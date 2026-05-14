    Россия строит из Ливии дугу безопасности в Центральную Африку
    Российские военные начали зачистку лесополос на пути к Славянску
    Глава АвтоВАЗа Максим Соколов пересел с Mercedes на Lada Aura
    Американский блокбастер честно показал роль России в мировой космонавтике
    Пушилин: Российские войска ведут охват Красного Лимана
    Российские военные начали зачистку лесополос на пути к Славянску
    Пашинян высказался о статусе российской военной базы в Армении
    Академик Онищенко не смог сдать ЕГЭ
    Фетисов назвал предательством показ в России матчей чемпионата мира по хоккею
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германия и Европа мечутся между войной и выгодой

    Готовность России к диалогу и предложение возобновить его с опорой на ФРГ заставили все большие страны Европы серьезно задуматься. Там понимают, что вести с Москвой диалог с позиции силы у них не очень получается.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Ядерное оружие – единственная страховка для Глобального Юга

    События 2026 года однозначно демонстрируют, что в современном мире государства Глобального Юга могут чувствовать себя в относительной безопасности, только получив в свое распоряжение ядерные заряды.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему украинский язык не стал на Украине родным

    Украинцы воспринимают украинизацию как фальшь, как что-то искусственное, ненастоящее. Навязывание украинского языка во всех сферах вызывает у людей внутренний протест и отторжение, причем даже у тех, кто политически принял постулаты политической русофобии.

    14 мая 2026, 20:36 • Новости дня

    Французский суд отказался освободить из тюрьмы основательницу SOS Donbass

    Суд во Франции оставил под стражей основательницу SOS Donbass Анну Новикову

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Парижский суд отклонил прошение о переводе под домашний арест главы гуманитарной ассоциации SOS Donbass Анны Новиковой, несмотря на предоставленные дипломатами гарантии обеспечения жильем, сообщили в посольстве России.

    Французская юстиция не согласилась смягчить меру пресечения Анне Новиковой. «К сожалению, пока не удается добиться изменения меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест», – сообщили ТАСС в российской дипмиссии.

    Решение об отказе выпустить общественницу под судебный надзор судья вынес 13 мая. По данным дипломатов, адвокат защиты намерен обжаловать данный вердикт.

    Российское посольство ранее предоставило суду официальные гарантии размещения Новиковой. Для отбывания домашнего ареста ей предложили ведомственную квартиру недалеко от французской столицы.

    Накануне заседания сотрудник консульского отдела посольства РФ посетил главу ассоциации в тюрьме Флери-Мерожи. Во время встречи арестованная не высказала никаких жалоб на условия содержания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французские спецслужбы  задержали в Париже Анну Новикову по подозрению в шпионаже 26 ноября 2025 года. В январе 2026 года французские власти арестовали мужа и подругу россиянки.

    Прокуратура Франции заявила о возможном осуждении основательницы организации на 15 лет лишения свободы за разведывательную деятельность. Лишь в апреле посольство России смогло добиться встречи с задержанной.

    13 мая 2026, 17:28 • Новости дня
    СМИ раскрыли причину пощечины Макрону от супруги

    СМИ раскрыли причину пощечины Макрону от супруги

    СМИ раскрыли причину пощечины Макрону от супруги
    @ udovic Marin/Pool/REUTERS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Скандальный инцидент у трапа самолета во Вьетнаме произошел на фоне ревности первой леди Франции к отношениям главы государства со звездой кино, пишут западные СМИ.

    Инцидент с пощечиной у трапа самолета во время визита президента Франции Эммануэля Макроном и его супруги Брижит во Вьетнам произошел из-за его отношений с франко-иранской актрисой, сообщает радиостанция RTL. Журналист Флориан Тардиф раскрыл подробности конфликта. «Произошло то, что она увидела сообщение от известной личности. Иранская актриса», – заявил репортер в эфире.

    Выяснилось, что политик несколько месяцев поддерживал связь с артисткой, обмениваясь с ней личными сообщениями. Возникшая напряженность привела к публичному скандалу во время официального визита во Вьетнам.

    Окружение супруги президента в беседе с изданием Le Parisien категорически опровергло эти слухи. Представители первой леди заверили, что она никогда не проверяет телефон мужа.

