  • Новость часаВыявлены два случая оспы обезьян в Подмосковье
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    ФНС намерена взять под налоговый контроль банковские переводы между гражданами
    Минфин приостановил валютные операции по бюджетному правилу
    На Украине отдали ПВО частникам
    Минэнерго подготовило документ о запрете экспорта бензина с 1 апреля
    Сенатор Карасин усомнился в искренности призыва Зеленского к перемирию
    В Белом доме прокомментировали доставку российской нефти на Кубу
    Водитель электровелосипеда сбил ребенка в Москве
    Суд в Калифорнии освободил одну из задержанных у военной базы россиянок
    Мнения
    Борис Акимов Война полов

    Несмотря на декларацию традиционных ценностей, Россия в тройке мировых лидеров по количеству разводов. Безответственность и инфантильность современных мужчин и женщин? Экзистенциальная запутанность в смыслах брака? Да, но есть и еще один фактор. Мужчины и женщины находятся в состоянии военных действий.

    10 комментариев
    Андрей Манчук Куба не сдастся

    Кубинской власти не привыкать к разговорам про ее скорый конец. Кубу хоронят 65 лет кряду, начиная с 1959 года. Америка перешла к политике военного террора, без оглядки на давно не существующее международное право. Куба действительно оказалась в тяжелом положении, которое можно без натяжек назвать критическим. Но Куба не сдастся.

    0 комментариев
    Тимур Шерзад Иран может стать для Америки хуже Вьетнама

    29 марта 1973 года США вывели свои войска из Вьетнама. После этого падение южной части разъединенной страны и победа коммунистического Севера были делом времени. Вьетнам стал самой психологически тяжелой войной для Штатов за весь ХХ век. Сможет ли Иран стать для них еще сложнее?

    10 комментариев
    30 марта 2026, 22:30 • Политика

    Российская дипломатия прорвала американскую блокаду Кубы

    @ Zuma\TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия делом доказала дружеские отношения с Кубой: танкер «Анатолий Колодкин» прорвал американскую блокаду Острова Свободы, доставив 100 тыс. тонн нефти. Эксперты отмечают: такого объема недостаточно, чтобы полностью снять кризис, но он даст Гаване критически важную передышку. Однако гораздо более важен сам факт поставки, нежели количество топлива: это ломает логику блокады и служит сигналом для других стран, что помощь Кубе возможна вопреки курсу Вашингтона на изоляцию острова.

    Российский танкер «Анатолий Колодкин» доставил на Кубу 100 тыс. тонн нефти. Как уточнили в Министерстве транспорта, сейчас судно ожидает разгрузки в порту Матансас. Это первый случай доставки энергоносителей на остров морским путем после начала блокады со стороны США.

    В этой связи пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Москва заблаговременно обсуждала с Вашингтоном тему гуманитарных поставок нефти Гаване. «Наши кубинские друзья нуждаются в нефтепродуктах. Это необходимо для работы систем жизнеобеспечения, генерации электроэнергии, оказания медицинской помощи населению», – пояснил он.

    Накануне Дональд Трамп на борту Air Force One заявил журналистам, что не станет возражать против поставок российских энергоресурсов на Кубу, признав, что этот шаг необходим для «выживания» страны. В то же время он выразил сомнение, что гуманитарные действия Москвы помогут Гаване.

    «С Кубой покончено, у них плохой режим, очень плохое и коррумпированное руководство. И получат ли они судно с нефтью, не имеет значения. Я бы предпочел пропустить этот танкер – будь он российский или чей-либо еще. Людям нужно отопление, кондиционеры и все остальное», – заявил американский лидер.

    Напомним, судно «Анатолий Колодкин» вышло из Приморска еще 9 марта. Как пишет РБК, корабль попал в западные санкционные списки в 2024 году. Политолог Алексей Нечаев обращает внимание на символичность названия: танкер носит имя юриста и дипломата, одного из крупнейших специалистов по морскому праву.

    «Колодкин – судья Международного трибунала ООН по морскому праву в Гамбурге, член Постоянного арбитражного суда в Гааге. Он был автором многих международных конвенций о режиме морских судов в иностранных портах и о правовом статусе систем сбора океанских данных. То есть речь идет о человеке, который не просто изучал правила игры в океане – он их формировал и согласовывал», – акцентирует эксперт.

    «Поэтому действительно символично, что корабль, названный в его честь, дошел до Кубы, страдающей от энергетической блокады со стороны США. Туда, куда другим дорогу фактически закрыли. И это, конечно, крутая работа наших дипломатов, моряков и военных», – подчеркивает Нечаев.

