    Украина хочет заставить Европу мерзнуть за компанию
    Венгрия и Сербия объявили о создании нефтепродуктопровода в обход Украины
    Сооснователь «Яндекса» Волож отказался от гражданства России
    Назван заболевший астронавт, из-за которого впервые эвакуировали экипаж с МКС
    Раскрыта схема DDoS-атаки на ресурсы Роскомнадзора и Минобороны
    Reuters: Киев экспортировал нефть по «Дружбе»
    Трамп заявил о возможности «дружественного захвата Кубы»
    Глава Минобороны Нидерландов допустила отправку войск на Украину
    Пентагон заставляет разработчика ИИ участвовать в ядерной войне
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как определить украинца

    Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.

    25 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Кто стоит за атакой Залужного на Зеленского

    Каждое из откровений Залужного в отдельности – это информационный удар по Зеленскому, а все вместе – мощная пропагандистская кампания. Сомнительно, что экс-главком решился на такую акцию без поддержки серьезных сил. Кто стоит за спиной Залужного?

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украинский кризис разрешат деньгами

    Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.

    14 комментариев
    27 февраля 2026, 22:41

    Средства ПВО сбили три воздушные цели около Севастополя

    Tекст: Вера Басилая

    В Севастополе была объявлена воздушная тревога после отражения атаки с Украины, в результате которой силы ПВО уничтожили три воздушные цели, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    Силы противовоздушной обороны России отразили атаку вооруженных сил Украины на Севастополь, сообщил Развожаев в Telegram-канале. По его словам, в районе Северной стороны города военные сбили три воздушные цели.

    В связи с атакой в городе была объявлена воздушная тревога, а движение общественного транспорта временно приостановили.

    27 февраля 2026, 13:40
    Зеленский оценил способность России завоевать Донбасс

    Зеленский: Россия не сможет добиться победы на поле боя

    Зеленский оценил способность России завоевать Донбасс
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News выразил готовность к личным переговорам с президентом России Владимиром Путиным о мире, но исключил территориальные уступки. Зеленский потребовал от США усилить давление на Москву и пожаловался на 40-градусный мороз на Украине.

    Владимир Зеленский в интервью телеканалу Sky News заявил, что Киев не намерен уступать территории и готов вести переговоры о мире только при жестком давлении на Москву.

    «Украине вернуть потерянные территории будет очень трудно. Что хорошо – Россия тоже не может этого сделать на поле боя. Поэтому они не побеждают и мы не проигрываем», – отметил украинский лидер.

    Зеленский подчеркнул, что США способны остановить конфликт, если ужесточат санкции против семей российского руководства и предоставят Киеву современные вооружения. Он указал, что шанс на установление мира возможен до осенних выборов в США, и назвал эти месяцы «окном возможностей» для окончания боевых действий.

    «Соединенные Штаты даже сильнее, чем они думают о себе... У них действительно есть рычаги давления на Путина. Они могут остановить эту войну», – заявил украинский лидер.

    На вопрос о возможности уступить города Славянск и Краматорск Зеленский ответил, что это «красная линия» для Украины, поскольку «это наша территория, и звучит невероятно странно, почему мы должны покидать нашу землю». Он выразил уверенность, что сдача этих городов приведет к тяжелым последствиям для жителей.

    Зеленский также описал отношения с Дональдом Трампом как «непростые», но подчеркнул, что судьба Украины не зависит от личностей, а только от поддержки Запада.

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что проблематика территорий остается главным и наиболее чувствительным вопросом на переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

    Президент Владимир Путин заявил, что продвижение российских войск в Донбассе идет настолько успешно, что делает неактуальной заинтересованность Москвы в выводе украинских воинских формирований с пока занимаемых ими территорий.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как ВС России достигли рекордных темпов наступления в 2025 году.

    Комментарии (53)
    27 февраля 2026, 09:34
    Расстояние от позиций ВС России до Краматорска сократилось до 15 км

    Tекст: Вера Басилая

    Расстояние между российскими позициями и Краматорском на отдельных участках составляет не более 15 км, сообщили в российских силовых структурах.

    Дистанция между передовыми отрядами армии России и городом Краматорском на ряде направлений составляет не более 15 км. Об этом сообщили в силовых структурах, передает ТАСС.

    Представитель ведомства отметил: «Если оценивать расстояние от российских позиций до Краматорска, то на некоторых участках оно не превышает 15 км».