    Видеозапись инцидента появилась в сети в мае прошлого года. На кадрах видно, как глава государства получает удар по лицу у открытой двери самолета, после чего в растерянности замирает.

    Елисейский дворец изначально пытался назвать ролик подделкой, однако позже признал его подлинность. Сам французский лидер попытался свести ситуацию к шутке, объяснив произошедшее обычной дурашливостью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, инцидент с пощечиной в мае прошлого года вызвал бурное обсуждение в соцсетях. В окружении французского лидера видео с ударом от Брижит Макрон объяснили обычной семейной шалостью.

    Позже президент США Дональд Трамп в беседе о США и НАТО высмеял «побитого женой» Макрона. А официальный представитель МИД Мария Захарова со смехом назвала этот инцидент хуком справа.

    13 мая 2026, 14:59 • Новости дня
    Арест экс-посла Италии из-за визовых махинаций вызвал ужесточение правил для россиян
    Арест экс-посла Италии из-за визовых махинаций вызвал ужесточение правил для россиян
    @ Rainer F. Steussloff/Intro/imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Из-за коррупционного скандала с дипломатом россиянам теперь придется лично подавать заявления на шенгенскую визу, что значительно увеличит сроки ожидания поездки.

    С 12 мая визовые центры Италии изменили правила приема документов от граждан, передает РИА «Новости».

    Поводом для ужесточения требований послужило задержание бывшего итальянского посла в Узбекистане Пьергабриэле Пападиа де Боттини, подозреваемого в незаконной выдаче разрешений на въезд.

    «После ареста бывшего посла Италии в Узбекистане итальянские визовые центры в России изменили порядок подачи документов. Визовые центры VMS и AlmavivA сообщили, что с 12 мая перестали принимать документы через третьих лиц.

    Подать заявление за туриста больше не смогут ни агент, ни курьер, ни доверенное лицо, ни нотариус, ни адвокат», – пояснили представители Ассоциации туроператоров России.

    Теперь путешественникам необходимо самостоятельно посещать учреждение по предварительной записи. Исключение сделали лишь для нескольких аккредитованных компаний при условии оформления полноценного тура.

    Организаторы поездок уже запросили официальные разъяснения у посольства в Москве для понимания новых сроков оформления.

    Специалисты предупреждают о серьезном увеличении времени ожидания. Жители столичного региона смогут попасть на прием не раньше конца июня, а туристам из других городов придется ждать до июля. С учетом проверок полный цикл получения паспорта может растянуться на четыре месяца.

    Эксперты также прогнозируют более строгий контроль бронирования отелей и финансовой состоятельности заявителей. Желающим отправиться в Европу предстоящим летом рекомендуют рассмотреть альтернативные направления Шенгенской зоны, такие как Франция, Испания, Венгрия или Греция.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские туроператоры зафиксировали рекордный рост интереса к поездкам в Италию на майские праздники.

    Эта страна осталась лидером среди государств Евросоюза по количеству выданных россиянам мультивиз. При этом сроки получения итальянских виз достигают шести-восьми недель.

    14 мая 2026, 19:41 • Видео
    Сербия решила вступить в НАТО?

    В Сербии начались первые в истории страны совместные учения с НАТО. Означает ли это, что сербы решили присоединиться к альянсу, который совершил множество военных преступлений в отношении их народа?

    12 мая 2026, 16:38 • Новости дня
    Франция отказалась создавать крупные зарубежные военные базы

    Макрон отказался создавать крупные военные базы за рубежом

    Франция отказалась создавать крупные зарубежные военные базы
    @ REUTERS/Fabrizio Bensch

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об отказе Парижа от практики создания крупных зарубежных военных баз, подчеркнув изменение подхода к безопасности в африканских странах.

    Франция отказывается от практики создания крупных зарубежных военных баз, подчеркивая изменение подхода к безопасности в африканских странах. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью журналу Jeune Afrique, передает РИА «Новости».

    По словам французского лидера, Париж больше не придерживается логики, предполагающей присутствие крупных военных баз, поскольку это воспринимается как инструмент неоколониализма и перестало быть приемлемым для партнерских государств.

    Макрон пояснил: «Мы более не следуем логике, предполагающей наличие крупных военных баз в определенных частях мира: такие действия больше не понимали, и они воспринимались как инструмент неоколониализма. Такие взаимоотношения перестали быть здоровыми, пришлось их пересмотреть».

