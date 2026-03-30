Российская дипломатия прорвала американскую блокаду Кубы

Tекст: Олег Исайченко

Российский танкер «Анатолий Колодкин» доставил на Кубу 100 тыс. тонн нефти. Как уточнили в Министерстве транспорта, сейчас судно ожидает разгрузки в порту Матансас. Это первый случай доставки энергоносителей на остров морским путем после начала блокады со стороны США.

В этой связи пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Москва заблаговременно обсуждала с Вашингтоном тему гуманитарных поставок нефти Гаване. «Наши кубинские друзья нуждаются в нефтепродуктах. Это необходимо для работы систем жизнеобеспечения, генерации электроэнергии, оказания медицинской помощи населению», – пояснил он.

Накануне Дональд Трамп на борту Air Force One заявил журналистам, что не станет возражать против поставок российских энергоресурсов на Кубу, признав, что этот шаг необходим для «выживания» страны. В то же время он выразил сомнение, что гуманитарные действия Москвы помогут Гаване.

«С Кубой покончено, у них плохой режим, очень плохое и коррумпированное руководство. И получат ли они судно с нефтью, не имеет значения. Я бы предпочел пропустить этот танкер – будь он российский или чей-либо еще. Людям нужно отопление, кондиционеры и все остальное», – заявил американский лидер.

Напомним, судно «Анатолий Колодкин» вышло из Приморска еще 9 марта. Как пишет РБК, корабль попал в западные санкционные списки в 2024 году. Политолог Алексей Нечаев обращает внимание на символичность названия: танкер носит имя юриста и дипломата, одного из крупнейших специалистов по морскому праву.

«Колодкин – судья Международного трибунала ООН по морскому праву в Гамбурге, член Постоянного арбитражного суда в Гааге. Он был автором многих международных конвенций о режиме морских судов в иностранных портах и о правовом статусе систем сбора океанских данных. То есть речь идет о человеке, который не просто изучал правила игры в океане – он их формировал и согласовывал», – акцентирует эксперт.

«Поэтому действительно символично, что корабль, названный в его честь, дошел до Кубы, страдающей от энергетической блокады со стороны США. Туда, куда другим дорогу фактически закрыли. И это, конечно, крутая работа наших дипломатов, моряков и военных», – подчеркивает Нечаев.

Энергетический кризис на острове начался 29 января, после того как Белый дом выпустил указ, разрешающий введение дополнительных пошлин на импорт в США из стран, которые прямо или косвенно поставляют нефть на Кубу. Вашингтон официально заявил, что цель подобных мер – смена режима на Острове Свободы.

Американская политика поставила Кубу на грань гуманитарного кризиса, о чем подробно писала газета ВЗГЛЯД в репортаже из Гаваны. Как позже сообщала The Wall Street Journal, нехватка топлива помешала сбору урожая, а в городах стал скапливаться мусор из-за невозможности его вывезти. В начале марта ситуация достигла апогея: вся страна осталась без электричества. Остановилась работа и системы здравоохранения – сейчас более ста тысяч кубинцев ожидают проведения запланированных операций.

Таким образом, ситуация, в которую попал Остров Свободы, стала «проверкой на прочность» для теплых отношений между Москвой и Гаваной,

считает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ. «Россия прошла ее достойно, подтвердив, что готова на деле оказывать помощь союзникам», – уточнил он.

По его мнению, Кремль сделал то, что должен был, поскольку с республикой нас связывают долгие годы плодотворного взаимодействия. В то же время пропуск Штатами танкера до места назначения стал результатом «тихой дипломатии». «Скорее всего, нашим профильным специалистам удалось найти необходимые аргументы в рамках обсуждения данной темы с Белым домом», – пояснил Козюлин.

В какой-то степени, со стороны администрации Трампа это решение также было принято из гуманитарных соображений, говорит американист Дмитрий Дробницкий. «Цель Вашингтона фактически не достигнута: смены правительства на Кубе не предвидится. При этом островное государство находится в очень тяжелом положении», – соглашается собеседник.

«На руку ситуации сыграло и то, что Россия задействовала легальный танкер, который шел в Атлантику со всеми необходимыми обозначениями. Это позволило Штатам согласиться на пропуск судна. К тому же эта поставка действительно не переломит энергетический кризис в республике. Тем не менее она даст острову небольшую передышку.

То есть Москве и Вашингтону удалось договориться о взаимном соблюдении заявленных внешнеполитических принципов ради облегчения страданий кубинского народа.

США продемонстрировали широкий гуманитарный жест, а Россия еще раз показала приверженность принципам партнерства. И все-таки говорить о положительном повороте в диалоге Москвы и Вашингтона пока рано. Штаты все еще делают ставку на идеологию. Их политика, в отличие от РФ, не выстроена вокруг прагматизма. И это обстоятельство, конечно, несколько осложняет наши контакты», – добавляет Дробницкий.

Более позитивно российско-американские отношения оценивает политолог Малек Дудаков. «Прибытие танкера на Кубу, недавний визит отечественных депутатов в США – все это шаги в правильном направлении. Хочется надеяться, что они позволят в дальнейшем полноценно перезапустить наше взаимодействие», – сказал собеседник.

В то же время, по его словам, рейс «Анатолия Колодкина» представляется ему в большей степени принципиальным шагом Москвы, который поставил Штаты перед выбором: либо пропустить судно и не рисковать ходом переговоров по Украине и Ирану, либо воспрепятствовать его движению и поставить мир на грань крупного военного конфликта. «Речь идет о по-настоящему важной победе отечественной дипломатии. Мы фактически вынудили американцев смириться с тем, что корабль достигнет берегов Кубы», – подчеркивает эксперт.

При этом он признает: полностью исправить ситуацию с энергетическим кризисом в республике Россия не может – остров нуждается в регулярном снабжении, а в силу географических причин наладить его Москва не способна. «Тем не менее

мы подали сигнал другим государствам о том, что блокаду можно преодолеть.

И это событие может стать важным прецедентом для той же Мексики, которая, вероятно, воспримет произошедшее как маркер возможности возобновления поставок», – считает собеседник.

Военного ответа со стороны США в отношении латиноамериканских «нарушителей», по мнению Дудакова, скорее всего не последует: все силовые ресурсы сейчас направлены на Ближний Восток. «Эскалации вокруг Кубы ждать не стоит. Тем не менее ситуация может измениться, если конфликт с Ираном подойдет к концу. При таком раскладе Гавана действительно станет целью номер один для Вашингтона», – акцентирует эксперт.

Пока же Белый дом, по его словам, надеется, что положение дел будет развиваться в его пользу естественным образом. «Штаты полагаются на начало протестов на Кубе, которые и сменят режим в стране. Однако поддержка со стороны партнеров республики, например, России, способна снизить вероятность подобного развития событий», – заключил Дудаков.