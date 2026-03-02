  • Новость часаКремль сообщил о постоянном контакте с руководством Ирана
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Какое наследство оставит Эрдоган, если уйдет

    Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский согласится на мир лишь при нескольких условиях

    До тех пор, пока у Зеленского будут инструменты сопротивления, будет стабильный тыл и сильный фронт, он будет продолжать войну и отказываться от любых сущностных переговоров с Россией.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему Иран не развалится, а США будет все равно

    Геополитическое положение Ирана всегда было крайне уязвимым. Это определяет политическую культуру Ирана – страны гибкой, но крайне устойчивой в исторической перспективе.

    2 марта 2026, 12:40 • Новости дня

    Кремль сообщил о постоянном контакте с руководством Ирана

    Кремль сообщил о постоянном контакте с руководством Ирана
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Москва поддерживает постоянный диалог с Тегераном и другими вовлеченными странами на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва находится в постоянном контакте с руководством Ирана и обсуждает ситуацию вокруг этой страны. Он подчеркнул, что кроме Ирана, Россия поддерживает общение с руководством других стран, на которые влияет текущий конфликт, в том числе с государствами Персидского залива, передает ТАСС.

    Песков также сообщил, что в течение дня у президента России Владимира Путина запланирован международный телефонный разговор, темой которого станет ситуация вокруг Ирана.

    Представитель Кремля отметил, что после этого разговора будет предоставлена дополнительная информация.

    По словам Пескова, Россия пока не ведет контактов с партнерами по БРИКС на фоне ситуации вокруг Ирана. Диалог сейчас идет прежде всего со сторонами, затронутыми конфликтом.

    Владимир Путин осудил убийство Сейеда Али Хаменеи и назвал это событие циничным нарушением норм морали и международного права.

    Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что Москва готова выступить посредником в разрядке напряженности на Ближнем Востоке.

    Постпред России при ООН Василий Небензя назвал действия США и Израиля в Иране «предательством дипломатии».

    МИД России осудил нападения США и Израиля и призвал к срочной деэскалации.

    2 марта 2026, 08:27 • Новости дня
    Иран сбил американский истребитель F-15 над Кувейтом

    Иранские военные сбили истребитель ВВС США F-15 над Кувейтом

    Иран сбил американский истребитель F-15 над Кувейтом
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    В небе над Кувейтом силы Ирана сбили американский истребитель F-15, при этом пилоты успели катапультироваться.

    Военные подразделения Ирана нанесли удар по самолету Военно-воздушных сил США F-15, находившемуся в воздушном пространстве над Кувейтом, передает ТАСС.

    Иранское новостное агентство Tasnim распространило информацию об инциденте и разместило соответствующие видеоматериалы. На опубликованных кадрах запечатлено падение сбитого летательного аппарата.

    По заявлению источника, находившиеся на борту пилоты успели воспользоваться системами спасения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО Ирана сбили американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper на юге страны. ВВС Исламской республики нанесли удары по базам США в Персидском заливе. Тегеран атаковал американские военные объекты в Катаре, ОАЭ и Бахрейне.

    2 марта 2026, 11:37 • Новости дня
    Кувейт сообщил о крушении нескольких военных самолетов США
    Кувейт сообщил о крушении нескольких военных самолетов США
    @ Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Кувейте утром произошло крушение нескольких американских военных самолетов, экипажи были эвакуированы и находятся в стабильном состоянии, сообщило кувейтское Минобороны.

    Несколько американских военных самолетов потерпели крушение на территории Кувейта, все летчики остались живы, передает ТАСС.

    Информация об инциденте была подтверждена официальным представителем Минобороны Кувейта.

    Известно, что все летчики были оперативно эвакуированы и доставлены в больницу. По данным ведомства, состояние пострадавших оценивается как стабильное.

    Ранее военные подразделения Ирана сбили истребитель ВВС США в воздушном пространстве Кувейта.

    Силы ПВО Ирана сбили американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper на юге страны.

