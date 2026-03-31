Tекст: Алексей Дегтярёв

Боец 61-й гвардейской бригады действует в интересах группировки войск «Центр», он шесть дней находился у позиций ВСУ на добропольском направлении в ДНР и продолжал разведку, хотя сослуживцы уже считали его пропавшим без вести, передает РИА «Новости».

При выдвижении на задачу попал под удар вражеского беспилотника. «Меня ранило осколком в ногу, техника загорелась, и командование решило, что я погиб», – сообщил «Алтай».

Он отметил, что смог выжить и скрытно покинуть место удара, воспользовавшись дымом. По его словам, после выхода на связь он понял, что нужно продолжать выполнение боевой задачи и решил двигаться вглубь, несмотря на опасность. Морпех подчеркнул, что опасно было и впереди, и на пути обратно, но он сделал выбор идти дальше.

В последующие дни «Алтай» действовал в одиночку. Он осторожно передвигался короткими перебежками, искал укрытия, избегал боестолкновений и фиксировал позиции противника. За это время военнослужащий выявил несколько точек размещения ВСУ, а когда к району вышли российские подразделения, передал им координаты. Морпех добавил, что изначально заходил на задачу как штурмовик, но фактически выполнил функции разведчика.

В 2025 году на Запорожском направлении военнослужащие группировки войск «Восток» эвакуировали бойца, пережившего атаку двух FPV-дронов и пять суток обстрелов.

Российские военные два месяца в тылу на покровском направлении находились без маскировки своего присутствия и ежедневно передавали командованию разведданные о передвижениях ВСУ.