развитие недавнего телефонного разговора президентов России и США, в котором лидеры особо подчеркнули, что наши страны были союзниками в годы Второй мировой войны, а также обсудили возможность перемирия на время празднования Дня Победы».

    Особое значение, по словам Ушакова, приобретает тот факт, что инициатива приурочена к 81-й годовщине Победы над нацизмом, который в России отмечается как святой праздник.

    Президент США  заявил о достижении договоренности о прекращении огня и обмене пленными между Россией и Украиной в указанные даты.

    Напомним, в 00.00 мск 8 мая вступило в силу перемирие, объявленное Россией в честь празднования Дня Победы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Киев провалил перемирие ко Дню Победы.

    8 мая 2026, 19:24 • Новости дня
    Пентагон начал публиковать архивные материалы об НЛО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На сайте Пентагона открыли доступ к архивным материалам о неопознанных летающих объектах, включая фото, видео и ранее засекреченные документы.

    В пятницу на официальном сайте Пентагона были опубликованы десятки фотографий, видеозаписей и текстовых документов, посвященных неопознанным летающим объектам (НЛО). Ведомство отмечает, что представленные материалы касаются так называемых «нерешенных случаев», то есть наблюдений, по которым правительство не может дать окончательного объяснения.

    В комментарии к публикации на сайте сказано: «Это нерешенные случаи, и правительство не может вынести окончательное определение о природе наблюдавшихся явлений».

    Документы содержат как свидетельства пилотов и военных, так и аналитические записки американских спецслужб, которые десятилетиями собирали данные о загадочных объектах в воздухе, космосе и над морем.

    Особый интерес среди первых публикаций вызывают документы ФБР HQ-83894, в которых зафиксированы обращения граждан о «летающих тарелках» в 1950-1970-х годах. Из бумаг видно, что ФБР старалось передавать подобные сообщения ВВС США и не заниматься расследованием самостоятельно, отмечает «Российская газета».

    В одном из писем, направленном жителю Атланты Полу Райту, ФБР прямо заявило: «Расследование НЛО не входит в юрисдикцию ФБР, однако копия обращения направлена военным для дальнейшей проверки». В других документах описаны показания очевидцев о «металлических дисках», светящихся объектах и аппаратах с аномальными траекториями.

    Среди рассекреченных данных оказались и отчеты ВВС США 1947-1948 годов с первыми попытками изучения феномена НЛО. Военные эксперты тогда отмечали, что наблюдаемые объекты нельзя считать вымышленными, а их характеристики – высокая скорость, маневренность, отсутствие видимых двигателей – не поддаются объяснению. В документах рассматривались версии о секретных разработках и о возможной неизвестной природе объектов.

    В архивах представлены и сведения союзной авиации Второй мировой войны о так называемых «фу-файтерсах» – светящихся шарах, которые сопровождали самолеты в 1944-1945 годах. Пилоты описывали красные, зеленые и белые огни, которые резко меняли направление и исчезали без следа. Военное руководство не смогло дать объяснение этому явлению.

    Современные материалы Пентагона охватывают инциденты 2020-2025 годов. В отчетах зафиксированы наблюдения неизвестных объектов американскими военными в Персидском заливе, Сирии, Ормузском проливе и на Ближнем Востоке. Пилоты сообщали о сферических и ромбовидных объектах, которые исчезали с радаров и фиксировались только в инфракрасном диапазоне.

    Примечательно, что в январе 2024 года зафиксировано наблюдение «круглого ромба» с прямым «хвостом» на высоте около 6 километров. В других случаях речь шла о группах из 10-20 светящихся объектов неподалеку от истребителей F-16. Часть аномалий были замечены исключительно инфракрасными приборами.

    В отдельном блоке опубликованы материалы космической программы США, включая переговоры экипажа «Джемини-7» 1965 года. Тогда астронавты Фрэнк Борман и Джим Ловелл сообщили центру управления о наблюдении неопознанного объекта, который назвали «богги».

    Американские власти подчеркивают, что публикация документов не означает признания существования внеземных цивилизаций. По словам официальных лиц, большинство наблюдаемых явлений так и остались неидентифицированными, а часть связана с атмосферными эффектами, особенностями сенсоров или ошибками наблюдателей.

