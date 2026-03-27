    Лавров объяснил отличие ситуаций в Иране и на Украине
    Стубб заявил о расколе трансатлантического партнерства
    Стало известно об испытании в США гиперзвуковой ракеты Dark Eagle
    В Ленобласти сбиты 36 беспилотников
    Эксперты усомнились в успехе дипломатии США по Ирану
    Неизвестные забросали «Русский дом» в Праге «коктейлями Молотова»
    Bloomberg: Украина останется без денег через два месяца
    Politico: На кону выборов в Венгрии стоит бюджет ЕС в 1,8 трлн евро
    Сергей Миркин Сергей Миркин Что получил Зеленский от войны в Иране

    На фоне неудач в Иране американскому президенту нужна масштабная дипломатическая победа и заключение мира между Россией и Украиной при посредничестве США. Зеленский этому препятствует, а Трамп сейчас злой как черт и не скрывает своего раздражения украинским лидером.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Кто наживается на иранской войне

    В рынке нефти сейчас отражается не только конфликт на Ближнем Востоке, но и ответ на вопрос, что такое власть в Америке сегодня. Где проходит грань между политическим действием и торговым сигналом?

    Ольга Андреева Ольга Андреева Как русская свобода шагнула в пропасть революции

    У самодержавия и впрямь было множество недостатков. Но у него было одно важнейшее достоинство. Вовсе не городская интеллигенция, а именно власть доподлинно знала, как, собственно, обустроена внутренняя русская жизнь. Не теоретически, а практически.

    27 марта 2026, 11:50 • В мире

    Спасение Кубы от Трампа стало простой задачей

    Спасение Кубы от Трампа стало простой задачей
    Tекст: Дмитрий Бавырин

    После угрозы президента США Дональда Трампа «захватить Кубу» и обещания кубинцев сопротивляться агрессии, между сторонами начались переговоры. Якобы Вашингтон больше не стремится сменить власть на Острове свободы. А то, чего он желает, ему очень просто дать.

    «Наши представители провели встречи с сотрудниками Госдепартамента США, направленные на обсуждение двусторонних разногласий и поиск решений», – рассказывает президент Кубы Мигель Диас-Канель в интервью Canal Red и выглядит при этом сконфуженным. Глава кубинского государства не может ответить на главный вопрос, который мучает мировой политикум: а что именно Вашингтон требует от Гаваны? Чего пристал?  

    Нет, это не государственный секрет. Это то, чего президент Кубы сам не понимает, хотя по должности должен понимать. Сейчас кубинцы с американцами только составляют «дорожную карту» переговоров – список вопросов, которые хотят обсудить.

    Однако Диас-Канелю нечего стесняться. Кажется, даже сам Дональд Трамп еще не в курсе своих требований к Гаване. Он ее душит в энергетической блокаде, из-за которой наш УАЗ прекратил сборку автомобилей, а кубинцы живут при свечах. Он говорит, что планирует «взять Кубу», после чего сможет делать с островом «все, что хочет». А ощущение такое, будто сам не знает, чего хочет – то ли конституционной монархии, то ли севрюжины с хреном.

    Раньше это был один из наиболее простых билетов на экзамене по международной политике: США хотят сменить на Кубе политический режим, на что есть несколько причин.

    Первая: антагонизм к коммунизму, который в американской политической культуре воспринимают как нечто априори враждебное и опасное для США.

    Вторая: угроза от того, что геополитические противники Вашингтона – Москва и Пекин – могут использовать дружественную им Кубу как военную базу в подбрюшье США.

    Третья: национализация американской собственности при Фиделе Кастро или, другими словами, кража средств американских граждан, чьи интересы представляет правительство США.

    На более продвинутых курсах назовут еще два фактора – деятельность кубинской эмиграции и желание присоединить Остров свободы как новый штат. То есть для агрессии есть пять причин, как в песне Игоря Николаева. Но к дню сегодняшнему большинство из них не выдерживают критики и не дают ответа на главный вопрос о том, что на что надо поменять на Кубе, чтобы Трамп успокоился.