    Он отметил, что за два президентских срока Франция существенно изменила свою военную политику в Африке, сосредоточившись на обучении, оснащении и содействии формированию вооруженных сил африканских стран, а не на постоянном размещении войск. В числе партнеров Парижа в сфере безопасности Макрон назвал Бенин, Гану и Нигерию.

    Французский президент напомнил, что ранее Париж был представлен военными контингентами в странах Альянса государств Сахеля – Мали, Буркина-Фасо и Нигере, но после серии госпереворотов и утраты желательности присутствия, Франция вывела свои войска, что Макрон назвал логичным ответом на изменившуюся ситуацию.

    В последние годы Франция была вынуждена покинуть ряд государств, включая Мали, Буркина-Фасо, Нигер, а также столкнулась с требованием Чада о выводе военного контингента после разрыва соглашения об оборонном сотрудничестве в ноябре 2024 года. На территории Африки у Парижа оставалось четыре военных базы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция использует украинцев для войны с Россией в Африке.

    Между тем ранее Франция направила на Ближний Восток ударные вертолеты Tiger для борьбы с беспилотниками. А до этого в марте в иракской провинции Эрбиль шесть военнослужащих Франции получили травмы в результате удара беспилотников по базе международной коалиции, один из них погиб.

    13 мая 2026, 20:59 • Новости дня
    В Финляндии муж зарезал жену из России

    Финская полиция расследует убийство художницы из России собственным мужем

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В финском городе Котка местный житель зарезал свою супругу, гражданку России, которая занималась живописью и организацией выставок, сообщили местные СМИ.

    Правоохранительные органы финского города Котка возбудили уголовное дело по факту убийства художницы российского происхождения. Трагедия произошла в ночь с 9 на 10 мая, передает ТАСС.

    По данным газеты Ilta-Sanomat, женщина писала картины и проводила различные художественные выставки. На этих мероприятиях выставлялись не только ее работы, но и произведения других авторов.

    Подозреваемым в совершении преступления оказался муж погибшей. Известно, что мужчина работает в технической сфере, а в свободное время пишет стихи и романы.

    Ранее другой гражданин Финляндии убил свою бывшую жену из России на вилле в Турции. До этого гражданин США задушил свою сожительницу из России в Риме. А в июле 2025 года в Японии правоохранители арестовали 21-летнего Канэки Ито за убийство своей русской матери.

    12 мая 2026, 23:40 • Новости дня
    Прокуратура в Париже потребовала возобновить дело против Люка Бессона
    Прокуратура в Париже потребовала возобновить дело против Люка Бессона
    @ IMAGO/Domenico Cippitelli / Live/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Дело французского кинорежиссера, сценариста и продюсера Люка Бессона об изнасиловании может быть возобновлено по требованию прокуратуры Парижского апелляционного суда.

    Бельгийско-голландская актриса Санд Ван Рой представила результаты нового анализа ДНК своего нижнего белья, которые повлияли на решение судей. Кассационный суд окончательно отклонил иск истца в июне 2023 года, пишет Liberation.

    В судебном деле, начавшемся в 2018 году, произошел новый поворот. Прокуратура Парижского апелляционного суда запросила возобновление расследования по делу об изнасиловании режиссером Бессоном. Следственная палата должна рассмотреть этот запрос 2 июня, уточнила прокуратура.

    Актриса подала заявление об изнасиловании против Люка Бессона 18 мая 2018 года после короткой встречи с ним в отеле в Бристоле. В заявлении она описала жестокое сексуальное нападение, за которым последовало падение в ванной комнате, где она потеряла сознание.

    Через два месяца Санд Ван Рой сообщила о других изнасилованиях и сексуальных домогательствах, которые, по ее словам, произошли в течение двух лет «профессиональных отношений» с Люком Бессоном, после того как она снялась в его фильме «Валериан» и была исключена из фильма «Анна» .

    В феврале 2019 года прокуратура Парижа отклонила эти жалобы , посчитав, что «установить характер предполагаемого преступления» невозможно. Тогда актриса подала иск о возмещении ущерба, что привело к началу судебного расследования в октябре 2019 года по обвинению в изнасиловании.

