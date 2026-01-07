После падения коммунизма Рождество вернулось в календарь – но традиция праздновать его уже была утрачена, и для многих, если не большинства из нас, сам смысл праздника остался неясен.12 комментариев
Путин вместе с военными посетил рождественскую службу в одном из храмов Подмосковья
Президент России Владимир Путин встречает Рождество Христово вместе с военными и их семьями в одном из храмов Подмосковья, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Владимир Путин присутствует на Рождественском Богослужении в одном из храмов Подмосковья. С ним вместе военнослужащие и их семьи», – приводит слова Пескова ТАСС.
Путин прибыл на рождественское богослужение в строгом темном костюме, без галстука. Военные пришли в парадной форме в сопровождении жен и детей.
На кадрах видно, что рядом с президентом находятся трое военнослужащих - Героев России, передает РИА «Новости».
Президент ежегодно посещает церковные службы в рождественскую ночь, часто выбирая для этого небольшие церкви в различных регионах страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 7 января православные отмечают Рождество Христово. Путин поздравил россиян с Рождеством. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит рождественское богослужение в храме Христа Спасителя.