    Он состоялся в годы, когда Куба воспринималась американцами смертельно опасной угрозой. Убить Фиделя Кастро пытались восемь президентов США в порядке очереди.

    Вероятно, Трамп привык к такому отношению и втянулся, а думать, что кубинский режим после десятилетий бесплодных попыток опрокинет именно он, Дональд Трамп, ему приятно.

    Однако изнутри обрушения не произойдет, потому что буйных мало: по старой кубинской традиции недовольным дают эмигрировать в США. На острове нет ни политических лидеров, ни организованных групп, которые могли бы не то что отнять, а даже подобрать власть, если она вдруг выпадет из рук компартии.

    Следовательно, нового главного придется сажать в Гаване на штыках в ходе масштабного вторжения. А война с Кубой станет в Америке еще более непопулярной, чем иранская, которую сейчас называют самой непопулярной в истории страны из-за туманности целей и спорности поводов. Иран для американцев – это все-таки Иран: режим исламистов, к которому есть кровавый счет из-за захвата посольства, кроме того, против него работают лоббисты Израиля и санкции ООН. Средний американец бомбардировки Ирана может не одобрять, но для него это «очень плохая страна». А вот Куба «очень плохой страной» быть перестала.

    Там давно уже не тот коммунизм, которого боялись американцы. Еще при Кастро-младшем – Рауле – на острове началось внедрение рыночных механизмов, а после прихода к власти Диас-Канеля завертелась настоящая «перестройка» и принята новая конституция, которая признает частную собственность и права человека в их американском прочтении. Параллелей между современной Кубой и СССР в начале правления Михаила Горбачева великое множество.

    В то же самое время взгляды американцев в США смещались влево. Нынешний мэр Нью-Йорка примерно такой же коммунист, как нынешнее руководство Кубы.

    Иными словами, режиму Кастро США бесповоротно проиграли.

    Оба брата спокойно умерли на родине своей смертью, а теперь на Кубе вообще другой режим, мало напоминающий прежний. Тот же Диас-Канель не харизматический лидер, не команданте и не диктатор, а первый среди равных при коллективном стиле управления. Газета The New York Times писала, будто администрация Трампа стремится отстранить его от поста президента Кубы, но в Госдепе это быстро опровергли, назвав фейком.

    Кажется, Госдепу в данном случае можно верить, поскольку замена кубинского президента на другого уважаемого товарища ничего бы особо не изменила. Если она, конечно, не насильственная, потому что насильственная может обойтись США и лично Трампу слишком дорого. А если ничего не трогать, Диас-Канель сам уйдет в 2029 году, поскольку по новой конституции у президента всего два пятилетних срока правления.

    Остается спор из-за денег – о компенсации за изъятую при Кастро собственность. Деньги – это для американцев важно, но есть проблема: денег нет. Многое теперь есть у Кубы, о чем бы мог бы попросить от нее Вашингтон – частный бизнес, сменяемая власть, однополые браки. Даже американская военная база есть, если за этим дело встало – называется Гуантанамо. А вот российской или китайской базы нет. И нефти в большом количестве нет. Соответственно, нет и денег. И не они появятся, пока Вашингтон держит свою торговую блокаду.

    При этом США пока что не видят Кубу своей составной частью. Трамп, конечно, мечтает расширить территорию страны то Канадой, то Гренландией, но его собственная Республиканская партия костьми ляжет, чтобы этого не случилось. Когда-то присоединение острова рассматривалось серьезно, и у Испании он был отвоеван в том числе с этой целью. Но в глазах современного республиканца Куба – это миллионы нищих латиносов, которые будут голосовать за демократов.

    В сухом остатке покорение Кубы никому в США по-настоящему не нужно, кроме кубинских политэмигрантов, у которых к Кастро личный счет. К их числу относится и глава Госдепа Майкл Рубио, что важно принимать во внимание, но он человек хитрый. Должен осознавать, что вторая непопулярная война подряд похоронит его политические амбиции, а у него на будущее более долгоиграющие планы, чем у Трампа.

