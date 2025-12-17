Белоусов сообщил о вступлении на дежурство первого полка с С-500

Кто больше думает о сохранности археологических сокровищ Крыма? Те, кто невзирая на проклятия украинцев, работает на раскопках, скрупулезно соблюдая законы? Или те, кто считает абсолютом и догмой законы Украины?2 комментария
Белоусов: Первый полк с С-500 заступил на боевое дежурство
Министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии военного ведомства сообщил о начале боевого дежурства первого полка, оснащенного новейшей зенитной ракетной системой С-500.
Комплекс предназначен для поражения воздушных и космических целей и способен эффективно работать на высотах ближнего космоса, передает ТАСС. Как подчеркнул Белоусов, в Воздушно-космических силах впервые сформирована дивизия ПВО-ПРО.
Кроме того, глава Минобороны сообщил о продолжающемся перевооружении Ракетных войск стратегического назначения на комплекс «Ярс». По его словам, в этом году ожидается постановка на боевое дежурство новейшего подвижного грунтового комплекса с ракетами средней дальности под названием «Орешник».
В 2019 году ЗРС С-500 прошла финальные испытания.