    Согласно полученным данным, украинская группировка, дислоцированная в населенном пункте, находится под плотным огнем. По объектам противника работают расчеты реактивной и ствольной артиллерии.

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил о сокращении расстояния до Краматорска после освобождения села Миньковка.

    Украина прекратила движение поездов до Славянска и Краматорска.

    Комментарии (8)
    27 февраля 2026, 22:22
    Война США с Ираном: зачем?

    Китай призвал своих граждан срочно покинуть Иран. Учитывая особые отношения Пекина и Тегерана, это выглядит как доказательство неизбежности нападения США на Иран. Собственно, из-за их особых отношений президент Дональд Трамп все это и замыслил.

    Комментарии (0)
    27 февраля 2026, 11:50
    Скачко: Зеленский способен на силовую провокацию против Венгрии
    Скачко: Зеленский способен на силовую провокацию против Венгрии
    @ Attila Volgyi/Zuma/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Киев надеется с помощью провокаций на украино-венгерской границе расшатать ситуацию в Будапеште, ослабив позиции премьера Виктора Орбана перед парламентскими выборами. Но на Банковой не учитывают, что защита суверенитета страны соответствует большинству венгерского электората, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Венгрия развернула войска и средства ПВО на границе с Украиной.

    «У Венгрии действительно есть военная необходимость в стягивании армии и ПВО к границам. В Будапеште прекрасно понимают, что Украина вполне может пойти дальше перекрытия нефтепровода «Дружба» и решиться на боевые провокации против критически важных энергообъектов республики», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    «Киев руководствуется стремлением понравиться Брюсселю, который был бы не против накалить обстановку в Венгрии накануне парламентских выборов. Зеленский рассчитывает подорвать позиции премьера Виктора Орбана, убедив его сторонников начать поддерживать Киев в якобы «борьбе за безопасность всей Европы», – продолжил собеседник.

    «По замыслу Зеленского, инциденты на украино-венгерской границе убедят электорат Орбана в том, что с Киевом нельзя ссориться, а вложения в украинскую безопасность являются необходимостью для любого члена ЕС. Причем Банковая рассчитывает провести провокации руками якобы вышедших из-под контроля подразделений ВСУ, военизированных формирований националистов или даже групп сбежавших «ухилянтов», – заметил он.

    «Нужно напомнить, что у многих западно-украинских ультраправых течений мадьяры находятся в перечне врагов вместе с традиционной триадой: «москали, жиды и ляхи». Таким образом, то, что делает Венгрия – это упреждающие мероприятия по пресечению потенциальных провокаций Киева», – указал эксперт.

    «Самое интересное, что Зеленский просчитался и тут, поскольку усиление венгерских войск на границе с Украиной соответствует запросу абсолютного большинства местных жителей. Они справедливо трактуют ситуацию, как защиту суверенитета страны. А она актуальна при любой власти», – заметил аналитик.

    Политолог уточнил, что конкурент правящей партии «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз» – Петер Мадьяр с «Партией уважения и свободы» – в публичной риторике также сторонится от поддержки Киева. «Тактика грамотная с политтехнологической точки зрения», – подчеркнул Скачко.

    Ранее министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки сообщил об удвоении количества вертолетов у границы с Украиной для защиты 20 критически важных энергообъектов. «Эти вертолеты предназначены для перехвата средств, залетающих на территорию Венгрии и летящих слишком медленно и слишком низко для перехвата силами ПВО, находящимися на дежурстве», – цитирует его РИА «Новости».

    Армия также получила большое количество средств радиоэлектронной борьбы для защиты инфраструктуры. Днем ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отдал приказ об усилении защиты критически важной энергетической инфраструктуры на границе с Украиной. «Солдаты и необходимое оборудование для отражения потенциальных атак будут размещены вблизи ключевых энергетических объектов», – сказал он после заседания Венгерского совета обороны.

    «Полиция также будет патрулировать с усиленными силами территорию вокруг нескольких электростанций, распределительных центров и пунктов управления», – сказал он. Также Орбан опубликовал в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) открытое письмо с обвинениями в адрес Зеленского.

    Комментарии (10)
    27 февраля 2026, 20:40
    Reuters: Киев экспортировал нефть по «Дружбе»
    Reuters: Киев экспортировал нефть по «Дружбе»
    @ CLEMENS BILAN/EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    До остановки прокачки по магистрали «Дружба» через систему поставлялась не только российская, но и украинская нефть, однако объемы последних были значительно меньше, пишет Reuters.