    1 марта 2026, 13:42 • Видео
    Япония стала новой надеждой Зеленского

    Япония под предводительством нового премьера Санаэ Такаити хочет вновь стать мощной военной державой. Для этого она готовит отмену самозапретов, веденных после Второй мировой войны – например, запрет на экспорт оружия. Этим решила воспользоваться Украина. Но преуспеет ли Зеленский?

    2 марта 2026, 02:10 • Новости дня
    На британской авиабазе Акротири на Кипре прогремел взрыв

    Tекст: Катерина Туманова

    По предварительным данным, в ночь с воскресенья на понедельник Ираном был нанесен ракетный удар по британской авиабазе Акротири в Лимассоле на Кипре. Расстояние между Кипром и Ираном составляет около 1,5 тыс. километров.

    «В указанном районе был слышен громкий взрыв, а также сработала сигнализация на базе и взлетели самолеты», – сообщает «14 канал» израильского ТВ.

    Взрыв на авиабазе на Кипре совпал с заявлением Германии, Франции и Великобритании о готовности принять участие в акции против Ирана. Согласно заявлению, операция, которую готовы предпринять державы, должна лишить Иран способности запускать ракеты и БПЛА.

    Ранее министр обороны Британии Джон Хили заявил, что две ракеты из Ирана были выпущены в направлении Кипра, где расположены военные базы Великобритании, добавив, что в правительстве не считают, что эти действия были намеренными. По словам Хили, «это показывает, насколько неизбирательным» был ответ Ирана на субботние американо-израильские удары, пишет Independent.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский дрон-камикадзе ударил по американской базе в Эрбиле. Франция, ФРГ и Британия выразили готовность обороняться от Ирана. Трамп заявил о планах вести войну с Ираном четыре недели.

    2 марта 2026, 10:45 • Новости дня
    Крупнейший НПЗ Saudi Aramco остановил работу после удара беспилотника
    Крупнейший НПЗ Saudi Aramco остановил работу после удара беспилотника
    @ кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    На нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco в саудовском порту Рас-Таннура временно остановили производство после удара беспилотника.

    Атака на объект нефтяной компании произошла в субботу, передает Reuters со ссылкой на информированный источник. Предприятие расположено в восточной части королевства.

    «Удар беспилотником нанесен по НПЗ Aramco в Рас-Таннуре, работа приостановлена в качестве меры предосторожности, ситуация под контролем», – говорится в сообщении агентства.

    Решение об остановке деятельности принято руководством комплекса, чтобы полностью исключить возможные риски для персонала и оборудования, передает РИА «Новости».

    Как отмечает ТАСС со ссылкой на Semafor, пожар возник на объекте саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco в Рас-Таннуре в результате предполагаемой атаки беспилотника.

    В настоящий момент профильные службы оценивают последствия инцидента на месте событий, однако подробности о масштабе ущерба пока не приводятся.

    НПЗ в Рас-Таннуре является крупнейшим в мире комплексом по переработке и экспорту нефти, его остановка способна нанести серьезный ущерб мировому рынку энергоресурсов.

    Ранее сообщалось, что нефтяной рынок ожидает скачка цен из-за перекрытия Ормузского пролива.

    2 марта 2026, 06:05 • Новости дня
    Минобороны Британии подтвердило удар БПЛА Ирана по базе на Кипре

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Минобороны Британии подтвердил информацию об иранском ударе по военной базе на Кипре ранним утром понедельника.

    «Наши вооруженные силы реагируют на предполагаемый удар беспилотника по авиабазе Королевских ВВС Акротири на Кипре в полночь по местному времени. Наша защита в регионе находится на самом высоком уровне, и база отреагировала, чтобы защитить наших людей»», – сообщил представитель ведомства изданию Independent.

    Источник в Минобороны добавил, что ситуация мониторится в режиме реального времени и дополнительная информация по ситуации будет предоставлена «в надлежащее время».

