    Трамп наказал Венесуэлу за «кражу активов»
    Путин: Российские войска в 2025 году освободили более 300 населенных пунктов
    Фон дер Ляйен: Россия не получит назад активы, пока не компенсирует Украине весь ущерб
    Ложь об СССР спровоцировала ссору в парламенте Финляндии
    Путин: «Орешник» встанет на боевое дежурство в 2025 году
    Путин: Цели СВО будут достигнуты
    Путин: Ряд деятелей в Европе забыли об ответственности
    Путин назвал бредом заявления о «нападении России на Европу»
    Белоусов сообщил о перевыполнении плана набора в армию по контракту
    Антон Крылов Антон Крылов Арест русского археолога в Польше ударит не по России, а по науке

    Кто больше думает о сохранности археологических сокровищ Крыма? Те, кто невзирая на проклятия украинцев, работает на раскопках, скрупулезно соблюдая законы? Или те, кто считает абсолютом и догмой законы Украины?

    2 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Эрдоган стал чужим среди чужих

    Турция кажется значительно крепче и авторитетнее, чем она есть на самом деле. Это хорошо видно на примере реальных возможностей турок на израильском направлении.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Элиты Евросоюза имитируют войну с Россией

    В Европе постановка индивидуального разума каждой из стран под контроль коллективного интереса ведет к коллективному помешательству. Суть его в том, что имитация полностью заменила собой реальную жизнь и стала подлинным интересом европейских политических элит.

    7 комментариев
    17 декабря 2025, 15:24 • Новости дня

    Белоусов сообщил о вступлении на дежурство первого полка с С-500

    Белоусов: Первый полк с С-500 заступил на боевое дежурство

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии военного ведомства сообщил о начале боевого дежурства первого полка, оснащенного новейшей зенитной ракетной системой С-500.

    Комплекс предназначен для поражения воздушных и космических целей и способен эффективно работать на высотах ближнего космоса, передает ТАСС. Как подчеркнул Белоусов, в Воздушно-космических силах впервые сформирована дивизия ПВО-ПРО.

    Кроме того, глава Минобороны сообщил о продолжающемся перевооружении Ракетных войск стратегического назначения на комплекс «Ярс». По его словам, в этом году ожидается постановка на боевое дежурство новейшего подвижного грунтового комплекса с ракетами средней дальности под названием «Орешник».

    В 2019 году ЗРС С-500 прошла финальные испытания.

    16 декабря 2025, 20:59 • Новости дня
    Разработчики предложили лишить карты «Мир» чипа для контактных операций
    Разработчики предложили лишить карты «Мир» чипа для контактных операций
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Доля контактных платежей по карте «Мир» в России продолжает сокращаться, сообщил руководитель операционно-технологической поддержки проектов Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор платежной системы «Мир») Сергей Бобров. Поэтому в будущем карты этой системы лишатся чипа для контактных операций.

    По словам Боброва, в настоящее время карту вставляют в терминал менее чем в 1,5% случаев, передает ТАСС. «Мы проектируем архитектуру на будущие десятилетия. По запросу рынка готовы подумать о том, чтобы отказаться от одного элемента, может быть неожиданного, речь идет о контактном интерфейсе. Мы видим, что использование такого способа чтения карты для совершения операций в платежной системе «Мир» неуклонно падает», – отметил он.

    В НСПК прогнозируют, что к 2031 году контактные платежи практически исчезнут. Основным драйвером сокращения выступает рост популярности бесконтактных способов оплаты, которые, по данным системы, уже обеспечивают 98,5% всех операций.

    Эксперты отмечают, что это отражает общий тренд в платежной индустрии, когда пользователи предпочитают более быстрые и удобные способы расплаты. В ближайшие годы карта «Мир» может полностью отказаться от чипа для контактных операций, что позволит сосредоточиться на развитии бесконтактных и цифровых технологий оплаты.

    Ранее НСПК сообщила о продлении работы карт «Мир» после истечения срока действия.