    Один из источников Reuters заявил, что Киев ежемесячно закачивал около 40 тыс. т собственной нефти в трубопровод, передает РБК. Другие собеседники подтвердили наличие экспорта, однако точные объемы не уточнили. Один из источников добавил, что за несколько месяцев до прекращения прокачки Украина осуществляла поставки нефти в Европу через трубопровод «Одесса – Броды».

    Агентство отмечает, что прекращение поставок по «Дружбе» в Венгрию и Словакию лишило Киев важного источника доходов для покрытия дефицита бюджета. По словам источников, если ситуация останется неизменной, Украине, возможно, придется прекратить добычу нефти.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» могут возобновиться не ранее марта. Словакия обвинила Киев в нефтяном шантаже через трубопровод «Дружба».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал действия Киева по «Дружбе» саботажем.

    Комментарии (0)
    27 февраля 2026, 12:55
    Российские войска освободили Краснознаменку в Днепропетровской области
    Российские войска освободили Краснознаменку в Днепропетровской области
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, освободив Краснознаменку в Днепропетровской области. Всего же за неделю российские войска освободили четыре села.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух егерских, двух аэромобильных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии, говорится в сообщении в канале Max Минобороны.

    За последнюю неделю на этом направлении потери противника составили свыше 2480 военнослужащих, 45 бронемашин, восемь орудий полевой артиллерии, четыре станции РЭБ и контрбатарейной борьбы.

    В течение недели подразделения группировки «Север» в результате активных наступательных действий установили контроль над населенным пунктом Графское в Харьковской области. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, двух мотопехотных, десантно-штурмовой, артиллерийской бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Всего в зоне ответственности группировки противник потерял более 1485 военнослужащих, пять бронемашин, 15 орудий полевой артиллерии, включая две американские 155-мм гаубицы М777. Уничтожены три машины РСЗО, 12 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 34 склада боеприпасов и матсредств.

    За прошедшую неделю подразделения группировки «Запад» освободили Карповку в Донецкой народной республике (ДНР), отчитались в Минобороны.

    Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад, бригад охраны генштаба ВСУ и нацгвардии.

    Потери украинских вооруженных формирований на этом направлении составили свыше 1260 военнослужащих, 20 бронемашин и 18 орудий полевой артиллерии. Уничтожено шесть станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 18 складов с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Риздвянку в Запорожской области.

    За неделю было нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад, пяти штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    Всего же в зоне ответственности группировки противник потерял более 2205 военнослужащих, 25 бронемашин, девять артиллерийских орудий.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю. За неделю нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    В зоне ответственности группировки ВСУ за неделю потеряли более 940 военнослужащих, 37 бронемашин. Уничтожены 15 артиллерийских орудий, 14 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 24 склада боеприпасов, горючего и матсредств, перечислили в Минобороны.

    В течение прошедшей недели подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ. Потери ВСУ составили до 355 военнослужащих, 15 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 11 складов боеприпасов и матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ранее российские войска освободили Графское в Харьковской области. До этого они освободили Риздвянку в Запорожской области.

    Ранее Минобороны сообщило об освобождении Карповки в Донецкой народной республике.

    Комментарии (2)
    27 февраля 2026, 00:34
    Венгрия развернула войска и средства ПВО для защиты от Украины
    Венгрия развернула войска и средства ПВО для защиты от Украины
    @ TAMAS VASVARI/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Число военных вертолетов в восточной части Венгрии увеличили для охраны ключевых энергетических объектов и перехвата медленных целей.

    Венгрия удвоила количество вертолетов у границы с Украиной для защиты критически важных энергообъектов, сообщил министр обороны страны Криштоф Салаи-Бобровницки, передает РИА «Новости».

    Вертолетный потенциал на востоке страны увеличили для перехвата воздушных целей, которые летают слишком низко и медленно для стандартных систем ПВО, отметил министр.

    Салаи-Бобровницки добавил, что по предложению министерства энергетики был составлен список из 20 критически важных объектов, вокруг которых с пятницы начнут разворачивать войска для их охраны. Для усиления защиты армия Венгрии также получила новые средства радиоэлектронной борьбы.

