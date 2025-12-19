Фон дер Ляйен назвала условие разблокировки российских активов

Tекст: Катерина Туманова

«Раньше активы России в ЕС могли быть разморожены, если бы хотя бы одна страна ЕС отказалась продлить это решение. Теперь российские активы заморожены до тех пор, пока Россия не выплатит репарации. Теперь их разблокирование возможно решением квалифицированного большинства стран ЕС», – приводит ТАСС слова фон дер Ляйен.

Напомним, Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Банка России к Euroclear Bank почти на 18,2 трлн рублей. Суд назначил предварительные слушания по этому делу на 16 января.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, депозитарий Euroclear заявил о готовности рассматривать и защищать свою позицию по искам, связанным с блокировкой российских активов в Бельгии. Кремль пообещал задействовать все правовые меры в случае изъятия активов в ЕС. Грушко заявил о способности России компенсировать убытки за махинации ЕС.