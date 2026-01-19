  • Новость часаМолдавия начала процесс денонсации трех ключевых соглашений для выхода из СНГ
    19 января 2026, 21:00 • В мире

    Идея «европейского НАТО» приближает ЕС к расколу

    Идея «европейского НАТО» приближает ЕС к расколу
    @ Emmanuele Contini/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Алёна Задорожная

    «Развод» между США и Европой становится неизбежным, пишут западные СМИ. На этом фоне лидеры ряда европейских правительств задумались о создании военного альянса, который мог бы стать альтернативой НАТО без Вашингтона, но с участием Киева. Между тем, эксперты указывают: несмотря на то, что технически задумку реализовать несложно, на деле она становится почти невыполнимой задачей.

    «Как и во многих разваливающихся отношениях, с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом, это история ссор, невысказанных разногласий и попыток сохранить видимость благополучия на публике», – так описывает нынешние взаимоотношения между США и Европой Politico. Теперь «развод неизбежен», добавляет издание.

    На этом фоне лидеры европейских стран активизировали взаимодействие. Премьеры Великобритании и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц, президенты Финляндии и Франции Александр Стубб и Эммануэль Макрон, посещавшие Белый дом в прошлом августе вместе с Владимиром Зеленским, сформировали «неформальное, но активное» сообщество.

    Немалую часть вопросов они обсуждают в личных или групповых чатах. «Эта «Коалиция желающих» изначально занималась вопросами Украины, – сказал один из дипломатов. – Но она создала очень тесные связи между некоторыми ключевыми людьми в столицах. Они укрепляли доверие и способность к сотрудничеству. Они знают друг друга по именам, и им легко связаться и отправить сообщения».

    Теперь, по информации издания, группа обсуждает возможность создания военного союза, который мог бы стать альтернативой НАТО без участия США. Новое соглашение при этом не исключает сотрудничества с Вашингтоном. О своем желании присоединиться к объединению уже заявил Зеленский.

    «Если включить в расчет военный потенциал Украины, а также мощь Франции, Германии, Польши и Британии, потенциальная вооруженная сила «Коалиции желающих» окажется огромной», – считают аналитики Politico. Импульсом к таким планам во многом стали претензии Дональда Трампа на Гренландию. Президент США неоднократно заявлял о необходимости взять под контроль территорию острова, полагая, что в противном случае его «заберут» Россия или Китай.

    Между тем в понедельник Трамп заявил, что Европе сейчас стоит сосредоточиться на конфликте на Украине, а не на Гренландии. При этом он отказался комментировать вероятность силового присоединения острова, отметив, что на 100% готов ввести пошлины против европейцев, если те не пойдут на сделку, сообщает NBC.

    Как бы то ни было, эксперты сомневаются в способности европейцев создать действительно эффективную альтернативу НАТО. Однако вероятность того, что они попытаются реализовать этот замысел, оценивается как высокая.

    «Европа будет пытаться стать самостоятельным актором на международной арене, но путь к этой цели окажется долгим. Для этого потребуются десятилетия, которых у европейцев попросту нет», – сказал германский эксперт Александр Рар.

    По его словам, для достижения самостоятельности потребуются грандиозные реформы системы управления и дальнейшая централизация институтов ЕС. «Большинство стран на это не согласится», – считает политолог. Серьезной преградой остается и вопрос лидерства на континенте.

    «Страны Евросоюза годами отклоняют идею учреждения поста «всемогущего президента» Европы. При этом Германия стремится «подмять» континент под себя, что вызывает отторжение у ряда игроков, предпочитающих оставаться под американским покровительством», – описал ситуацию эксперт.

    При этом, подчеркнул он, у Европы по-прежнему нет боеспособной армии. «Все они полностью зависят от Штатов. Поэтому попытки европейцев «заигрывать» с независимостью вызывают в Вашингтоне лишь улыбку. США прекрасно понимают: континенту ничего не остается, кроме как продолжать оставаться вассалами Америки», – заключил Рар.

    «Идея создания «европейского НАТО» обсуждается уже более 40 лет. С одной стороны, она имеет право на жизнь, с другой – ее реализуемость вызывает большие сомнения»,

    – отмечает военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, серьезным препятствием является существующая система управления. «Часть контингентов стран НАТО находятся под двойным подчинением – и командованию альянса, и национальному. Формирование новой единой системы управления будет крайне сложной задачей, поскольку все ключевые навыки и инфраструктура обеспечения сосредоточены в США», – пояснил аналитик.

    Эксперт, однако, делает оговорку: за время СВО европейцы создали эффективные структуры для снабжения Украины. «Они действовали так, будто Украина уже член блока. Это позволило им приобрести не только опыт, но и конкретные технологии логистики и снабжения по стандартам НАТО», – сказал Кнутов.

    Но на этом, по его мнению, позитивные для Европы аспекты и заканчиваются. «Главная проблема в том, что европейцы передали ВСУ почти все свои арсеналы, заготовленные на случай войны. Текущих запасов хватит на два-три месяца боевых действий, максимум – на полгода. Это несерьезный показатель», – подчеркнул специалист.