    Премьер-министр Виктор Орбан ранее отметил, что страна намерена усилить охрану своей энергоинфраструктуры, чтобы предотвратить возможные враждебные действия со стороны Украины. По его словам, военные, техника и полиция будут патрулировать ключевые объекты в усиленном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Виктор Орбан распорядился задействовать армию для защиты ключевых энергетических объектов после получения разведданных о возможных атаках с Украины.

    Марк Рютте отметил важность Венгрии для НАТО после того, как Будапешт заблокировал крупный кредит для Киева.

    Дмитрий Песков назвал действия киевских властей по трубопроводу «Дружба» саботажем. Будапешт и Братислава продолжают последовательно защищать свои экономические интересы в условиях текущей ситуации.

    Комментарии (2)
    27 февраля 2026, 04:18
    Зеленский наградил главу МИД ФРГ Вадефуля орденом низкого статуса

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Германии получил от Владимира Зеленского орден, который обычно вручается заместителям глав министерств, а не министрам.

    Как сообщает издание Welt, Йоханн Вадефуль, занимающий пост министра иностранных дел Германии, получил из рук Владимира Зеленского орден «За заслуги» второй степени.

    По информации издания, эта награда предназначена не для министров, а для заместителей глав правительств, парламентов, центральных ведомств и послов.

    В статуте ордена отмечается, что «министры суверенных государств» обычно удостаиваются первой степени ордена. В пример приводится министр обороны Германии Борис Писториус, который в 2024 году получил орден первой степени от Зеленского.

    Причины, по которым Вадефуль был награжден только второй степенью, не уточняются.

    Издание отмечает, что Вадефуль был отмечен за «последовательную поддержку Украины и за акцент на необходимости надежных гарантий безопасности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский наградил орденом «За заслуги» І степени спецпосланника Дональда Трампа по Украине Кита Келлога. Зеленский утвердил закон о лишении государственных наград за поддержку России.

    Президент Украины подписал указ о лишении государственных наград 24 россиян и украинцев, включая патриарха Кирилла, Валентину Матвиенко и Бориса Грызлова.

    В этот список вошли Николай Басков, Филипп Киркоров, Александр Малинин, Игорь Крутой, Валерий Гергиев, Владимир Спиваков. Также наград лишились Ани Лорак и Таисия Повалий.

    Комментарии (4)
    27 февраля 2026, 20:16
    Экс-премьер Британии стал советником Зеленского

    The Independent: Экс-премьер Британии Сунак стал советником Зеленского

    Экс-премьер Британии стал советником Зеленского
    @ Fred Duval/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший премьер-министр Британии Риши Сунак назначен советником главы киевского режима Владимира Зеленского, пишет The Independent.

    Ожидается, что он будет оказывать консультационную поддержку в вопросах восстановления экономики страны, что особенно важно для Киева на фоне планов восстановить энергетическую отрасль к следующему зимнему периоду, сообщает The Independent, передает «Лента.Ру».

    Как отмечается в публикации, Сунак приступил к работе бесплатно. Он вошел в международную группу, которая намерена содействовать привлечению инвестиций в украинскую оборонную промышленность и усилению устойчивости энергетического сектора.

    Ранее Сунак опубликовал фото объятий с Зеленским.

    Комментарии (5)
    27 февраля 2026, 21:54
    В зоне СВО ликвидирована снайперша ВСУ из фильма про «украинских амазонок»

    Снявшаяся в кино снайперша ВСУ Васильченко уничтожена российскими военными в зоне СВО

    В зоне СВО ликвидирована снайперша ВСУ из фильма про «украинских амазонок»
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские бойцы уничтожили 31-летнюю снайпершу ВСУ Ангелину Васильченко, известную по съемкам в пропагандистском кино об «амазонках».

    О гибели 31-летней военнослужащей снайперского батальона противника сообщает канал 360 со ссылкой на Military Theme Z. Ангелина Васильченко была ликвидирована при выполнении боевого задания 20 февраля.

    Уроженка Луганска принимала участие в боевых действиях на стороне украинской армии с 2021 года. Похороны уничтоженной снайперши уже состоялись в селе Чумаки Днепропетровской области.

    Васильченко получила медийную известность как одна из героинь пропагандистского фильма, повествующего об «украинских амазонках».

    Ранее снайперша-наемник была ликвидирована при штурме Дзержинска в ДНР.

