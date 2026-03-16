Призывы США к другим странам поучаствовать в разблокировке Ормузского пролива разрушают пузырь ожиданий от американцев, созданный по всему миру за прошедшие десятилетия с подачи Вашингтона. Хотя для способности достигать целей силой США не нуждаются ни в каких союзниках по НАТО.3 комментария
Журова: Никто не мог предположить, что восемь раз прозвучит гимн России на Паралимпиаде
«Если бы Федерация лыжного спорта знала, что будет такое количество медалей, вряд ли вообще допустили бы наших спортсменов», – олимпийская чемпионка, заместитель председателя комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова, комментируя успех российской сборной на Паралимпийских играх в Италии.
«Во-первых, хотелось бы поздравить ребят, потому что они продемонстрировали замечательный результат. Это как если бы сказали из ста выстрелов попасть в цель, они бы попали двести раз. Наверное, никто не мог предположить, что восемь раз будет звучать наш гимн на Паралимпиаде. Думаю, многие рассчитывали на раз, может быть на пару, ведь спортсменов было немного», – говорит Журова.
Она подчеркивает, что спортсмены сделали максимум из того, что было возможно, и даже превзошли ожидания. Кроме того, в этот раз пошли навстречу и допустили россиян к трем видам спорта, хотя могли оставить только в одной дисциплине, как это сделали со многими олимпийцами.
«Если бы Федерация лыжного спорта знала, что будет такое количество медалей, вряд ли вообще допустили бы наших спортсменов. Потому что в итоге получилось общекомандное третье место. При этом было и открытие, и закрытие, и все это происходило во многом благодаря этим результатам», – замечает собеседница.
По ее словам, паралимпийцы не только показали колоссальные результаты и принесли медали стране, но и своим блестящими выступлениями как бы помогают олимпийцам вернуться в олимпийскую семью и снова выступать под флагом, завоевывать медали.
«Это своего рода пример. Ничего страшного не произошло, мир не перевернулся, безопасность была обеспечена. Если и происходили какие-то отдельные конфликты, их быстро пресекали. Все постепенно возвращается на свои места. Поэтому продолжать отстранять российских спортсменов просто бессмысленно», – считает Журова.
В Италии состоялись зимние Паралимпийские игры, к участию в которых допустили шесть спортсменов из России. В общем медальном зачете они заняли третье место, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые награды. На церемонии закрытия Паралимпийских игр сборная России присутствовала в полном составе и под национальным флагом.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин разделяет радость всей страны по поводу успеха российских паралимпийцев. Он отметил, что спортсменам уже направлены поздравительные телеграммы.