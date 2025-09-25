Гидрографы Северного флота нашли у Новой Земли погибший в 1943 году тральщик

Северный флот обнаружил минный тральщик Т-911, погибший в 1943 году у Новой Земли

Tекст: Мария Иванова

Гидрографы Северного флота обнаружили в районе архипелага Новая Земля тральщик, погибший в годы Великой Отечественной войны, передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе Северного флота, уникальную находку сделали специалисты гидрографической службы в ходе плановых океанографических исследований на судне «Ромуальд Муклевич».

В сообщении уточняется: «Специалисты гидрографической службы Северного флота обнаружили в районе архипелага Новая Земля тральщик, погибший в годы Великой Отечественной войны. Подводный объект был обнаружен и классифицирован в ходе проведения плановых океанографических исследований гидрографическим судном Северного флота «Ромуальд Муклевич». Идентификация судна проводилась на основании его размеров и исторических данных.

По заключению экспертов, найденный объект – это минный тральщик Беломорской флотилии Т-911 (ТЩ-65), который до мобилизации был рыболовным траулером «Астрахань». По одной из версий, в июле 1943 года он заслонил собой транспорт «Рошаль» и был потоплен торпедой немецкой подлодки U-703 у берегов архипелага.

Первоначальные поиски судна велись в 2022 году в рамках экспедиции «Помни войну» совместно с Русским географическим обществом, однако тогда тральщик найти не удалось. Как выяснилось, его местонахождение находится почти в двух милях от ранее обследованной акватории. В годы войны ряд гражданских судов, в том числе «Астрахань», был мобилизован для нужд Северного флота.