    Комментарии (22)
    16 декабря 2025, 17:46 • Новости дня
    Верховный суд направил спор о квартире Долиной на новое рассмотрение
    Верховный суд направил спор о квартире Долиной на новое рассмотрение
    @ Seleznev Pavel/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Верховный суд направил на новое рассмотрение дело о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной, сохранив за ней право проживания в этом жилом помещении до решения апелляции.

    Верховный суд направил на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию дело о споре вокруг продажи квартиры певицы Ларисы Долиной, передает ТАСС.

    Кроме того, Верховный суд постановил, что Долина сохраняет право проживать в спорной квартире до того момента, пока не вынесено новое судебное решение апелляционной инстанции.

    Напомним, покупательница квартиры Долиной Полина Лурье потребовала через суд принудительно выселить артистку из приобретенного жилья.

    Верховный суд решил транслировать рассмотрение дела Долиной. Он отказался закрывать процесс.

    Комментарии (24)
    16 декабря 2025, 19:10 • Видео
    Зеленский принял решение. Придется продолжать

    По итогам консультаций между Украиной, США и Евросоюзом стали окончательно ясны перспективы мирного урегулирования и договора между Москвой и Киевом. Владимир Зеленский свой выбор сделал, пускай пеняет на себя.

    Комментарии (0)
    16 декабря 2025, 18:34 • Новости дня
    Верховный суд допустил принудительное выселение Долиной из квартиры Лурье
    Верховный суд допустил принудительное выселение Долиной из квартиры Лурье
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Певица Лариса Долина находится в квартире Полины Лурье без законных оснований, сообщили в Верховном суде России.

    Если Долина не покинет жилье добровольно в ближайшее время, вопрос о ее выселении будет рассмотрен судом нижестоящей инстанции, передает РИА «Новости».

    «Квартира принадлежит Полине Лурье. Лариса Долина незаконно находится в квартире, и если она в ближайшее время добровольно ее не покинет, суд нижестоящей инстанции рассмотрит вопрос о выселении», – заявили в Верховном суде.

    Ранее прокуратура выступила против выселения Долиной из квартиры. Напомним, Верховный суд России признал право собственности на спорную квартиру за покупательницей Полиной Лурье, отклонив иск певицы Ларисы Долиной.

    Комментарии (31)
    16 декабря 2025, 18:59 • Новости дня
    «Коалиция желающих» повысила готовность своих войск перед вероятной отправкой на Украину
    «Коалиция желающих» повысила готовность своих войск перед вероятной отправкой на Украину
    @ Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Уровень боеготовности военных подразделений стран, входящих в «коалицию желающих», был увеличен на фоне обсуждений о возможной их отправке на Украину.

    Страны «коалиции желающих» повысили уровень боеготовности своих вооруженных сил в ожидании гипотетической отправки на Украину, передает ТАСС. Министр обороны Британии Джон Хили заявил об этом во время заседания контактной группы по вопросам военной поддержки Киева, прошедшего по видеосвязи.

    «Через «коалицию желающих» мы повышаем уровни готовности. Я продолжаю направлять финансирование на подготовку к развертыванию британских сухопутных и воздушных сил, когда наступит мир», – отметил Хили в эфире телеканала Sky News.

    Также министр подчеркнул, что финансирование направляется на тренировочные программы и расширение возможностей быстрой дислокации войск. Дополнительные детали относительно сроков и объемов возможного развертывания в ходе заявления не уточнялись.

    Причастные к так называемой коалиции желающих государства закончили подготовку к размещению войск на украинской территории в случае прекращения огня, заявил ранее британский премьер Кир Стармер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, потенциальный бюджет развертывания уже оценивается в 100 млн фунтов стерлингов, что превышает 10,5 млрд рублей.

    Франция также подтвердила готовность развернуть свои войска на Украине в 2026 году. Париж разработал вариант, позволяющий обойти запреты на прямое участие НАТО в конфликте на Украине.