    Эти обвинения были отклонены в декабре 2021 года, а решение было подтверждено Парижским апелляционным судом в мае 2022 года, прежде чем апелляция актрисы в Кассационный суд была окончательно отклонена в июне 2023 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2020 году Люка Бессона оштрафовали за увольнение помощницы. Дело по обвинению Люка Бессона в изнасиловании закрыли во Франции. Известная по фильму «Васаби» Люка Бессона актриса Хиросуэ в 2025 году была освобождена после ареста в Японии.

    12 мая 2026, 19:44 • Новости дня
    Россиянин получил 19 лет за убийство в Болгарии

    Россиянин получил 19 лет за убийство гражданина Молдавии в Болгарии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Болгарский суд вынес приговор гражданину России, которого признали виновным в убийстве у отеля на курорте в июне 2023 года, мужчина отправится за решетку на 19 лет, сообщили в суде.

    Областной суд города Варна в Болгарии признал 44-летнего россиянина виновным в умышленном убийстве и назначил ему наказание в виде 19 лет лишения свободы. Преступление произошло 8 июня 2023 года в курортном комплексе Святых Константина и Елены возле отеля «Рица». Подсудимый произвел восемь выстрелов из пистолета с глушителем в 52-летнего гражданина Молдавии, который позже скончался в больнице от полученных ранений, пишет ТАСС.

    Гражданин России был задержан в Германии в 2024 году и экстрадирован на территорию Болгарии для судебного разбирательства. В сообщении суда подчеркивается, что преступление было совершено публично, в дневное время, что создало угрозу для окружающих людей.

    Вынесенный приговор предусматривает строгий режим отбывания наказания. Суд также удовлетворил гражданские иски родственников погибшего на общую сумму более 400 тысяч евро. Приговор может быть обжалован в течение пятнадцати дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Апелляционный суд Софии отменил приговор Герману Костину, ранее получившему пожизненное заключение за убийство пятилетнего ребенка из России.

    Позже апелляционный суд города Пловдив освободил под денежный залог гражданина России Сергея Зоненко, подозреваемого в промышленном шпионаже.

    А в сентябре 2025 года в аэропорту Софии задержали 48-летнего российского гражданина Игоря Гречушкина по обвинению в причастности к взрыву в порту Бейрута, который привел к многочисленным жертвам. В марте Гречушкин был освобожден и сейчас находится на Кипре с семьей.

    13 мая 2026, 21:16 • Новости дня
    Российский турист найден мертвым в турецком отеле

    Генконсульство РФ подтвердило смерть российского туриста в отеле Аланьи

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В турецкой Аланье обнаружили мертвым 44-летнего российского туриста, который долгое время не выходил из своего гостиничного номера, факт смерти гражданина РФ подтвердили в генконсульстве.

    Российские дипломаты подтвердили кончину гражданина РФ в одной из гостиниц Аланьи, передает . В генеральном консульстве России в Анталье уточнили ТАСС, что тело 44-летнего мужчины обнаружили в его номере.

    «По имеющейся информации, сегодня, 13 мая, прибывший на отдых в город Аланья российский турист, 1982 года рождения, был найден в номере одного из отелей без признаков жизни», – рассказали в дипмиссии.

    На место инцидента оперативно прибыли медики и полиция. Точные причины случившегося станут известны после завершения следственных действий и судебно-медицинской экспертизы. Сейчас оформляются документы для отправки тела на родину.

    Ранее агентство DHA сообщало, что погибшим оказался Федор Зарослов. Утром сотрудники отеля обратили внимание на его долгое отсутствие и вызвали жандармерию. После осмотра номера тело доставили в морг для вскрытия.

    Ранее также в одном из отелей турецкой Аланьи скончался отдыхавший с семьей 68-летний гражданин России. До этого в Турции после падения со скалы с парапланом погиб другой россиянин. А в октябре в отеле той же Аланьи умер еще один турист из России в возрасте 57 лет.

    13 мая 2026, 08:16 • Новости дня
    Берн собрался ограничить пребывание дипломатов России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Швейцария рассматривает возможность ограничить пребывание российских дипломатов сроком в пять лет, заявил дипломатический источник.

    Власти конфедерации могут присоединиться к инициативе по сокращению сроков работы представителей России, передает РИА «Новости». Подобные меры уже активно применяются в рамках визовых ограничений.

