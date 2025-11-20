  • Новость часаРоссийские войска освободили Веселое возле Гуляйполя
    Лавров: Россия будет бороться с неонацизмом в Европе
    В Госдуме предложили законодательно закрепить кресты на гербе России
    Швеция пожаловалась на несправедливость бремени поддержки Украины
    ФСБ пресекла попытку отравить высокопоставленного офицера Минобороны
    Прокуратура потребовала отставки мэра Владимира
    Из России в 2025 году депортировали свыше 19 тыс. мигрантов
    Греф объявил о сокращении 20% неэффективных сотрудников Сбера
    Премьер Грузии назвал «предательством» создание администрации Южной Осетии
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Станет ли битва за Красноармейск решающим сражением СВО

    Зеленский заявил, что битва за Красноармейск имеет не только военное, но и политическое значение. Поэтому украинское руководство кидает все резервы, которые может найти, чтобы отсрочить неизбежное – падение города.

    0 комментариев
    Андрей Колесник Андрей Колесник Как Запад выдаст свою готовность напасть на Россию

    Страны Прибалтики не будут идти на столь радикальные шаги, как блокада Калининградской области, без прямой команды из Брюсселя и Вашингтона. А команда эта не поступит до тех пор, пока в Брюсселе и Вашингтоне не решат, что уже полностью готовы начать очередной крестовый поход Запада на Восток.

    11821 комментарий
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В Средней Азии идет большая игра с «Соглашениями Авраама»

    Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.

    2 комментария
    20 ноября 2025, 13:20 • В мире

    Старый друг ведет Трампа к досрочной отставке

    Старый друг ведет Трампа к досрочной отставке
    @ REUTERS/Jonathan Ernst, Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Президент США Дональд Трамп подписал закон о так называемом досье Эпштейна, теперь оно должно быть опубликовано в течение 30 дней. Это произойдет не по доброй воле хозяина Белого дома: его вынудили так поступить. Хуже того, теперь он рискует досрочно лишиться власти. Что пытался скрыть Дональд Трамп?

    «Молчи! Молчи, свинка!» – сказал президент США и ткнул пальцем в журналистку, которая попыталась задать ему вопрос о «досье Эпштейна». Такова защитная реакция Дональда Трампа. В этом хамстве проявляются его усталость, боль, а может быть, даже отчаяние.

    Кое-кто Трампа жалеет. Привязались, мол, к человеку с вопросами про одиозного сутенера, умершего в прошлом десятилетии, и травят. Более важных проблем, что ли, нет?

    Более важные проблемы у США, конечно, есть – и из-за них рейтинг поддержки Трампа уже снизился до байденовского уровня в 38%. Однако он сам выпустил этого джинна из бутылки.

    Когда-то фамилия Эпштейна гремела благодаря главному менеджеру The Beatles. Теперь – из-за сутенера-миллионера, который возил влиятельных друзей на свой «остров наслаждений» и снабжал несовершеннолетними жертвами. Одним из завсегдатаев был бывший президент США Билл Клинтон. А вот полный список гостей засекречен.

    Избирательную кампанию Трампа строили в том числе на том, что тайное станет явным: досье Эпштейна обнародуют со всеми именами, явками и фамилиями. Уже после выборов новый глава ФБР Кэш Патель обещал, что это станет его первым делом на рабочем месте, а новый генпрокурор Пэм Бонди заявляла, что список клиентов лежит на ее рабочем столе.

    А потом что-то случилось.

    По новой версии Трампа,«досье Эпштейна» – это миф демократов. По утверждению Пателя, в скрытой части материалов нет ничего интересного. А Бонди сказала, что никакого списка клиентов не существует. Лежал да сбежал.

    Это выглядело в высшей степени подозрительным, поэтому старый скандал забурлил с новой силой. Эпштейн, по официальной версии самоубившийся в тюрьме в 2019 году, будто восстал с того света, чтобы испортить жизнь влиятельным дружкам, которые его не спасли.

    У британского короля Карла III наконец-то дошли руки, и он, как в старые времена, лишил всех титулов и изгнал изо всех дворцов младшего брата Эндрю. А министра финансов США клинтоновских времен Ларри Саммерса убрали из совета директоров конгломерата OpenAI, который занимается разработками в области искусственного интеллекта.

    В числе дружков Эпштейна был и сам Трамп. Они поздравляли друг друга с праздниками, ходили друг к другу на вечеринки, а на совместных фотографиях выглядят весьма довольными друг другом. Поэтому переобувание президента США в воздухе выглядело вызывающе саморазоблачительным, даже если забыть о его славе «горячего кролика» с топ-моделями в женах и порнозвездами в подопечных, которому, по иронии судьбы, довелось представлять консервативную и религиозную Республиканскую партию.

    Когда вопрос Эпштейна окончательно заслонил все остальные вопросы, Трамп переобулся в воздухе еще раз: поддержал публикацию досье, заявив, что правда о Клинтоне наконец-то вскроется, а покойный сутенер всегда поддерживал демократов. Но до того в Конгрессе прошли закрытые слушания с участием жертв Эпштейна, а Сенат единогласно проголосовал за обнародование всех материалов по делу, поэтому сопротивление потеряло смысл. Не можешь остановить – возглавь!

    Президент Соединенных Штатов утверждает, будто ему нечего бояться, поскольку он никогда не был на острове Эпштейна. Но чего-то он все-таки испугался.