    По имеющейся информации, в результате удара иранским дронов по военбазе королевства на Кипре рано утром в понедельник, жертв не было, но был причинен «незначительный ущерб».

    Инцидент произошел после того, как премьер-министр Британии Кир Стармер объявил о разрешении американским войскам использовать британские базы для ударов по Ирану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский дрон-камикадзе ударил по американской базе в Эрбиле. Трамп заявил о планах вести войну с Ираном четыре недели. Пушков назвал цель «евротройки» вступить в войну с Ираном.

    2 марта 2026, 10:19 • Новости дня
    Politico: Гибель Хаменеи и удары по Ирану раскололи Евросоюз

    Politico: В странах ЕС произошли разногласия на фоне кризиса вокруг Ирана

    Politico: Гибель Хаменеи и удары по Ирану раскололи Евросоюз
    @ Wolfgang Maria Weber/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне эскалации конфликта с Ираном Еврокомиссия соберет чрезвычайное совещание, а страны ЕС продолжают расходиться в оценках ситуации, сообщает Politico.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен созовет в понедельник экстренное совещание Европейской комиссии по вопросам безопасности в связи с ростом напряженности вокруг Ирана, передает Politico.

    Решение принято после того, как министры иностранных дел 27 стран ЕС не смогли выработать единую позицию по совместному заявлению относительно событий на Ближнем Востоке.

    В последние дни страны ЕС проводят серию чрезвычайных встреч и обсуждают меры по защите граждан Евросоюза, поддержанию энергетической безопасности и торговых потоков. Особое внимание уделяют Кипру, который оказался под угрозой из-за близости к региону конфликта и сейчас председательствует в Совете ЕС. Кипр инициировал встречу по кризисному реагированию и призвал к координации действий в вопросах безопасности, торговли и энергетики.

    Лидеры Франции, Германии и Британии выступили с более жестким заявлением по сравнению с позицией Евросоюза, заявив о готовности принять меры для защиты интересов своих стран и союзников, в том числе по уничтожению иранских ракетных и беспилотных возможностей. В то же время глава МИД Латвии отметила приоритеты ЕС: защиту граждан, деэскалацию ситуации и поддержку фундаментальных свобод для народа Ирана при сохранении давления на Россию.

    Разногласия между странами ЕС проявились и в обсуждении формулировок по международному праву и поддержке Украины. Венгрия отказалась подписать итоговое заявление, используя обсуждение для выдвижения претензий по вопросу нефтепровода и финансовой поддержки Киева.

    Обострение произошло после двухдневных американско-израильских бомбардировок Ирана, в результате которых был убит аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников. В ответ Иран нанес удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и по гражданской инфраструктуре, что привело к гибели трех американских военных и пожарам в Дубае и Манаме.

    Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о появлении новой надежды для иранского народа после смерти Али Хаменеи.

    Лидеры Франции, Германии и Великобритании призвали к возобновлению переговоров по ядерной программе Тегерана.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас охарактеризовала военные разработки исламской республики как угрозу мировой безопасности.

    Газета Financial Times пишет, что решение президента США Дональда Трампа нанести удар по Ирану стало неожиданностью для европейских лидеров, что усилило разногласия внутри Евросоюза по ближневосточному конфликту,

    2 марта 2026, 12:07 • Новости дня
    NYT: Последствия атаки на Иран будут сравнимы с развалом СССР
    NYT: Последствия атаки на Иран будут сравнимы с развалом СССР
    @ Idrees Abbas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Масштабная атака на Иран и гибель аятоллы Али Хаменеи приведут к геополитическим изменениям, сопоставимым с распадом СССР, сообщает The New York Times.

    Масштабные авиаудары по Ирану приведут к его значительному ослаблению. Даже несмотря на возможную смену руководства и попытки режима выстоять, Иран уже не сможет оказывать прежнее влияние на соседей и регион в целом. Эксперты отмечают, что разрушения и гибель ключевых военных лидеров нанесут серьезный удар как по внутренней стабильности, так и по позиции Ирана во внешней политике, пишет The New York Times.