    «Есть определенные признаки того, что они будут пытаться ограничивать работу дипломатов пятью годами. В ЕС это обсуждают, и швейцарцы эту идею поддерживают», – сообщил собеседник агентства.

    По информации источника, после истечения пятилетнего периода сотруднику запретят трудиться в европейских странах. Подобный случай уже произошел несколько месяцев назад: одному из российских представителей отказали в продлении документов и дали месяц на возвращение домой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Швеция уведомила российское посольство о новых правилах пересечения границ Шенгенской зоны для дипломатов.

    Ранее Евросоюз согласовал очередные ограничения против сотрудников российских диппредставительств. В ответ официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала ввести соразмерные меры против европейских посланников.

    13 мая 2026, 18:50 • Новости дня
    Пленный разведчик запрещенного «Азова» получил 20 лет колонии

    Суд в ДНР приговорил разведчика запрещенного в РФ «Азова» к 20 годам колонии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    32-летний боец запрещенного в РФ террористического полка «Азов» осужден на длительный срок за прохождение террористического обучения и участие в боевых действиях оператором роботизированной разведки, сообщили в прокуратуре ДНР.

    Оператор отделения роботизированной разведки террористического полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) осужден на длительный срок, сообщает прокуратура ДНР. Южный окружной военный суд признал 32-летнего мужчину виновным по двум статьям Уголовного кодекса РФ.

    «На основании доказательств, представленных государственным обвинителем, суд вынес приговор в отношении 32-летнего гражданина Украины», – говорится в заявлении ведомства. Судья назначил наказание в виде 20 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

    Следствие установило, что осужденный добровольно вступил в ряды националистов в апреле 2015 года. После подготовки на полигоне в селе Урзуф он участвовал в боях против российских войск. Весной 2022 года разведчик сдался в плен подразделениям Вооруженных сил России.

    Ранее Верховный суд России отклонил кассационную жалобу на приговор военнослужащим отряда «Азов» за артобстрелы Мариуполя.

    До этого, в январе 2025 года суд заочно осудил азовца Льва Кашперского на 24 года колонии за атаки на жилые дома. Позже судебная инстанция отправила за решетку на 23 года украинского военного Леонида Чепу за смертельный обстрел насосной станции.

    13 мая 2026, 21:42 • Новости дня
    Французская прокуратура попросила для Саркози новый срок

    СМИ: Во Франции прокуратура просит семь лет тюрьмы для экс-президента Николя Саркози

    Французская прокуратура попросила для Саркози новый срок
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Парижская прокуратура добивается более жесткого приговора для экс-президента Франции Николя Саркози по делу о предполагаемом ливийском финансировании его победной кампании 2007 года, пишут французские СМИ.

    Обвинение настаивает на ужесточении наказания для бывшего президента Франции Николя Саркози, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Figaro. Как сообщает издание: «Сторона обвинения вновь потребовала приговорить Николя Саркози к семи годам лишения свободы, что на два года больше, чем срок, который в конечном итоге был назначен судом первой инстанции за предполагаемое ливийское финансирование его победной президентской кампании 2007 года».

    Рассмотрение жалобы политика на первоначальный приговор стартовало в апелляционном суде Парижа 16 марта. В апреле бывший глава государства приступил к даче показаний. Ожидается, что инстанция вынесет окончательный вердикт 30 ноября.

    Расследование возможных финансовых махинаций началось в 2012 году после публикации изданием Mediapart документов о передаче Ливией 50 миллионов евро на нужды штаба Саркози. В 2018 году экс-президенту предъявили обвинения в коррупции, незаконном финансировании кампании и сокрытии растраты государственных средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2025 года Николя Саркози был приговорен к пяти годам тюремного заключения по делу о незаконном финансировании избирательной кампании. В конце октября его поместили в парижскую тюрьму Санте для отбытия наказания.

    В этой тюрьме заключенные пригрозили Саркози местью за Муаммара Каддафи. А 10 ноября апелляционный суд Парижа удовлетворил его ходатайство об освобождении из тюрьмы и помещении под судебный контроль.

    13 мая 2026, 10:37 • Новости дня
    Французских водителей предупредили о пьяных животных на дорогах

    Жандармерия Франции призвала водителей опасаться пьяных животных на дорогах

    Tекст: Мария Иванова

    Полицейские на востоке Франции попросили автомобилистов быть осторожнее из-за непредсказуемого поведения диких зверей, наевшихся забродивших фруктов.