    До этого ВС России ликвидировали снайпера ВСУ Екатерину Шинкаренко с позывным «Виски».

    Под Волчанском российские военные уничтожили шестнадцатилетнюю девушку-снайпера украинской армии.

    Комментарии (4)
    27 февраля 2026, 05:12
    Telegraph: Лондон и Париж подготовили десант для отправки на Украину

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Военнослужащие стран НАТО – Британии и Франции – провели совместные учения, имитирующие высадку на украинскую территорию под видом миротворческой миссии, сообщают британские СМИ.

    Десантные подразделения Британии и Франции закончили подготовку к возможной переброске в зону боевых действий, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

    В маневрах на территории французской Бретани участвовали более 600 бойцов 16-й британской десантно-штурмовой бригады. Совместно с коллегами из 11-й парашютной бригады Франции они отработали сценарий высадки.

    Тренировки приурочили к четвертой годовщине начала спецоперации. Учения стали финальным этапом подготовки военных к развертыванию в любой точке мира в составе сил НАТО.

    Напомним, страны из числа так называемой «коалиции желающих» заявляли о планах направить войска на Украину.

    Британия объявляла о начале работы штаба войск «коалиции». Генсек НАТО Марк Рютте рассказывал о планах по вводу войск НАТО на Украину после заключения мира.

    Комментарии (4)
    27 февраля 2026, 15:28
    ВСУ атаковали дронами дворец культуры в Энергодаре

    Мэр Пухов: ВСУ атаковали дронами дворец культуры в Энергодаре

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска атаковали с помощью беспилотника дворец культуры «Современник» в Энергодаре, который считается городом-спутником Запорожской атомной электростанции, сообщил мэр Максим Пухов.

    По словам Пухова, несмотря на объявленный режим тишины в районе Запорожской АЭС, который был введен для ремонта критически важной линии электропередачи, украинские военные продолжают пытаться дестабилизировать ситуацию в Энергодаре.

    «Сегодня днем была зафиксирована очередная атака беспилотного летательного аппарата. Дрон противника был обнаружен и сработал во дворе дворца культуры «Современник», – написал градоначальник в своем Telegram-канале.

    В результате взрыва пострадали стекла здания, фасад и автомобили, которые находились рядом с дворцом культуры. По информации мэра, обошлось без жертв и пострадавших.

    Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что в районе ЗАЭС действует локальный режим прекращения огня, что позволило начать починку линии «Ферросплавная-1».

    На выходных ВСУ атаковали Энергодар дронами.

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 23:48
    Константинов назвал отказ Зеленского вывести войска из Донбасса бредом наркомана

    Константинов обвинил Зеленского в затягивании переговоров по Донбассу

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава крымского парламента Владимир Константинов резко осудил нежелание Владимира Зеленского отвести украинские войска с территории Донбасса, назвав такие заявления наркотическим бредом.

    Владимир Константинов, глава крымского парламента, назвал отказ Владимира Зеленского вывести украинские войска из Донбасса наркотическим бредом, передает РИА «Новости».

    По его словам, президент Украины намеренно ищет любые способы затянуть переговорный процесс и свести к нулю усилия по урегулированию конфликта.

    «Зеленский продолжает нести наркотический бред, выискивая любые пути, чтобы затянуть переговорный процесс и свести к нулю всю проделанную работу по поиску путей урегулирования конфликта», – заявил Константинов.

    Он подчеркнул, что Зеленский является главным препятствием на пути к достижению мира на Украине.

    Ранее Зеленский в грубой форме отказался выводить подразделения ВСУ из Донбасса в рамках мирного урегулирования и назвал это чушью собачьей.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 января отмечал, что вывод украинских войск из Донбасса остается важным условием российской стороны.

    Помощник президента России Юрий Ушаков также подчеркивал, что этот шаг – ключевой элемент плана мирного урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что готов отказаться от претензий на власть в случае заключения мирного договора.

    Он также признал, что на Украине существует явление «бусификации», однако утверждает, что масштабы сильно преувеличены и большая часть роликов якобы создана в России или сгенерирована искусственным интеллектом.

    Дональд Трамп провел телефонный разговор с Зеленским, который, как сообщили источники, был позитивным и дружеским.

    Зеленский выразил надежду на завершение войны в этом году, а Трамп заявил, что хотел бы прекращения войны в течение месяца.