    Кроме того, французское правительство уже утвердило специальный документ, который юридически разрешает отправку военного контингента на Украину.

    Всего к «коалиции желающих» присоединились более 30 стран Европы, которые готовы направить свои войска на Украину после окончания боевых действий.

    Комментарии (13)
    16 декабря 2025, 17:34 • Новости дня
    Минобороны показало кадры «уничтоженной Украиной» подлодки
    Минобороны показало кадры «уничтоженной Украиной» подлодки
    @ Кадр из видео Минобороны РФ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России распространило видео с российской подлодкой Черноморского флота.

    На кадрах, опубликованных в Telegram-канале телеканала «Звезда», видна подлодка, о якобы уничтожении которой заявляли спецслужбы Украины, стоящая целой в бухте Новороссийской военно-морской базы.

    Начальник пресс-службы Черноморского флота капитан первого ранга Алексей Рулев отметил, что ни один корабль или подводная лодка Черноморского флота, а также их экипажи, не получили повреждений и несут службу в штатном режиме.

    Ранее Минобороны опровергло сообщения СБУ о якобы «уничтожении» российской подлодки.

    Комментарии (6)
    16 декабря 2025, 15:42 • Новости дня
    Верховный суд отказался закрывать процесс по делу Долиной
    Верховный суд отказался закрывать процесс по делу Долиной
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный суд России решил не ограничивать присутствие представителей прессы на разбирательстве по жалобе покупательницы жилья, принадлежащего Ларисе Долиной.

    Как заявила судья, решение принято с учетом значимости и общественного интереса к рассматриваемому спору. Процесс будет проходить в открытом режиме, передает РИА «Новости».

    Представитель певицы, адвокат Мария Пухова, ранее просила закрыть основную часть заседания для прессы.

    Напомним, Верховный суд решил транслировать рассмотрение дела Долиной.

    Ранее сообщалось, что в Верховный суд России направили заключение Международной ассоциации юристов и консультантов (МАЮК) по делу о квартире певицы Ларисы Долиной, ассоциация заявила о грубой ошибке нижестоящих инстанций.

    Комментарии (7)
    16 декабря 2025, 17:56 • Новости дня
    Суд признал спорную квартиру Долиной собственностью Лурье
    Суд признал спорную квартиру Долиной собственностью Лурье
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный суд России признал право собственности на спорную квартиру за покупательницей Полиной Лурье, отклонив иск певицы Ларисы Долиной.

    Об этом журналистам заявила адвокат Лурье Светлана Свириденко, передает ТАСС.

    По словам Свириденко, из решения суда следует, что иск Долиной к Лурье был отклонен в полном объеме. Это означает, что право собственности на недвижимость было признано за Полиной Лурье.

    Напомним, покупательница квартиры Долиной Полина Лурье потребовала через суд принудительно выселить артистку из приобретенного жилья. Прокуратура выступила против выселения Долиной из квартиры.

    Адвокат подтвердила готовность Долиной вернуть деньги покупательнице квартиры.

    Верховный суд направил на новое рассмотрение дело о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной, сохранив за ней право проживания в этом жилом помещении до решения апелляции.

    Комментарии (31)
    16 декабря 2025, 19:34 • Новости дня
    У группировки «Махонинские» хотят изъять имущество на 1,3 млрд рублей

    Генпрокуратура потребовала изъять имущество ОПГ «Махонинские» на 1,3 млрд

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генпрокуратура подала новый иск об изъятии имущества у участников челябинской группировки «Махонинские» (признано экстремистской организацией).

    Ведомство просит обратить в доход государства предприятия, недвижимость, денежные средства и 17 единиц оружия, передает «Коммерсант». Совокупная стоимость предметов и активов, указанных в иске, составила свыше 1,3 млрд рублей.

    По данным надзорного органа, в собственности «Махонинских» находятся 76 объектов недвижимости, семь автомобилей, акции и доли в ряде компаний. Одна из этих компаний владеет теплотрассой протяженностью более 3,5 км на территории Челябинска. Кроме того, среди выявленного имущества оказались драгоценности, предметы роскоши и премиальное оружие, уточняет издание.