    Жандармерия французского департамента Сона и Луара призвала автомобилистов к осторожности из-за появления нетрезвых животных на дорогах, передает РИА «Новости».

    Правоохранители просят водителей быть внимательными, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий.

    «Не все участники дорожного движения находятся в трезвом состоянии… Весной некоторые дикие животные питаются почками, забродившими фруктами или разлагающимися растениями и могут вести себя совершенно непредсказуемо… Если «бемби» злоупотребляет лесным аперитивом, возможно, не время ехать так, как будто дорога принадлежит только вам», – отметили жандармы в социальных сетях.

    Шуточное предупреждение сопровождалось видеороликом, где олень кружится на месте, падает, встает и внезапно замирает. В полиции пояснили, что животные в таком состоянии двигаются хаотично и могут неожиданно выбежать на трассу или резко остановиться. В связи с этим автомобилистам рекомендовали не превышать скорость и избегать резких маневров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели в Вирджинии обнаружили пьяного енота в туалете магазина алкогольных напитков.

    В прошлом году в центре подмосковных Люберец заметили бегающего быка внушительных размеров.

    13 мая 2026, 05:30 • Новости дня
    Адвокат Эльвиры Мадияровой сообщил о приостановке экстрадиции из Турции

    Tекст: Катерина Туманова

    Экстрадиция из Турции обвиняемой в мошенничестве экс-телеведущей канала ТНВ россиянки Эльвиры Мадияровой приостановлен, так как юристы подали апелляцию на решение суда, заявил представляющий интересы россиянки адвокат Джандаш Гюрол.

    «Решение об экстрадиции не претворено в жизнь, оно приостановлено, так как мы опротестовали вердикт. Пока идет процесс рассмотрения претензии, моя подзащитная остается в тюрьме в тяжелых условиях», – сообщил адвокат РИА «Новости».

    Мадиярову задержали в феврале в аэропорту Стамбула, когда она возвращалась из Турецкой Республики Северного Кипра. В декабре 2025 года суд Турции постановил удовлетворить требование России об экстрадиции Мадияровой, обвиняемой в мошенничестве. Такой же вердикт был вынесен в мае 2025 года, а в ноябре Верховный суд отменил решение суда нижестоящей инстанции.

    Гюрол заявил, что в полученных из России документах нет доказательств вины его подзащитной.

    «Мы опротестовали решение 11-го суда, так как считаем, что допущена серьезнейшая юридическая ошибка: суд ссылался в своем вердикте на соглашение об экстрадиции между Турцией и США, хотя следовало ориентироваться на соглашение об экстрадиции между Турцией и Россией. Решение теперь за Верховным кассационным судом. Думаю, что суд вновь примет решение в нашу пользу», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стамбульский суд постановил передать бывшую казанскую телеведущую Эльвиру Мадиярову России по делу о финансовой пирамиде. Сооснователя крупнейшей финансовой пирамиды «Финико» депортировали в Россию из ОАЭ.

    13 мая 2026, 11:18 • Новости дня
    Годовая инфляция во Франции достигла максимума с июля 2024 года

    Годовая инфляция во Франции ускорилась в апреле до 2,2%

    Tекст: Мария Иванова

    Темпы роста потребительских цен во Франции по итогам апреля достигли наивысшего значения с июля 2024 года на фоне резкого подорожания энергоносителей.

    По окончательной оценке, годовая инфляция в Пятой республике ускорилась до 2,2% по сравнению с 1,7% в марте, передает РИА «Новости». Показатель стал максимальным с июля 2024 года, когда он находился на уровне 2,3%.

    За апрель индекс потребительских цен увеличился на 1%, повторив мартовскую динамику. Значительный вклад в ускорение инфляции внес рост цен на энергоносители, составивший 14,3% в годовом выражении. Стоимость нефтепродуктов при этом подскочила сразу на 31,4%.

    Годовой рост цен на услуги также продемонстрировал ускорение, достигнув 1,8%. В то же время темпы удорожания продуктов питания несколько замедлились, составив 1,2% после роста на 1,8% месяцем ранее. По стандартам Евросоюза потребительские цены в стране поднялись на 2,5% в годовом выражении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в первом квартале рост французского ВВП полностью остановился на фоне падения внутреннего спроса. Национальная экономика за этот период не показала никаких признаков роста.