    Директор национальной разведки Тулси Габбард пояснила, что раскрытие архивов – это только первый этап большой программы. Глава ФБР Каш Патель назвал публикацию «историческим моментом», а министр войны Пит Хегсет отметил, что теперь американцы смогут самостоятельно ознакомиться с документами, которые «порождали оправданные спекуляции» в течение многих лет.

    Пентагон также заявил, что новые материалы будут добавляться регулярно по мере их обнаружения и снятия грифа секретности. Документы обещают размещать каждые несколько недель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 февраля президент США Дональд Трамп заявил о намерении обнародовать секретные документы Пентагона о внеземных цивилизациях и НЛО. После поручения Трампа сотни гигабайт рассекреченных документов об НЛО, заговорах и проектах ЦРУ были удалены с сайта-архива Black Vault.

    Уже в конце апреля конгрессмен Тим Берчетт описал видео и фотографии НЛО, которые не поддаются рациональному объяснению, и потребовал публикации секретных правительственных файлов.

    Минтранс сообщил о возобновлении работы южных аэропортов России
    Фицо спрогнозировал скорое завершение конфликта на Украине
    ЕС подготовит меры перед прибытием судна с хантавирусом
    Двух омичей обвинили в ущербе на 1,5 млрд после крушения на Енисее
    В Иране решили дать военный ответ на морскую блокаду США
    Instagram отключил сквозное шифрование в переписке
    Умер экс-музыкант «Машины времени» Николай Ксенофонтов

    Какой мир на Ближнем Востоке выгоден России

    Какой мир на Ближнем Востоке выгоден России

Энергетический кризис из-за военного конфликта США с Ираном сильно помог российскому бюджету нарастить нефтегазовые доходы. Поэтому быстрый мир и разблокировка Ормуза для России не лучший вариант. Равно как и обратный сценарий, когда война вспыхивает с новой силой. Какой конец ближневосточного кризиса более выгоден России?

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Новый российский БТР должен стать простым и дешевым

    Новый БТР создается в России – соответствующую инициативную разработку ведет «КамАЗ». Почему имеющиеся на вооружении бронетранспортеры БТР-82А нуждаются в замене, что не так с давним проектом К-16 «Бумеранг» – и какими качествами, с высокой вероятностью, будет обладать новая бронемашина? Подробности

    Попытка НАТО захватить кинематограф обречена на провал

    Секретариат НАТО озарила идея: привлечь профессиональных кинематографистов для антироссийской пропаганды. Сами кинематографисты такими попытками возмущены. Кино – это место, где НАТО точно не ждут, поэтому планы альянса посыпались на первой же линии обороны. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • В НАТО освоили новый способ пропаганды

      Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    • Почему Украина воюет колумбийцами

      Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    • Европа урезает власть Зеленского

      После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда сажать редис в 2026 году: сроки посева в открытый грунт по регионам и сколько растет

      Редис – один из первых овощей, который появляется на грядках уже ранней весной. При правильной посадке первые сочные корнеплоды можно собрать всего через 16–25 дней после всходов. В 2026 году дачники снова массово будут сеять редис в апреле и мае, а опытные огородники – делать повторные посевы все лето. Когда лучше сажать редис в открытый грунт и теплицу, какие сорта выбрать, сколько растет редис и как вырастить крупные корнеплоды без горечи – в материале.

    • Вознесение Господне в 2026 году: какого числа, что можно и нельзя делать, приметы и традиции праздника

      На сороковой день после Пасхи православные верующие отмечают Вознесение Господне — один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. В 2026 году Вознесение выпадает на 21 мая. В этот день Церковь вспоминает, как воскресший Иисус Христос вознесся на небо на глазах апостолов, открыв людям путь к вечной жизни. Какие традиции связаны с Вознесением, что можно и нельзя делать 21 мая 2026 года, какие народные приметы дошли до наших дней и почему праздник всегда отмечают в четверг — в материале.

    • Где пожарить шашлык в Москве в 2026 году: шашлычные зоны, бронирование беседок и места для пикника

      В Москве жарить шашлыки разрешено исключительно в специально оборудованных пикниковых зонах. Разведение огня вне таких площадок – во дворах, на балконах или в лесу – влечет административный штраф. По данным на 2026 год, в городских парках и на природных территориях столицы доступно более 245 официальных точек, часть из которых работает круглогодично.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