    В ноябре челябинский суд национализировал имущество ОПГ «Махонинские» на 2,5 млрд рублей.

    Ранее брата главаря «Махонинских» объявили в розыск по уголовной статье.

    Комментарии (2)
    17 декабря 2025, 05:44 • Новости дня
    Минобороны сообщило о загрузке МБР «Ярс» в пусковые шахты
    Минобороны сообщило о загрузке МБР «Ярс» в пусковые шахты
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В различных регионах России проведена загрузка межконтинентальных баллистических ракет ракетного комплекса «Ярс» в шахтные пусковые установки, сообщило Минобороны России.

    «В разных регионах страны в преддверии Дня РВСН проведена загрузка межконтинентальных баллистических ракет РК «Ярс» в шахтные пусковые установки», – сообщило ведомство.

    Специалисты разместили ракеты в шахтах с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата, процесс занял несколько часов, передает ТАСС.

    В ведомстве отметили, что перевооружение РВСН включает не только оснащение новыми ракетными комплексами, но и создание современной инфраструктуры для повышения качества подготовки дежурных сил и организации отдыха личного состава.

    По информации Минобороны, реализация мероприятий по перевооружению позволит увеличить долю современных ракетных комплексов стратегического назначения и расширить потенциал группировки для выполнения современных задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России 17 декабря отмечают День Ракетных войск стратегического назначения.

    Комментарии (4)
    16 декабря 2025, 21:50 • Новости дня
    ООН сообщила о семи убийствах российских военнопленных на Украине за месяц

    ООН зафиксировала семь случаев казни российских военнопленных на Украине с ноября

    ООН сообщила о семи убийствах российских военнопленных на Украине за месяц
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Управление Верховного комиссара ООН по правам человека выявило семь случаев казней российских военнопленных за последний месяц, включая подтвержденные и расследуемые инциденты.

    Глава Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Фолькер Тюрк заявил, что с середины ноября сотрудники ведомства зафиксировали четыре убийства российских военнопленных, совершенные украинскими военными. Он добавил, что его ведомство также рассматривает достоверные заявления о трех дополнительных инцидентах».

    Как передает ТАСС, Тюрк подчеркнул, что нарушители прав человека и гуманитарного права должны понести ответственность за свои действия.

    В июне управление сообщало о 26 погибших небоеспособных лицах, включая российских военнопленных, начиная с февраля 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник также Тюрк призвал Киев предотвратить пытки и жестокое обращение с российскими военнопленными на Украине.

    Ранее суд в ДНР приговорил украинского военного к пожизненному заключению за расстрел двух российских солдат.

    До этого в Донбассе украинский старший солдат Александр Зажиренко получил 28 лет колонии строгого режима за пытки и убийство российского пленного.

    Также стало известно, что суд в Донецке будет определять ключевых военных преступников Украины, а Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении политического и военного руководства страны.

    Комментарии (0)
    16 декабря 2025, 21:06 • Новости дня
    Пентагон начал масштабную реформу командной структуры армии США
    Пентагон начал масштабную реформу командной структуры армии США
    @ U.S. Army/Spc. Andrew McNeil/22nd Mobile Public Affairs Detachment

    Министерство обороны США рассматривает план радикальной перестройки системы военного управления, который может привести к одному из крупнейших перераспределений полномочий в американских вооруженных силах за последние десятилетия. Инициатива готовится по поручению главы Пентагона Пита Хегсета и направлена на сокращение числа высших штабов и генералов, а также на смену стратегических приоритетов США.

    Как сообщают источники, знакомые с обсуждением, план предусматривает понижение статуса сразу нескольких ключевых командований – Центрального (CENTCOM), Европейского (EUCOM) и Африканского (AFRICOM). Предполагается, что они будут подчинены новой структуре – Командованию международных операций США (U.S. International Command). Таким образом администрация Дональда Трампа намерена ускорить уход от прежней модели активного военного присутствия на Ближнем Востоке и в Европе, пишет The Washington Post .

    Ожидается, что председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал ВВС США Дэн Кейн представит этот вариант реформы министру обороны в ближайшие дни. В Пентагоне подчеркивают, что речь идет о предварительных обсуждениях, а официальных решений пока не принято.

    Отдельным блоком плана является объединение Северного и Южного командований США, отвечающих за операции в Западном полушарии. На их базе предлагается создать новое Командование Америк (Americom). Ранее также обсуждалась идея формирования Арктического командования, однако от нее, по данным источников, решили отказаться.

    В случае реализации реформы общее число боевых командований США сократится с 11 до восьми. Это позволит уменьшить количество четырехзвездных генералов и адмиралов, напрямую подчиняющихся министру обороны. В структуре сохранятся Индо-Тихоокеанское, Киберкомандование, Командование специальных операций, Космическое, Стратегическое и Транспортное командования. План соответствует стратегии национальной безопасности администрации Трампа, опубликованной на этой неделе, где говорится, что «эпоха, когда США, как Атлант, поддерживали весь мировой порядок, закончилась». По словам одного из высокопоставленных представителей Минобороны, нынешняя система управления войсками демонстрирует признаки «износа» и требует срочных изменений для ускорения принятия решений.

    В то же время в Конгрессе США реформа вызывает обеспокоенность. Законодатели потребовали от Пентагона представить детальный план с оценкой расходов и последствий для союзников США. До выполнения этого требования финансирование реорганизации может быть заморожено как минимум на 60 дней.

    Критики инициативы предупреждают, что чрезмерная централизация может ослабить способность командований действовать на местах. Бывший министр обороны США Чак Хейгел отметил, что глобальная обстановка становится все сложнее, а укрупнение структур может снизить способность армии предотвращать кризисы на ранней стадии.

    Окончательное решение по реформе должны принять министр обороны Пит Хегсет и президент Дональд Трамп. Если план будет одобрен, изменения будут закреплены в Объединенном плане командования – ключевом документе, определяющем архитектуру управления вооруженными силами США.

    Ранее Конгресс США намеревался запретить Пентагону отказываться от роли верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (SACEUR).

    Комментарии (2)
    16 декабря 2025, 15:48 • Новости дня
    Названа средняя максимальная ставка по вкладам в рублях в декабре

    ЦБ: Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях достигла 15,63% в декабре

    Tекст: Валерия Городецкая

    Средняя максимальная ставка по депозитам в рублях в десяти ведущих банках страны в первой декаде декабря выросла до 15,63% годовых, следует из материалов Банка России.

    Неделей ранее показатель составлял 15,62% годовых, а во второй декаде октября – 15,5%, передает ТАСС. В мониторинг регулятора входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, Банк ДОМ.РФ, Московский кредитный банк, Т-банк, ПСБ и Совкомбанк.

    При расчетах учитываются только максимальные ставки по вкладам, доступным для любого клиента. Не принимаются во внимание вклады с капитализацией процентов, с дополнительными условиями, такими как приобретение инвестиционных паев, открытие инвестиционного счета или оформление программ страхования жизни. В расчет не включаются и вклады, ставки по которым меняются в разные периоды размещения.

    В октябре банки повысили ставки по вкладам в рублях.

    Комментарии (0)
    16 декабря 2025, 21:23 • Новости дня
    Российским инструкторам в ЦАР сдались 20 боевиков

    В ЦАР сдались 20 боевиков российским инструкторам

    Российским инструкторам в ЦАР сдались 20 боевиков
    @ REUTERS/Baz Ratner

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В деревне Помболо группа из 20 боевиков добровольно передала оружие сотрудникам тренинговой миссии России в Центрально-Африканской Республике (ЦАР), сообщает Содружество офицеров за международную безопасность.