    В конце марта стоимость дизельного топлива в стране достигла рекордных значений с1985 года.

    14 мая 2026, 13:51 • Новости дня
    Российский предприниматель потребовал через суд снять канадские санкции

    Российский предприниматель Мишин потребовал через суд снять канадские санкции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский коммерсант Никита Мишин направил иск против канадского внешнеполитического ведомства, требуя отменить введенные два года назад необоснованные ограничительные меры.

    Заявление было подано на прошлой неделе, передает РИА «Новости».

    Истец заявляет, что Оттава в 2024 году по ошибке внесла его в санкционные списки. Описывая последствия ограничений, бизнесмен заявил: «Они сродни наказаниям для преступников».

    Предприниматель просит канадское правительство пересмотреть многочисленные обращения об отмене введенных мер. Известно, что рестрикции против Мишина начали действовать якобы за участие в Гайдаровском научном форуме в 2019 году и во встрече попечительского совета МГУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года власти Канады расширили санкционные списки в отношении России.

    Накануне Европейский суд постановил снять ограничения с российского предпринимателя Михаила Гуцериева.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил право представителей крупного бизнеса оспаривать санкции в судах.

    14 мая 2026, 21:40 • Новости дня
    Пушилин: Российские войска ведут охват Красного Лимана

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские войска берут в огневой мешок Красный Лиман, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин во время интервью на XVII Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum».

    «В самом Красном Лимане продолжаются бои на северо-западе. В восточной и в юго-восточной частях города – улучшаются наши позиции, идет охват населенного пункта», – сказал Пушилин, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, основные бои на Славянском направлении сконцентрировались в районе Рай-Александровки. Ранее вооруженные силы России выбили украинских военных из северо-западной части этого поселка.

    Главное
    В Совфеде допустили возобновление дипломатических отношений с Грузией
    В Киеве российскими БПЛА уничтожен офис производителя дронов Skyeton
    Направлявшийся в Бразилию путешественник Саша Конь погиб от удара дрона ВСУ
    Кличко заявил о встрече в четверг с погибшим год назад бойцом ВСУ
    Сын Мадуро рассказал о наказе отца народу Венесуэлы
    Роскачество ввело мусульманский стандарт для клиник и санаториев
    Член ОП Гриб призвал не запрещать мем «67» среди школьников

    Почему Россия не наращивает добычу нефти

    Добыча членов ОПЕК сократилась до самого низкого уровня за 35 лет по понятным причинам. Россия могла вы воспользоваться ситуацией и нарастить свою добычу, пока цены высокие. Однако она этого не делает. Почему? Подробности

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Новая российская МБР обессмыслила американский «Золотой купол»

    В России успешно испытано самое мощное в мире средство доставки ядерного оружия. Чем уникален и как устроен ракетный комплекс «Сармат», чем он может быть полезен даже без оснащения ядерными боевыми блоками – и почему появление новой МБР у России весьма своевременно именно в текущую политическую эпоху? Подробности

    Украинцы стали «расходником» Франции в Африке

    Прокси-война Франции в странах Сахеля вступила в новую фазу. Париж привлек в регион украинских наемников, на плечи которых публично возлагают ответственность за сотрудничество с исламистскими группировками в Мали. Эксперты предупреждают: случаев использования ВСУ западными странами в других точках мира будет только больше. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Сербия решила вступить в НАТО?

      В Сербии начались первые в истории страны совместные учения с НАТО. Означает ли это, что сербы решили присоединиться к альянсу, который совершил множество военных преступлений в отношении их народа?

    • Евросоюз хочет поговорить с Россией. Зря

      Евросоюз выбирает человека, который станет его парламентером для переговоров с российской стороной. Москва со своим выбором определилась. У европейцев свои соображения. Но Россию не должно волновать какие.

    • Двойной удар по Зеленскому: Ермак и Мендель

      Пока бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку предъявляли обвинения в коррупции, Украина зачитывалась откровениями бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о любви своего шефа к наркотикам и Геббельсу. Киевский режим рушится на глазах, но необходимо добивание.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