    С учетом всего вышесказанного, более-менее понятно, что должна сделать Гавана, чтобы Трамп остался доволен и снял с Кубы не только блокаду, но и санкции. Нужно дать ему что-то, что он выдаст за свою историческую победу – и успокоится.

    Теоретически это могут быть компенсации за национализацию. Однако большая часть изъятой тогда американской собственности (отели, корабли, казино) принадлежала мафии – Мееру Лански, Лаки Лучано и другим гангстерам, бывших друзьями и советниками диктатора Батисты. Компенсации наследникам бандитов – это то, чего современные американцы не поймут, поэтому можно обойтись вообще без денег.

    Достаточно «сделки», при которой Куба пообещает не размещать у себя военные базы Китая, благо он и не собирался их размещать, и выделит кусочек земли под Trump Tower. Всё. Этого за глаза хватит.

    Чтобы китайские товарищи точно не обиделись, их нужно предупредить по закрытым коммунистическим каналам, что это всего лишь маневр, чтобы пережить Трампа. А Trump Tower впоследствии можно будет национализировать по старой схеме в случае, если сбудутся прогнозы тех, кто считает, что отношение к нынешнему президенту США может стать даже хуже, чем к Мееру Лански и Лаки Лучано.

    Bloomberg назвал условие роста цен на нефть до 200 долларов
    Израиль заявил о нехватке личного состава в армии
    TWZ: США минируют входы в подземные ракетные комплексы Ирана
    На Украине появились сайты для торговли личными вещами российских военных
    ФСБ задержала заммэра Сочи и двух чиновников мэрии
    Установлен предок современных обезъян
    ВЦИОМ: Каждый третий россиянин верит в леших

    Россия теряет десятки миллиардов рублей в день от простоя портов на Балтике

    Из-за украинских ударов по портовой инфраструктуре России уже несколько дней остановлен экспорт 1,7–2 млн баррелей нефти в сутки. Если через порт в Новороссийске отгрузка нефти продолжается, то через Приморск и Усть-Лугу на Балтике – остановлена. Один день их простоя обходится России в несколько сотен миллионов долларов экспортной выручки, а потери за месяц исчисляются миллиардами долларов. Подробности

    Украинские дроны делают Прибалтику мишенью

    Беспилотники ВСУ совершили налет на объекты в Ленинградской области. Под атаку попали балтийские порты и Кронштадт. Вслед за этим в Прибалтике зафиксировали падение дронов ВСУ на их территории. Означает ли это, что страны Балтии предоставили свое воздушное пространство для ударов по России, и какими могут быть ответные шаги Москвы? Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Унижения Зеленского продолжаются

      Верховная рада Украины тихо взбунтовалась против Владимира Зеленского, а ведущие СМИ страны со ссылкой на чиновников начали уговаривать украинцев принять требования России.

    • Иран потребовал от США невозможного

      В ответ на американский мирный план из 15 пунктов Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны и дал понять, что команда Дональда Трампа блефует.

    • Дания утонет в русофобии

      В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

      Апрель – время, когда огородники по-настоящему включаются в сезон. В марте мы только начинали: сеяли перцы, баклажаны и ранние томаты. А теперь, когда земля прогревается, а дни становятся длиннее, наступает пора активных работ. В 2026 году сезон обещает быть теплым, и часть культур уже можно смело высаживать прямо в открытый грунт. А что-то еще успеется посеять на рассаду. Разбираемся, какие овощи, зелень и цветы займут место на грядках в апреле.

    • Лунный посевной календарь на апрель 2026 года: благоприятные дни, фазы Луны и что сажать сейчас

      Апрель – старт активных работ в саду и огороде. В это время дачники массово выходят на участки: сеют холодостойкие культуры, высаживают рассаду и готовят грядки к сезону. В конце марта особенно важно заранее спланировать работы на ближайшие недели. Многие ориентируются на лунный посевной календарь, чтобы выбрать наиболее благоприятные дни для посадки и ухода за растениями. Публикуем актуальный календарь на апрель 2026 года и список основных работ.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

