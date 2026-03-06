Трое детей и взрослые пострадали в Севастополе от начиненного взрывчаткой БПЛА

Tекст: Катерина Туманова

«Сбитый БПЛА упал рядом с домом, он был начинен поражающими металлическими шариками и взрывчаткой. В очередной раз целью укронацистов стали мирные люди. Всего за медицинской помощью на этот час обратились девять пострадавших: шесть человек (из них трое детей) транспортированы в стационары с различными резаными ранами», – написал он в Telegram-канале.

Развожаев добавил, что трое пострадавших получили незначительные травмы и от госпитализации отказались.

Несколькими часами ранее губернатор Севестополя сообщал, что ребенок и пожилой мужчина пострадали при атаке дронов ВСУ на Севастополь.