    Если мысленно перенести Трампа на проклятый остров, он со всем своим бэкграундом не будет выглядеть там инородным телом, точно так же, как не выглядят ими Клинтон и Илон Маск – еще один предполагаемый гость Эпштейна. До посадки у хозяина было много гостей и друзей из обеих системообразующих партий США.

    Поэтому версия, будто Трамп защищает себя, – не единственное объяснение странного поведения президентской команды. Например, конгрессмен от Кентукки Томас Мэсси заявил, что опубликованные документы могут скомпрометировать доноров президента, а также разведку США и Израиля, которые имели связи с Эпштейном.

    Это не первый случай в истории, когда ЦРУ и Моссад подозревают в использовании в своих целях борделей с несовершеннолетними, которые удовлетворяли извращенные запросы членов британской королевской семьи и прочих сливок англосаксонской элиты. Конкретно с Эпштейном израильтянам приписывали контакты через экс-премьера Эхуда Барака.

    Но, как говорится, «всей правды мы все равно не узнаем», поскольку для публикации массива документов по делу сутенера сделан ряд оговорок.

    По-прежнему закрытыми останутся материалы, которые могут навредить жертвам, национальной безопасности США или какому-нибудь федеральному расследованию.

    Последний пункт хорошо рифмуется с тем, что недавно по отмашке Трампа было инициировано расследование о связях Эпштейна и Клинтона. Это похоже на попытку отвлечь внимание, но еще больше похоже на способ спасти от публикации часть документов. А то, что спасти не удастся, генпрокур Бонди должна обнародовать в течение 30 дней, лежало оно у нее на столе или не лежало.

    В первую очередь в этом массиве все равно будут искать что-то, что скомпрометирует Трампа не только как друга Эпштейна, но и как его клиента. Если найдут, в 2027 году его ждет импичмент – насильственное отстранение от должности, поскольку выборы в Конгресс в ноябре 2026-го наверняка выиграют демократы. Вероятно, они их выиграют вне зависимости от того, найдут или не найдут в досье Эпштейна убойный компромат на президента, открывающий новые грани его аморальности.

    Если воспринимать этот скандал как урок, он, само собой, о том, что нужно держаться подальше от одиозных, сексуально невоздержанных миллионеров и их «островов наслаждений».

    Но если ты сам одиозный, сексуально невоздержанный миллионер, подобные советы могут и не сработать, сколь бы ни были разрушительны последствия для репутации президентов Соединенных Штатов и самих Соединенных Штатов.

    Главное
    В Ровнополье ликвидирована женщина-снайпер ВСУ в звании майора
    Каллас осознала неучастие ЕС в разработке нового плана США по Украине
    Глава МИД Швеции помечтала о «100 пакетах санкций» против России
    Орбан предрек крах евро при использовании активов России
    С Солнца сорвался протуберанец размером более миллиона километров
    Экспертиза: Игорь Тальков был убит из нагана 1895 года
    Актрису Жанну Эппле захотели лишить звания заслуженной артистки

    Затоваривание на авторынке России обернулось дефицитом

    Если в первой половине года автомобильный рынок России страдал от переизбытка автомобилей на складах, то к концу года образовался настоящий дефицит популярных моделей. И одна из причин – это сильнейший обвал импорта автомобилей из Китая и транзита через Киргизию. Вылезут ли игроки авторынка из кризисной ямы в новом 2026 году? Подробности

    При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки

    Правительство Великобритании втайне от своих союзников пыталось установить канал связи с Россией, но из этой затеи ничего не вышло. В Кремле подтвердили намерения Лондона и факт того, что диалог с британцами на данном этапе не имеет смысла. Сперва они должны ответить за свои преступления перед человечеством. Подробности

    Соперничество регионов укрепит заботу об участниках СВО

    Министр обороны Андрей Белоусов поручил разработать рейтинг регионов по мерам поддержки бойцов СВО, предоставляемым онлайн. Об этом было заявлено в ходе межведомственного совещания о работе цифровых сервисов и МФЦ. Уже сегодня военнослужащий может получить справку в течение нескольких секунд. Как говорят эксперты, задача этого рейтинга – собрать самые эффективные региональные практики и распространить их по всей стране. Подробности

    Старый друг ведет Трампа к досрочной отставке

    Президент США Дональд Трамп подписал закон о так называемом досье Эпштейна, теперь оно должно быть опубликовано в течение 30 дней. Это произойдет не по доброй воле хозяина Белого дома: его вынудили так поступить. Хуже того, теперь он рискует досрочно лишиться власти. Что пытался скрыть Дональд Трамп?

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Дело Эпштейна тянет Трампа на дно

      Президент США Дональд Трамп согласился рассекретить так называемое «досье Эпштейна». Но для него это вынужденное решение. Идет к тому, что следующий год президентства Трампа станет последним.

    • Зеленского лишают реальной власти

      Накануне визита в Киев министра армии США Дена Дрисколла, который, как многие думают, выдвинет Владимиру Зеленскому ультиматум, в Верховной раде произошло что-то вроде бунта. Выстроенный Зеленским и его «серым кардиналом» Андреем Ермаком режим разваливается на глазах.

    • Что Россия должна потребовать от Британии

      Союзники Киева в ЕС нервничают: Лондон пытался установить тайный канал связи с Москвой. Не для того ли, чтобы выйти из украинского конфликта? На самом деле – нет. России нет смысла общаться с Британией до того, как та ответит за все свои преступления, включая гибель птицы додо.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

  • О газете