    Ситуация с системами ПВО и ракетами, по словам эксперта, еще критичнее – «там и на месяц не хватит». «Именно поэтому Европа сейчас активно продвигает идею «стены дронов» и наращивает численность армий, что наиболее заметно в Германии и Польше», – добавил он.

    Еще одним слабым местом потенциального альянса Кнутов называет ядерный потенциал. «Боезаряды есть у Франции и Британии, но их слишком мало, чтобы обеспечить «зонтик» для всего континента. К тому же британцы давно не модернизировали свои подлодки», – объяснил эксперт.

    «Таким образом, формально создать альтернативу НАТО возможно. Вопрос в том, каким будет этот блок и сможет ли он представлять реальную военную угрозу для России. На данный момент – вряд ли»,

    – полагает Кнутов. При этом, по его мнению, в таком сценарии могут быть заинтересованы США. «Вашингтон стремится ослабить единую Европу, в том числе в военном плане, из-за ее тесных экономических связей с Китаем», – отметил аналитик. Он также обратил внимание на исторические противоречия внутри континента.

    «Там уже наблюдается острая конкуренция, особенно между Берлином и Парижем, а также Берлином и Варшавой. Эти внутренние трения в конечном счете могут привести к распаду союза. И тогда, вероятно, начнутся конфликты между самими европейскими государствами, которые будут формировать небольшие коалиции», – предположил Кнутов.

    Все эти процессы, по его мнению, непосредственно затронут и Россию. «Если НАТО распадется или США выйдут из блока, Москва и Вашингтон при участии Пекина смогут быстро договориться об условиях завершения конфликта на Украине. Это открыло бы путь к более стабильному миру», – считает эксперт.

    «Однако потенциальные войны между европейцами, в том числе с участием Прибалтики, создадут новую напряженность у наших границ. Не исключено, что для обеспечения безопасности России придется вмешиваться в некоторые из этих конфликтов, чтобы их погасить», – заключил Юрий Кнутов.

    Главное
    Президент Болгарии объявил о своей отставке
    «Калашников» создал автомат АК-12К для штурмовиков за полгода
    Эксперт назвал цели Трампа при приглашении Путина в «Совет мира» по Газе
    ЕС задумался над созданием нового оборонного альянса без США
    ЦБ предложил запретить продажу банкнот «банка приколов» в России
    Основатель модного дома Valentino Валентино Гаравани умер в возрасте 93 лет
    Трансплантация почки вошла в базовую программу ОМС с 2026 года

    Как Азербайджан получил бывших клиентов Газпрома в Европе

    Азербайджан хвастается, что покупателями его газа стали некогда важнейшие европейские партнеры Газпрома. Следом за Украиной азербайджанский газ начали приобретать Германия и Австрия. Однако гордость Азербайджана от завоевания новых рынков ЕС, которые раньше принадлежали России, омрачает ряд фактов. Подробности

    Перейти в раздел

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    Перейти в раздел

    Как российские войска откроют путь на Славянск

    В последние дни существенно возросли темпы наступления российских войск в районе Красного Лимана – последнего крупного населенного пункта перед Славянском. Кто и как проводит эти военные операции, что ВСУ пытаются этому противопоставить и какое значение освобождение Красного Лимана будет иметь для всей СВО в целом? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему планы США по Гренландии больше всего пугают Прибалтику

    Среди тех, кто больше всего переживает за судьбу Гренландии, внезапно оказались страны Прибалтики. Казалось, какое им дело до далекого арктического острова, который даже не входит в состав ЕС? Эксперты объясняют, почему прибалтийские страны так напуганы возможными последствиями этой аннексии и при чем тут их русофобия. Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Большие церковные праздники февраля 2026: даты, что отмечают, традиции и запреты

      Февраль в православном календаре – это особый, переходный месяц, который готовит верующих к одному из важнейших периодов года – Великому посту. В 2026 году февраль насыщен ключевыми духовными датами: от одного из главных двунадесятых праздников Сретения Господня до значимых подготовительных дней, таких как Вселенская родительская суббота и Прощеное воскресенье. Это время глубокого покаяния, поминовения усопших и внутренней работы перед началом строгого поста.

    • Святая вода на Крещение Господне 2026: когда набирать, сколько хранится и как использовать

      Праздник Крещения Господня, или Богоявления, – один из главных в православном календаре. С ним связано одно из самых известных и любимых в народе церковных установлений – освящение воды. Крещенская вода, которую часто называют «великой агиасмой» (святыней), обладает особым благоговейным почитанием. Как правильно набирать святую воду, сколько она хранится и как правильно ее использовать?

    • Коридор затмений в 2026 году: точные даты, что можно и что нельзя делать в опасный период

      Каждый год с приближением коридора затмений в обществе оживают разговоры о судьбоносных переменах, кармических уроках и нестабильности. Этот интерес – на стыке древних верований и желания найти ориентиры в хаотичном мире. Несмотря на научный скепсис, многие люди продолжают учитывать эти астрологические периоды, планируя важные события на более спокойное время.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

