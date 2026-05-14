СК возбудил дело после нападения на журналистов РЕН ТВ в Москве

Tекст: Тимур Шайдуллин

Уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов возбудили следственные органы ГСУ Следственного комитета России по Москве, сообщает СК РФ. Фигуранту инкриминировали ч. 3 ст. 144 УК РФ после конфликта со съемочной группой телеканала «РЕН ТВ».

По данным следствия, оператор и журналистка находились на редакционном задании, когда мужчина, осознавая их профессиональный статус, нанес обоим удары и повредил оборудование. Сейчас ведется комплекс следственных действий, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются очевидцы, изучаются видеозаписи.

Как уточнил телеканал РЕН ТВ, нападение произошло в частном медицинском кабинете, куда журналисты приехали к косметологу, неправильно сделавшей клиентке инъекцию, после которой женщина ослепла на один глаз. Вместо разговора с прессой их встретил агрессивно настроенный мужчина, который заявил: «Вы для меня – никто», разбил технику, отобрал телефоны и с силой бросил сотрудников съемочной группы на пол.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в подмосковном Подольске задержали троих подозреваемых в избиении журналиста РЕН ТВ Алексея Полторанина, он получил травмы после нападения сотрудников фирмы по продаже автомобильных номеров, когда проверял законность их деятельности.

До этого в столице Чили злоумышленник напал на сотрудников телеканала «РЕН ТВ», в результате пострадали ведущий Алексей Корзин и оператор. А в апреле прошлого года на съемочную группу РЕН ТВ также напали в здании частной медклиники, но уже на Минской улице в Москве.