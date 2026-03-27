Спасение Кубы от Трампа стало простой задачей

Tекст: Дмитрий Бавырин

«Наши представители провели встречи с сотрудниками Госдепартамента США, направленные на обсуждение двусторонних разногласий и поиск решений», – рассказывает президент Кубы Мигель Диас-Канель в интервью Canal Red и выглядит при этом сконфуженным. Глава кубинского государства не может ответить на главный вопрос, который мучает мировой политикум: а что именно Вашингтон требует от Гаваны? Чего пристал?

Нет, это не государственный секрет. Это то, чего президент Кубы сам не понимает, хотя по должности должен понимать. Сейчас кубинцы с американцами только составляют «дорожную карту» переговоров – список вопросов, которые хотят обсудить.

Однако Диас-Канелю нечего стесняться. Кажется, даже сам Дональд Трамп еще не в курсе своих требований к Гаване. Он ее душит в энергетической блокаде, из-за которой наш УАЗ прекратил сборку автомобилей, а кубинцы живут при свечах. Он говорит, что планирует «взять Кубу», после чего сможет делать с островом «все, что хочет». А ощущение такое, будто сам не знает, чего хочет – то ли конституционной монархии, то ли севрюжины с хреном.

Раньше это был один из наиболее простых билетов на экзамене по международной политике: США хотят сменить на Кубе политический режим, на что есть несколько причин.

Первая: антагонизм к коммунизму, который в американской политической культуре воспринимают как нечто априори враждебное и опасное для США.

Вторая: угроза от того, что геополитические противники Вашингтона – Москва и Пекин – могут использовать дружественную им Кубу как военную базу в подбрюшье США.

Третья: национализация американской собственности при Фиделе Кастро или, другими словами, кража средств американских граждан, чьи интересы представляет правительство США.

На более продвинутых курсах назовут еще два фактора – деятельность кубинской эмиграции и желание присоединить Остров свободы как новый штат. То есть для агрессии есть пять причин, как в песне Игоря Николаева. Но к дню сегодняшнему большинство из них не выдерживают критики и не дают ответа на главный вопрос о том, что на что надо поменять на Кубе, чтобы Трамп успокоился.

Он состоялся в годы, когда Куба воспринималась американцами смертельно опасной угрозой. Убить Фиделя Кастро пытались восемь президентов США в порядке очереди.

Вероятно, Трамп привык к такому отношению и втянулся, а думать, что кубинский режим после десятилетий бесплодных попыток опрокинет именно он, Дональд Трамп, ему приятно.

Однако изнутри обрушения не произойдет, потому что буйных мало: по старой кубинской традиции недовольным дают эмигрировать в США. На острове нет ни политических лидеров, ни организованных групп, которые могли бы не то что отнять, а даже подобрать власть, если она вдруг выпадет из рук компартии.

Следовательно, нового главного придется сажать в Гаване на штыках в ходе масштабного вторжения. А война с Кубой станет в Америке еще более непопулярной, чем иранская, которую сейчас называют самой непопулярной в истории страны из-за туманности целей и спорности поводов. Иран для американцев – это все-таки Иран: режим исламистов, к которому есть кровавый счет из-за захвата посольства, кроме того, против него работают лоббисты Израиля и санкции ООН. Средний американец бомбардировки Ирана может не одобрять, но для него это «очень плохая страна». А вот Куба «очень плохой страной» быть перестала.

Там давно уже не тот коммунизм, которого боялись американцы. Еще при Кастро-младшем – Рауле – на острове началось внедрение рыночных механизмов, а после прихода к власти Диас-Канеля завертелась настоящая «перестройка» и принята новая конституция, которая признает частную собственность и права человека в их американском прочтении. Параллелей между современной Кубой и СССР в начале правления Михаила Горбачева великое множество.

В то же самое время взгляды американцев в США смещались влево. Нынешний мэр Нью-Йорка примерно такой же коммунист, как нынешнее руководство Кубы.

Иными словами, режиму Кастро США бесповоротно проиграли.

Оба брата спокойно умерли на родине своей смертью, а теперь на Кубе вообще другой режим, мало напоминающий прежний. Тот же Диас-Канель не харизматический лидер, не команданте и не диктатор, а первый среди равных при коллективном стиле управления. Газета The New York Times писала, будто администрация Трампа стремится отстранить его от поста президента Кубы, но в Госдепе это быстро опровергли, назвав фейком.

Кажется, Госдепу в данном случае можно верить, поскольку замена кубинского президента на другого уважаемого товарища ничего бы особо не изменила. Если она, конечно, не насильственная, потому что насильственная может обойтись США и лично Трампу слишком дорого. А если ничего не трогать, Диас-Канель сам уйдет в 2029 году, поскольку по новой конституции у президента всего два пятилетних срока правления.

Остается спор из-за денег – о компенсации за изъятую при Кастро собственность. Деньги – это для американцев важно, но есть проблема: денег нет. Многое теперь есть у Кубы, о чем бы мог бы попросить от нее Вашингтон – частный бизнес, сменяемая власть, однополые браки. Даже американская военная база есть, если за этим дело встало – называется Гуантанамо. А вот российской или китайской базы нет. И нефти в большом количестве нет. Соответственно, нет и денег. И не они появятся, пока Вашингтон держит свою торговую блокаду.

При этом США пока что не видят Кубу своей составной частью. Трамп, конечно, мечтает расширить территорию страны то Канадой, то Гренландией, но его собственная Республиканская партия костьми ляжет, чтобы этого не случилось. Когда-то присоединение острова рассматривалось серьезно, и у Испании он был отвоеван в том числе с этой целью. Но в глазах современного республиканца Куба – это миллионы нищих латиносов, которые будут голосовать за демократов.

В сухом остатке покорение Кубы никому в США по-настоящему не нужно, кроме кубинских политэмигрантов, у которых к Кастро личный счет. К их числу относится и глава Госдепа Майкл Рубио, что важно принимать во внимание, но он человек хитрый. Должен осознавать, что вторая непопулярная война подряд похоронит его политические амбиции, а у него на будущее более долгоиграющие планы, чем у Трампа.

С учетом всего вышесказанного, более-менее понятно, что должна сделать Гавана, чтобы Трамп остался доволен и снял с Кубы не только блокаду, но и санкции. Нужно дать ему что-то, что он выдаст за свою историческую победу – и успокоится.

Теоретически это могут быть компенсации за национализацию. Однако большая часть изъятой тогда американской собственности (отели, корабли, казино) принадлежала мафии – Мееру Лански, Лаки Лучано и другим гангстерам, бывших друзьями и советниками диктатора Батисты. Компенсации наследникам бандитов – это то, чего современные американцы не поймут, поэтому можно обойтись вообще без денег.

Достаточно «сделки», при которой Куба пообещает не размещать у себя военные базы Китая, благо он и не собирался их размещать, и выделит кусочек земли под Trump Tower. Всё. Этого за глаза хватит.

Чтобы китайские товарищи точно не обиделись, их нужно предупредить по закрытым коммунистическим каналам, что это всего лишь маневр, чтобы пережить Трампа. А Trump Tower впоследствии можно будет национализировать по старой схеме в случае, если сбудутся прогнозы тех, кто считает, что отношение к нынешнему президенту США может стать даже хуже, чем к Мееру Лански и Лаки Лучано.