    Энергетический кризис на острове начался 29 января, после того как Белый дом выпустил указ, разрешающий введение дополнительных пошлин на импорт в США из стран, которые прямо или косвенно поставляют нефть на Кубу. Вашингтон официально заявил, что цель подобных мер – смена режима на Острове Свободы.

    Американская политика поставила Кубу на грань гуманитарного кризиса, о чем подробно писала газета ВЗГЛЯД в репортаже из Гаваны. Как позже сообщала The Wall Street Journal, нехватка топлива помешала сбору урожая, а в городах стал скапливаться мусор из-за невозможности его вывезти. В начале марта ситуация достигла апогея: вся страна осталась без электричества. Остановилась работа и системы здравоохранения – сейчас более ста тысяч кубинцев ожидают проведения запланированных операций.

    Таким образом, ситуация, в которую попал Остров Свободы, стала «проверкой на прочность» для теплых отношений между Москвой и Гаваной,

    считает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ. «Россия прошла ее достойно, подтвердив, что готова на деле оказывать помощь союзникам», – уточнил он.

    По его мнению, Кремль сделал то, что должен был, поскольку с республикой нас связывают долгие годы плодотворного взаимодействия. В то же время пропуск Штатами танкера до места назначения стал результатом «тихой дипломатии». «Скорее всего, нашим профильным специалистам удалось найти необходимые аргументы в рамках обсуждения данной темы с Белым домом», – пояснил Козюлин.

    В какой-то степени, со стороны администрации Трампа это решение также было принято из гуманитарных соображений, говорит американист Дмитрий Дробницкий. «Цель Вашингтона фактически не достигнута: смены правительства на Кубе не предвидится. При этом островное государство находится в очень тяжелом положении», – соглашается собеседник.

    «На руку ситуации сыграло и то, что Россия задействовала легальный танкер, который шел в Атлантику со всеми необходимыми обозначениями. Это позволило Штатам согласиться на пропуск судна. К тому же эта поставка действительно не переломит энергетический кризис в республике. Тем не менее она даст острову небольшую передышку.

    То есть Москве и Вашингтону удалось договориться о взаимном соблюдении заявленных внешнеполитических принципов ради облегчения страданий кубинского народа.

    США продемонстрировали широкий гуманитарный жест, а Россия еще раз показала приверженность принципам партнерства. И все-таки говорить о положительном повороте в диалоге Москвы и Вашингтона пока рано. Штаты все еще делают ставку на идеологию. Их политика, в отличие от РФ, не выстроена вокруг прагматизма. И это обстоятельство, конечно, несколько осложняет наши контакты», – добавляет Дробницкий.

    Более позитивно российско-американские отношения оценивает политолог Малек Дудаков. «Прибытие танкера на Кубу, недавний визит отечественных депутатов в США – все это шаги в правильном направлении. Хочется надеяться, что они позволят в дальнейшем полноценно перезапустить наше взаимодействие», – сказал собеседник.

    В то же время, по его словам, рейс «Анатолия Колодкина» представляется ему в большей степени принципиальным шагом Москвы, который поставил Штаты перед выбором: либо пропустить судно и не рисковать ходом переговоров по Украине и Ирану, либо воспрепятствовать его движению и поставить мир на грань крупного военного конфликта. «Речь идет о по-настоящему важной победе отечественной дипломатии. Мы фактически вынудили американцев смириться с тем, что корабль достигнет берегов Кубы», – подчеркивает эксперт.

    При этом он признает: полностью исправить ситуацию с энергетическим кризисом в республике Россия не может – остров нуждается в регулярном снабжении, а в силу географических причин наладить его Москва не способна. «Тем не менее

    мы подали сигнал другим государствам о том, что блокаду можно преодолеть.

    И это событие может стать важным прецедентом для той же Мексики, которая, вероятно, воспримет произошедшее как маркер возможности возобновления поставок», – считает собеседник.

    Военного ответа со стороны США в отношении латиноамериканских «нарушителей», по мнению Дудакова, скорее всего не последует: все силовые ресурсы сейчас направлены на Ближний Восток. «Эскалации вокруг Кубы ждать не стоит. Тем не менее ситуация может измениться, если конфликт с Ираном подойдет к концу. При таком раскладе Гавана действительно станет целью номер один для Вашингтона», – акцентирует эксперт.

    Пока же Белый дом, по его словам, надеется, что положение дел будет развиваться в его пользу естественным образом. «Штаты полагаются на начало протестов на Кубе, которые и сменят режим в стране. Однако поддержка со стороны партнеров республики, например, России, способна снизить вероятность подобного развития событий», – заключил Дудаков.

  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации