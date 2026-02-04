  • Новость часаРоссия намерена в G20 поднять вопрос захвата судов странами ЕС
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Единственный способ эффективно противостоять Трампу

    Один потопленный американский эсминец, одна группа заложников-дипломатов, одни убытки в сотни миллиардов долларов из-за блокады международных торговых путей станут для президента США политической катастрофой.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа опошлила значение атомной бомбы

    Ядерное оружие – это не атрибут красивой жизни, и не способ самоутвердиться перед кем-либо. Будет очень здорово, если понимание этого вернется к Западу до того, как мы окажемся у грани всеобщей катастрофы.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Анонимность в интернете – это не преступление

    Обсуждаемый запрет на анонимную регистрацию в сетях означает отмену презумпции невиновности – теперь вы находитесь под подозрением изначально, до того, как вы что-либо написали. На вас с самого начала смотрят как на крайне сомнительную личность, которая еще должна очень постараться, чтобы эти подозрения рассеять.

    4 февраля 2026, 08:50 • В мире

    Илон Маск выиграл у Гитлера по значимости для «дела Эпштейна»

    @ U.S. Virgin Islands, Department of Justice/Wikipedia

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    «Связи Макрона с Эпштейном названы угрозой для Франции». «В досье Эпштейна нашли Зеленского». «Норвежцы разочарованы наследницей престола из-за Эпштейна». «Трамп подаст в суд на наследников Эпштейна». «Клинтоны готовы дать показания». Заголовки такого рода – малая часть реакции на раскрытие архива самого влиятельного сутенера США. Что в нем самое важное?

    Очередная – третья по счету и наиболее масштабная – «распаковка» материалов по делу Джеффри Эпштейна стала самой скандальной. Но не из-за того, что вскрыла нечто важное – наоборот, ее информационная ценность стремится к нулю. Просто эта серия публикаций, как надеются в американском Минюсте, последняя. Если хочется ужаснуться нравам мировой элиты, сейчас самые подходящие время и беспроигрышный повод – уголовное досье финансиста, педофила, сутенера и друга двух президентов США, хотя нынешний глава Белого дома Дональд Трамп эту дружбу люто, бешено отрицает.

    Выводить Трампа из себя, заставлять его кипеть от злости и подталкивать к ошибкам – это основной способ использования досье Эпштейна. Таким образом его использует половина Америки – та, которая своего президента терпеть не может.

    Из опубликованного, например, следует, что с нынешней супругой Меланией Трампа познакомил именно Эпштейн. Произносишь это – и живо представляешь, как «подгорает» у президента Соединенных Штатов.

    Также материалы дела пригодятся для игр в дружеской компании, если ей надоели шарады. Например, для игры «Найди кумира»: в трех миллионах файлов упомянуты тысячи известных людей – от Леонардо Ди Каприо и Эммануэля Макрона до Владимира Жириновского и Аллы Пугачевой.

    Но у них разовые случаи.

    А вот Адольф Гитлер упомянут 253 раза. Однако это почти в пять раз уступает результатам Илона Маска. 

    Как вариант, можно искать вымышленных персонажей. Например, Бэтмен упомянут 118 раз, Гэндальф – 56 раз, Шрек – 11 раз, а Губка Боб – семь. Или играть в города, а в суперфинале даже в российские города, их в деле как минимум пара десятков. В некоторых из них Эпштейн бывал и выбирал моделей для своих вечеринок.

    К сожалению, именно у этого неприятного и порочного типа к России было не по-американски восторженное отношение. Например, Эпштейн предлагал сделать рубль мировой резервной валютой.

    Он много чего предлагал, ругал, высмеивал. Считал евреев кем-то вроде высшей расы. Комментировал мировую политику словами мелкого уголовника. Похабно шутил о своих дружках из мира больших денег.

    Вот из такого рода информационного мусора и состоят три с лишним миллиона файлов хваленого компромата. Одно слово – хайп.

    Из такого же мусора в США состоит любое громкое уголовное дело, особенно с участием селебрити. Там можно найти многое, поскольку архив впитал все, начиная от писем сумасшедших в редакцию (что-то вроде – «впервые Трамп изнасиловал меня на палубе «Титаника», когда мне было всего 11»), заканчивая перепиской фигурантов, которые обменивались мнениями о новостях, устраивали фестивали пьяного юмора и бредили в состоянии измененного сознания (из новостей в досье попали Макрон и Пугачева, из пьяного бреда – Шрек).

    Через этот мусор пробирались, сортируя его, сотни американских следователей, а то, что было признано ими ценным, стало основой приговора Эпштейну. Возможно, в «обрезках» есть что-то, что было ими пропущено, хотя изобличает отвратительные преступления. Но найти это теперь будет гораздо сложнее, чем иглу в стоге сена, так как общий объем «стога», как сообщалось ранее, порядка 300 гигабайт.

    Когда из него извлекается что-то, что действительно напоминает компромат, его герои – «сбитые летчики», разносторонние связи которых с Эпштейном давно общеизвестны: бывший президент США Билл Клинтон, бывший принц Эндрю (брат короля Великобритании, изгнанный из семьи) и так далее.

    Увольнения в связи с вновь открывшимися обстоятельствами тоже касаются тех, чей пик влияния в прошлом, а нынешние посты были синекурой. Например, бывшего посла Великобритании в США Питера Мендельсона «ушли» из Палаты лордов, а бывшего главу МИД Словакии Мирослава Лайчака – из советников премьер-министра, потому что он обсуждал с Эпштейном молдавских женщин.

    С теми, у кого еще многое впереди, все не так однозначно. Например, Эпштейн дважды приглашал на свой остров будущую королеву Норвегии Метте-Марит. Но свидетельств того, что она хоть одно приглашения приняла, нет, а арест ее сына Хейби по делу об изнасилованиях никак не связан с делом Эпштейна.

    Хейби по сам себе – маленький Эпштейн.

    Обилие «сильных мира сего» в окружении сутенера и педофила – не разоблачение, а ретроспектива. До того, как прослыть сутенером и педофилом, Эпштейн слыл светским львом, а вечеринки на его острове были частью журнальной хроники. Но публикации 20-летней давности, содержа такую же информацию (кто и где возле Эпштейна тусовался), более ценны, поскольку лучше структурированы. А гора мусора – это просто гора мусора, даже если где-то внутри есть алмазы сокрытых истин.

    Правда, в старых публикациях нет, например, истории о том, как Билл Гейтс заразился чем-то венерическим от русской проститутки и просил у Эпштейна какие-то особые антибиотики, чтобы незаметно дать их жене. Непонятно, зачем быть богатейшим человеком планеты, если приходится унижаться, выпрашивая лекарства у сутенера. Но так утверждает сам сутенер, причем в очень странной форме – электронном письме самому себе, где жалуется на Гейтса. Внушает ли это доверие?

    А об обстоятельствах знакомства Трампа с Меланией заявила одна из моделей Эпштейна. То есть буквально «одна баба сказала». Нужно ли верить ей, а не устоявшейся официальной биографии? Верь, если хочешь досадить Трампу.

    Такое желание – основная причина бурлений вокруг дела Эпштейна в США, и оно продолжится вне зависимости от того, нароют ли в нем еще идей для кликбейтных заголовков. Демократическая партия США нацелилась на победу на выборах в Конгресс и попытку вынести импичмент Трампу после этой победы. Лояльные демократам медиа разминаются перед большой кампанией по травле президента. А сам президент решил тупо все отрицать: мол, на острове не был (это может быть) и с Эпштейном не дружил (а это явно противоречит светской хронике прошлого).

    Эта стратегия, а равно – репутация Трампа, дает основания для подозрений, что что-то, наверное, все-таки было. Но с одним из его доводов очень сложно спорить: если бы в файлах было нечто значимое, что разоблачает Трампа сверх известного, их распаковали бы еще при Бараке Обаме, на худой конец – при Джо Байдене.

    Так или нет, куча мусора по определению не может внести больше ясности. Все остались при своих, страшные подозрения толком не подтверждены, но и не опровергнуты. Те, кто хочет считать, что самое важное все равно скрыли от общественности, продолжат так считать, тем более до сих пор неопубликованных материалов по делу – еще одна такая же гора, и к ней обязательно вернутся, когда новому президенту потребуется изобличить старого.