    По мнению Санам Вакил из Chatham House, «Исламская Республика в нынешнем виде не переживет этого». Она добавила: «Ближний Восток уже не будет прежним. На протяжении 47 лет регион жил с враждебным и дестабилизирующим режимом, который сначала пытались изолировать, а затем контролировать».

    Издание отмечает, что даже если режим не падет, что по-прежнему является заявленной целью президента Трампа, эта масштабная атака, вероятно, будет иметь стратегические последствия на Ближнем Востоке, сравнимые с распадом Советского Союза.

    Специалисты прогнозируют, что Иран может попытаться повысить цену войны для США и Израиля, расширяя конфликты через свои прокси-группы, чтобы добиться прекращения боевых действий.

    В случае эскалации противостояния с участием «Хезболлы», шиитских милиций и хуситов конфликт может перерасти в региональную войну, что скажется на ценах на нефть и инфляции, а возможная блокировка Ормузского пролива окажет глобальное влияние. В долгосрочной перспективе ослабленный Иран может утратить роль ключевого игрока, а Израиль укрепит свои позиции в регионе.

    Напомним, США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана.

    В результате погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие последствия повлекут за собой гибель атака на Иран и гибель Хаменеи.

    2 марта 2026, 08:57 • Новости дня
    Россияне рассказали об обстановке в ОАЭ

    Россияне сообщили о напряженной обстановке в ОАЭ после обстрелов

    Tекст: Вера Басилая

    После массированной атаки Ирана в крупных городах ОАЭ сохраняется тревожная атмосфера, а отмена авиарейсов стала серьезной проблемой, сообщили туристы из России.

    По данным Минобороны ОАЭ, силы ПВО перехватили 137 ракет и более 200 ударных беспилотников, что привело к временной отмене рейсов и закрытию воздушного пространства. Туристы и россияне, проживающие в стране, рассказали, что ночь прошла в тревоге, а курортная жизнь не остановилась полностью: некоторые продолжали отдыхать у бассейна, несмотря на работу военных самолетов и системы ПВО, пишут «Аргументы и факты».

    В Дубае и Рас-эль-Хайме наблюдались разные настроения: одни туристы прятались в коридорах отелей, другие наблюдали за происходящим с балконов. Местные жители призывали сохранять спокойствие, отмечая, что в Сети распространяется много фейковой информации.

    Девушка Элла рассказала: «У нас пока все спокойно, не верьте всему, что вы видите, много фейковых видео и фото в Сети».

    К утру интенсивность обстрелов снизилась, и в Дубае началось постепенное возвращение к обычной жизни: люди отправились на работу, дети играли на площадках. Однако отмена рейсов затронула многих туристов, вынудив их задержаться в отелях и на круизных лайнерах.

    Россиянин Артем, проживающий неподалеку от знаменитого небоскреба Бурдж-Халифа, отметил, что ночью проехал по всем районам Дубая и нигде не наблюдал паники.

    Особенно заметно последствия конфликта ощущают пассажиры круизных лайнеров – россиянка Наталья заявила, что из-за тревоги на борту лайнера и закрытия неба возвращение домой откладывается минимум до 6 марта.

    Многие постоянные жители Дубая советуют доверять только официальным сообщениям и сохранять спокойствие, признавая, что геополитический конфликт между Ираном и Израилем, в который вовлечены США, только входит в активную фазу.

    Перелеты авиакомпании UTair между Россией и Дубаем временно приостановлены из-за ограничений в воздушном пространстве ОАЭ.

    Спортсмены из России и других стран застряли в ОАЭ из-за сложной обстановки на Ближнем Востоке.

    Самолет Ил-76 МЧС России по поручению российского президента Владимира Путина отправился в Египет за россиянами, эвакуированными из Израиля.

    Группа российских граждан была эвакуирована из Ирана в Азербайджан на фоне авиаударов по стране США и Израиля.

    Глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила, что российских туристов, застрявших в Объединенных Арабских Эмиратах из-за отмены рейсов, разместили в отелях. Для них организовали продленный отдых или смену гостиницы.

    2 марта 2026, 10:13 • Новости дня
    Новый вариант крылатой ракеты Tomahawk использовали при ударе по Ирану
    Новый вариант крылатой ракеты Tomahawk использовали при ударе по Ирану
    @ U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские эсминцы впервые применили крылатую ракету Tomahawk с черным покрытием при ударах по территории Ирана, что свидетельствует о появлении новой модификации, пишут СМИ.

    ВМС США впервые опубликовали фотографии операции «Эпическая ярость», на которых зафиксирован запуск крылатых ракет Tomahawk с эсминцев класса «Арли Берк», сообщает The War Zone.

    Особое внимание вызвало изображение Tomahawk с необычным глянцевым черным покрытием – ранее такие варианты не демонстрировались. Стандартно ракеты окрашиваются в серый цвет, однако новая раскраска, вероятно, повышает малозаметность изделия.

    Черное покрытие напоминает схожее решение на противокорабельных ракетах AGM-158C LRASM, где оно способствует снижению радиолокационной и инфракрасной заметности. По мнению издания, подобная технология теперь применяется и на последних партиях Tomahawk для повышения их живучести при ударах по морским и наземным целям, особенно при полете на малой высоте над водой. Также отмечается, что в носовой части ракеты сохранен V-образный серый люк воздухозаборника.

    Издание связывает новую окраску с модернизированной версией Maritime Strike Tomahawk (MST) – вариант Block Va, оснащенный многофункциональной системой наведения с инфракрасным искателем и двусторонней системой передачи данных. ВМС США не раскрывали, когда первые экземпляры MST поступили на вооружение, однако публикация фотографий может свидетельствовать о первом боевом применении именно этой модификации.

    Помимо новой окраски, на опубликованных видео замечены Tomahawk с крыльями обратной стреловидности, что также может указывать на дополнительные меры по уменьшению радиолокационной заметности. В материале также предполагается вероятность использования израильских крылатых ракет, однако вероятность этого оценивается как низкая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское оборонное ведомство присвоило военной операции против Ирана наименование «Эпическая ярость».

    В субботу Министерство обороны Израиля нанесло удар по Ирану. Позднее президент США Дональд Трамп объявил о начале крупной военной операции против Ирана.


    1 марта 2026, 23:16 • Новости дня
    Певица Лобода в Дубае спряталась от ракетной атаки на подземной парковке

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинская певица Светлана Лобода оказалась в Дубае в момент эскалации обстановки на Ближнем Востоке и показала, как и где приходится скрываться гостям города от воздушной угрозы со стороны Ирана.

    «В Дубае, подземный паркинг. Весело», – говорит Лобода в коротком ролике, в котором видно, как рядом один из спасающихся устроился на нескольких стульях, прилег и закинул на стену ноги.

    Певица в спортивном костюме делает несколько шагов, показывает пространные помещения парковки без машин, потолок увит трубами коммуникаций, вдали слышны гулкие разговоры.

    Лобода стала одной из многих иностранцев в Дубае, случайно оказавшихся в городе в момент военной эскалации или застрявших из-за коллапса с транспортом и авиасообщением.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, UTair отменил рейсы в Дубай из-за закрытия неба ОАЭ. Глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила, что российских туристов, застрявших в Объединенных Арабских Эмиратах из-за отмены рейсов, разместили в отелях.

    Подруга Павла Дурова показала последствия авиаудара по кварталу в Дубае. «Мисс Россия 2022» в Дубае призналась в «небольшой панике».

    2 марта 2026, 09:54 • Новости дня
    Иран отказался от переговоров с США

    Лариджани заявил о нежелании Ирана вести переговоры с США

    Иран отказался от переговоров с США
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани опроверг сообщения о готовности к диалогу с Вашингтоном и отверг возможность переговоров.

