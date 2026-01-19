Идея «европейского НАТО» приближает ЕС к расколу

Tекст: Алёна Задорожная

«Как и во многих разваливающихся отношениях, с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом, это история ссор, невысказанных разногласий и попыток сохранить видимость благополучия на публике», – так описывает нынешние взаимоотношения между США и Европой Politico. Теперь «развод неизбежен», добавляет издание.

На этом фоне лидеры европейских стран активизировали взаимодействие. Премьеры Великобритании и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц, президенты Финляндии и Франции Александр Стубб и Эммануэль Макрон, посещавшие Белый дом в прошлом августе вместе с Владимиром Зеленским, сформировали «неформальное, но активное» сообщество.

Немалую часть вопросов они обсуждают в личных или групповых чатах. «Эта «Коалиция желающих» изначально занималась вопросами Украины, – сказал один из дипломатов. – Но она создала очень тесные связи между некоторыми ключевыми людьми в столицах. Они укрепляли доверие и способность к сотрудничеству. Они знают друг друга по именам, и им легко связаться и отправить сообщения».

Теперь, по информации издания, группа обсуждает возможность создания военного союза, который мог бы стать альтернативой НАТО без участия США. Новое соглашение при этом не исключает сотрудничества с Вашингтоном. О своем желании присоединиться к объединению уже заявил Зеленский.

«Если включить в расчет военный потенциал Украины, а также мощь Франции, Германии, Польши и Британии, потенциальная вооруженная сила «Коалиции желающих» окажется огромной», – считают аналитики Politico. Импульсом к таким планам во многом стали претензии Дональда Трампа на Гренландию. Президент США неоднократно заявлял о необходимости взять под контроль территорию острова, полагая, что в противном случае его «заберут» Россия или Китай.

Между тем в понедельник Трамп заявил, что Европе сейчас стоит сосредоточиться на конфликте на Украине, а не на Гренландии. При этом он отказался комментировать вероятность силового присоединения острова, отметив, что на 100% готов ввести пошлины против европейцев, если те не пойдут на сделку, сообщает NBC.

Как бы то ни было, эксперты сомневаются в способности европейцев создать действительно эффективную альтернативу НАТО. Однако вероятность того, что они попытаются реализовать этот замысел, оценивается как высокая.

«Европа будет пытаться стать самостоятельным актором на международной арене, но путь к этой цели окажется долгим. Для этого потребуются десятилетия, которых у европейцев попросту нет», – сказал германский эксперт Александр Рар.

По его словам, для достижения самостоятельности потребуются грандиозные реформы системы управления и дальнейшая централизация институтов ЕС. «Большинство стран на это не согласится», – считает политолог. Серьезной преградой остается и вопрос лидерства на континенте.

«Страны Евросоюза годами отклоняют идею учреждения поста «всемогущего президента» Европы. При этом Германия стремится «подмять» континент под себя, что вызывает отторжение у ряда игроков, предпочитающих оставаться под американским покровительством», – описал ситуацию эксперт.

При этом, подчеркнул он, у Европы по-прежнему нет боеспособной армии. «Все они полностью зависят от Штатов. Поэтому попытки европейцев «заигрывать» с независимостью вызывают в Вашингтоне лишь улыбку. США прекрасно понимают: континенту ничего не остается, кроме как продолжать оставаться вассалами Америки», – заключил Рар.

«Идея создания «европейского НАТО» обсуждается уже более 40 лет. С одной стороны, она имеет право на жизнь, с другой – ее реализуемость вызывает большие сомнения»,

– отмечает военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, серьезным препятствием является существующая система управления. «Часть контингентов стран НАТО находятся под двойным подчинением – и командованию альянса, и национальному. Формирование новой единой системы управления будет крайне сложной задачей, поскольку все ключевые навыки и инфраструктура обеспечения сосредоточены в США», – пояснил аналитик.

Эксперт, однако, делает оговорку: за время СВО европейцы создали эффективные структуры для снабжения Украины. «Они действовали так, будто Украина уже член блока. Это позволило им приобрести не только опыт, но и конкретные технологии логистики и снабжения по стандартам НАТО», – сказал Кнутов.

Но на этом, по его мнению, позитивные для Европы аспекты и заканчиваются. «Главная проблема в том, что европейцы передали ВСУ почти все свои арсеналы, заготовленные на случай войны. Текущих запасов хватит на два-три месяца боевых действий, максимум – на полгода. Это несерьезный показатель», – подчеркнул специалист.

Ситуация с системами ПВО и ракетами, по словам эксперта, еще критичнее – «там и на месяц не хватит». «Именно поэтому Европа сейчас активно продвигает идею «стены дронов» и наращивает численность армий, что наиболее заметно в Германии и Польше», – добавил он.

Еще одним слабым местом потенциального альянса Кнутов называет ядерный потенциал. «Боезаряды есть у Франции и Британии, но их слишком мало, чтобы обеспечить «зонтик» для всего континента. К тому же британцы давно не модернизировали свои подлодки», – объяснил эксперт.

«Таким образом, формально создать альтернативу НАТО возможно. Вопрос в том, каким будет этот блок и сможет ли он представлять реальную военную угрозу для России. На данный момент – вряд ли»,

– полагает Кнутов. При этом, по его мнению, в таком сценарии могут быть заинтересованы США. «Вашингтон стремится ослабить единую Европу, в том числе в военном плане, из-за ее тесных экономических связей с Китаем», – отметил аналитик. Он также обратил внимание на исторические противоречия внутри континента.

«Там уже наблюдается острая конкуренция, особенно между Берлином и Парижем, а также Берлином и Варшавой. Эти внутренние трения в конечном счете могут привести к распаду союза. И тогда, вероятно, начнутся конфликты между самими европейскими государствами, которые будут формировать небольшие коалиции», – предположил Кнутов.

Все эти процессы, по его мнению, непосредственно затронут и Россию. «Если НАТО распадется или США выйдут из блока, Москва и Вашингтон при участии Пекина смогут быстро договориться об условиях завершения конфликта на Украине. Это открыло бы путь к более стабильному миру», – считает эксперт.

«Однако потенциальные войны между европейцами, в том числе с участием Прибалтики, создадут новую напряженность у наших границ. Не исключено, что для обеспечения безопасности России придется вмешиваться в некоторые из этих конфликтов, чтобы их погасить», – заключил Юрий Кнутов.