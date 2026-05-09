Путин: Великий подвиг поколения победителей вдохновляет участников СВО
Президент России Владимир Путин на военном параде подчеркнул, что подвиг победителей Великой Отечественной войны мотивирует бойцов спецоперации.
Президент России Владимир Путин выступил на Красной площади на военном параде, посвященном 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, передает РИА «Новости».
Российский лидер заявил: «Дорогие друзья, великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции».
Путин особо отметил, что бойцы СВО противостоят агрессивной силе, которую поддерживает и вооружает весь блок НАТО. Он подчеркнул, что несмотря на это давление, российские герои продолжают двигаться вперед, демонстрируя стойкость и мужество.
Военный парад на Красной площади традиционно собрал представителей руководства страны, ветеранов и военных. В центре выступления президента была связь поколений и преемственность героизма.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин поздравил российских военных и всех граждан России с Днем Победы на Красной площади в Москве.
Также президент во время парада призвал почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что Путин выступит с традиционной объемной речью на торжественных мероприятиях в честь Дня Победы.