    Иран не намерен возобновлять переговоры с Соединенными Штатами, передает «Газета.Ru». Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани на своей странице в социальной сети.

    «Мы не будем вести переговоры с Соединенными Штатами», – подчеркнул Лариджани.

    Заявление прозвучало на фоне публикации в The Wall Street Journal, где сообщалось, что Лариджани якобы через Оман передал сигнал Вашингтону о возможном возобновлении дипломатических консультаций. Политик опроверг эти данные, дав понять, что Тегеран не планирует менять свою позицию по отношению к США.

    Дональд Трамп заявил о планах вести войну с Ираном на протяжении четырех недель.

    Трамп выразил надежду на смену власти в Иране и призвал население страны к протестам против нынешнего руководства после завершения военных ударов.

    Аятолла Ширази объявил священную войну США и Израилю.

    Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по Ирану, назвав их заранее спланированной агрессией.

    2 марта 2026, 10:03 • Новости дня
    США впервые применили дроны-камикадзе LUCAS против Ирана
    США впервые применили дроны-камикадзе LUCAS против Ирана
    @ United States Central Command

    Tекст: Вера Басилая

    Американские военные впервые задействовали дроны-камикадзе LUCAS, разработанные по образцу иранского Shahed-136, в боевых действиях на Ближнем Востоке, сообщает The War Zone.

    Впервые применение американских дронов LUCAS в бою подтвердило командование Центрального командования США, передает The War Zone.

    Беспилотники были запущены с земли подразделением Task Force Scorpion Strike в рамках операции Epic Fury совместно с Израилем по целям на территории Ирана.

    Дроны LUCAS представляют собой дешевое ударное средство, стоимость одного – около 35 тыс. долларов, что значительно ниже цены традиционных дальнобойных ракет. Они обладают возможностями автономной координации и подходят для применения в роевых атаках, а также могут быть оснащены терминалами Starlink для сетевых операций. Дальность полета и способность работать за пределами прямой видимости делают их эффективными в обширной зоне ответственности CENTCOM.

    По заявлению представителя Пентагона, дроны созданы на основе иранского Shahed-136, который ранее был получен и изучен американцами. LUCAS также способны запускаться с различных платформ, включая катапульты, ракеты и мобильные наземные системы. Впервые один из этих дронов был испытан с корабля USS Santa Barbara в Персидском заливе.

    Конкретное число использованных дронов, пораженные цели и результаты ударов пока не раскрываются. Однако отмечается, что это первый случай применения таких беспилотников американцами именно против страны-изготовителя исходного прототипа.

    Вашингтон задействовал новейшие барражирующие боеприпасы для уничтожения стратегически важных целей и подавления системы ПВО исламской республики.

    Телеканал NBC сообщил об использовании Вашингтоном ракет Tomahawk и истребителей для атак с воздуха и моря.

    Армия Ирана в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» запустила десятки беспилотников по целям на израильских территориях.

    2 марта 2026, 07:10 • Новости дня
    Каллас и фон дер Ляйен увидели путь к свободе для Ирана после смерти Хаменеи
    Каллас и фон дер Ляйен увидели путь к свободе для Ирана после смерти Хаменеи
    @ Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Кая Каллас заявила, что смерть верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи стала «определяющим моментом в истории» этой страны, а глава Еврокомиссии фон Дер Ляйен добавила о возможности «новой надежды» для Ирана.

    «Что будет дальше, неизвестно. Но теперь открыт путь к другому Ирану, к тому, в формировании которого его народ сможет получить больше свободы», – приводит Reuters высказывание Каллас в социальной сети X.

    Он добавила, что поддерживает связь с партнерами в ближневосточном регионе, в том числе с тем, кто больше всего страдает от военных действий Ирана, чтобы найти практические шаги для деэскалации.

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен тоже высказалась о событиях в Иране. Она поговорила с королем Иордании Абдаллой и заявила, что Европа выражает «полную солидарность» с Иорданией после иранских ударов.