    Двадцать боевиков группировки UPC («Союз за мир в ЦАР») добровольно сдались российским инструкторам в префектуре Мбому в Центрально-Африканской Республике, сообщает Содружество офицеров за международную безопасность.

    В Telegram-канале СОМБ отмечается: «11 декабря в деревне Помболо (префектура Мбому) прошла разоружение очередная группа боевиков UPC в количестве 20 человек».

    Кроме того, по информации канала, продолжается одиночная сдача оружия и от мирных жителей. Такие случаи зафиксированы в населенных пунктах Батангафо, Мойен-Сидо, Нделе и Бирао.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее директор Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов заявил, что западные страны используют Украину для координации действий боевиков, планирующих нападения на ЦАР.

    Также боевики обратились к Украине за помощью в организации попытки военного переворота накануне выборов, назначенных на 28 декабря.

    Кроме того, боевики стали применять беспилотники для разведки и сбрасывания боеприпасов на базы российских инструкторов в Центрально-Африканской Республике.

    Комментарии (0)
    16 декабря 2025, 16:04 • Новости дня
    ВМФ получил 19 кораблей и три подлодки с начала года

    Евтухов сообщил о передаче 19 кораблей и трех подлодок ВМФ РФ в 2025 году

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В 2025 году отечественные судостроители завершили строительство 19 надводных кораблей и трех подводных лодок для Военно-морского флота России.

    В 2025 году российские судостроители сдали Военно-морскому флоту России 19 надводных кораблей и три подводные лодки. Об этом рассказал ТАСС начальник управления администрации президента России по госполитике в сфере оборонно-промышленного комплекса Виктор Евтухов на церемонии поднятия флага на подводной лодке «Великие Луки» в Петербурге.

    Он отметил, что среди новых подлодок – стратегический атомный ракетоносец «Князь Пожарский», которому, по словам Евтухова, нет аналогов в мире. Кроме того, флот пополнился двумя неатомными подводными лодками «Якутск» проекта «Варшавянка» и «Великие Луки» модернизированного проекта «Лада», построенными на «Адмиралтейских верфях».

    Евтухов подчеркнул, что при строительстве этих кораблей применялись исключительно отечественные разработки, а уровень импортозамещения в ВМФ составляет практически 100%. Он заявил: «Еще раз хочу сказать, у нас самый современный Военно-морской флот. Это подтверждается не только российскими, но и международными экспертами».

    По его словам, темпы обновления флота продолжают расти, а российские производители способны обеспечивать Военно-морской флот современными кораблями и подлодками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенная судостроительная корпорация подписала контракт с Минобороны России на строительство серии многоцелевых дизель-электрических подводных лодок проекта 677М «Лада».

    А Средне-Невский судостроительный завод заявил о намерении продолжить выпуск тральщиков проекта 12700 «Александрит» с улучшенным оснащением до 2050 года.

    До этого в Североморске прошла церемония приема в состав ВМФ первого патрульного корабля ледового класса «Иван Папанин».

    Комментарии (8)
    16 декабря 2025, 21:10 • Новости дня
    Захарова заявила о росте визовых отказов россиянам в странах ЕС

    Захарова: Число визовых отказов россиянам в ЕС продолжает расти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Число отказов в выдаче виз гражданам России в странах Евросоюза продолжает увеличиваться, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    По словам дипломата, эта тенденция сопровождается сокращением сроков пребывания по туристическим визам, а отдельные государства ЕС полностью прекратили их выдачу россиянам, передает ТАСС.

    «Косметические попытки выправить ситуацию не будут иметь результатов – пока ЕС не прекратит свою антироссийскую политику, в том числе дискриминационный подход, направленный на последовательное ужесточение режима въезда россиян на территорию Европейского союза», – сказала Захарова.

    Она также напомнила, что в ноябре 2025 года вступило в силу решение Еврокомиссии о прекращении оформления многократных шенгенских виз для российских граждан.

    Ранее постпредство России назвало визовые ограничения ЕС дискриминационными.

    Комментарии (3)