    «С уходом Хаменеи у народа Ирана появилась новая надежда. Мы должны обеспечить условия, при которых будущее принадлежало бы людям, чтобы они могли сами его формировать и определять», – сказала фон дер Лейен.

    Глава ЕК при этом добавила, что данный момент таит в себе и риск нестабильности, которая «может ввергнуть регион в спираль насилия».

    Напомним, США и Израиль нанесли серию ударов по иранской территории. Гостелевидение Ирана объявило о гибели аятоллы Хаменеи.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Каллас назвала Иран серьезной угрозой глобальной безопасности. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости защиты гражданского населения. В ООН обвинили фон дер Ляйен в эскалации ситуации вокруг Ирана.
    2 марта 2026, 01:41 • Новости дня
    Пушков назвал цель «евротройки» вступить в войну с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Сенатор Алексей Пушков не готов называть третьей мировой войной стремление Британии, Франции и Германии вступить в противоборство с Ираном наравне с США и Израилем, так как у «евротройки» другие цели.

    Британия, Франция и Германия угрожают вступить в войну против Ирана на стороне США и Израиля. Формируется единая западная военная коалиция. Для европейцев это и способ сблизиться с США, особенно после конфликтов вокруг Гренландии и тарифов. Объединенный Запад против Ирана, как прежде против Ливии, – наиболее вероятный сценарий развития войны», – написал он в Telegram-канале.

    Пушком призывает к трезвости оценок, к тому же нечто подобное уже было. Только с Ираком.

    «Агрессия против Ирака, в которой приняли участие почти все страны НАТО, и агрессия против Ливии, проведенная коллективным Западом через НАТО. В обоих случаях это были региональные войны, а не мировые. Войной в Иране затронуты многие страны региона, но она не имеет тенденции перерастания в мировую войну», – считает сенатор.

    Ранее стало известно, что Франция, ФРГ и Британия выразили готовность обороняться от Ирана.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, журналист Юнашев напомнил о предсказании  Жириновского об ударе США по Ирану. Берлин, Париж и Лондон ранее заявили, что их военные не участвовали в ударах по Ирану, и потребовали возобновить переговоры по ядерной программе. Политолог увидел знак в реакции Европы на атаку США и Израиля на Иран.

    2 марта 2026, 10:51 • Новости дня
    Российские туристы массово застряли на Бали из-за закрытия аэропорта Дубая

    Закрытие аэропорта Дубая отрезало российским туристам путь домой с Бали

    Tекст: Мария Иванова

    Российские отдыхающие на Бали не могут вовремя вылететь домой: из-за временного закрытия аэропорта Дубая сорваны стыковочные рейсы.

    Отмены и переносы рейсов затронули пассажиров, планировавших возвращение в Москву и Петербург транзитом через Эмираты, передает РИА «Новости».

    Путешественники жалуются на отсутствие конкретики от авиакомпаний и вынужденное продление проживания в отелях.

    «Наш рейс Денпасар – Дубай сначала перенесли на несколько часов, потом вовсе отменили. В авиакомпании сказали ждать дальнейшей информации, но конкретных сроков никто не называет», – рассказала россиянка Анастасия, находящаяся в районе Кута.

    Другие отдыхающие сообщили, что часть пассажиров уже несколько суток пытается переоформить билеты, однако альтернативных маршрутов практически нет. Людям приходится за свой счет продлевать аренду жилья, стоимость которого выросла из-за ажиотажного спроса.

    Транспортный коллапс произошел на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке после ударов США и Израиля по объектам в Иране. В Москве заявили, что ответственность за последствия этого рукотворного кризиса полностью лежит на западных странах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генконсульство России в Дубае рекомендовало соотечественникам воздержаться от необязательных поездок. Авиакомпания UTair временно приостановила перелеты между Россией и Дубаем из-за ограничений в воздушном пространстве.

    Российские спортсмены застряли в ОАЭ из-за сложной обстановки на Ближнем Востоке.

    Российский бюджет выигрывает от конфликта вокруг Ирана