    Комментарии (0)
    27 февраля 2026, 14:43
    Умер пробывший три года в украинском плену доброволец ДНР Алексей Седиков

    Tекст: Вера Басилая

    Ветеран и доброволец Донецкой народной республики Алексей Седиков скончался после более чем трех лет, проведенных в украинском плену, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    О кончине военного и добровольца сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале. Омбудсмен не привела подробностей об обстоятельствах трагедии, но тепло отозвалась об усопшем.

    «С глубоким прискорбием узнала, что не стало моего друга, настоящего защитника Отечества – Алексея Седикова. Вечная память Герою! Царствие Небесное!» – написала Москалькова.

    Седиков носил звание старшего лейтенанта и проходил службу в седьмой бригаде армии ДНР. Военнослужащий находился в украинском плену более трех лет.

    Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила о случаях истязаний и гибели российских военнослужащих в украинском плену.

    Ранее при участии омбудсмена в Россию вернулся моряк Денис Елетин после трех лет заключения на Украине.

    Комментарии (0)
    27 февраля 2026, 11:58
    На Бали нашли расчлененное тело похищенного украинца

    Tекст: Мария Иванова

    На балийском пляже Кетевел в устье реки обнаружены расчлененные человеческие останки, которые могут принадлежать ранее похищенному гражданину Украины Игорю Комарову.

    Фрагменты тела были найдены в четверг в районе пляжа Кетевел, передает РИА «Новости».

    Правоохранительные органы предполагают, что погибшим может оказаться ранее похищенный гражданин Украины Игорь Комаров.

    Глава отдела по связям с общественностью местной полиции Ария Сэнди отметил, что следствие рассматривает связь находки с делом об исчезновении человека. «Появилась информация о пропавшем человеке и деле о похищении, поэтому мы координируемся с семьей для проведения сравнения ДНК с найденными останками», – заявил офицер.

    Сильное разложение останков затрудняет визуальное опознание, поэтому пол и гражданство погибшего установят только после судебно-медицинской экспертизы. Специалисты планируют сопоставить генетический материал с образцами родственников пропавшего мужчины.

    Ранее стало известно, что 15 февраля на острове похитили двух украинцев, предположительно связанных с сетью мошеннических кол-центров. По данным источника, эти структуры контролировались окружением Владимира Зеленского, а за освобождение одного из пленников требовали крупный выкуп.


    Комментарии (0)
    27 февраля 2026, 14:59
    Аналитик Уотсон спрогнозировал отказ России заморозить конфликт на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва не станет соглашаться на перемирие без признания Западом новых российских территорий, а продолжит наступление на Одессу, Николаев, Днепр и Харьков, считает аналитик Алан Уотсон.

    Россия не согласится на временное перемирие или заморозку конфликта на Украине, если Киев и Запад не признают новые границы страны, написал Уотсон в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Уотсон заявил, что Москва продолжит движение к Одессе, Николаеву, Днепру и Харькову в случае отказа признать Луганск, Донецк, Запорожье и Херсон российскими территориями.

    Уотсон подчеркнул, что заявления о возможной передаче ядерного оружия Украине подтверждают, почему терпение президента Владимира Путина истощается. Он напомнил, что президент России уже озвучил условия для достижения устойчивого мира. «Если США, страны НАТО и Зеленский не признают Луганск, Донецк, Запорожье и Херсон постоянной территорией России, то Москва продолжит движение к исторически русским городам Одессе, Николаеву, Днепру и Харькову. Следовательно, Россия не согласится ни на какое прекращение огня или замораживание конфликта, чтобы силы Зеленского получили передышку, вербовали новобранцев, перегруппировывались, а оружие НАТО, включая компоненты для создания ядерной бомбы, поступало в страну», – написал аналитик.

    По его мнению, для России это война за существование, а не формальный конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, профессор по международным отношениям университета Нотр-Дам Майкл Деш заявил, что потеря части Донбасса может быть для Киева самым реалистичным и менее тяжелым исходом на фоне ограниченных ресурсов и давления со стороны западных партнеров.

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что вопросы территорий остаются ключевым и наиболее чувствительным элементом в процессе урегулирования конфликта на Украине.

    Комментарии (4)
    МИД ряда стран объявили об эвакуации персонала из Тегерана и Тель-Авива
    Посла Финляндии вызвали в МИД после сожжения флага России в Хельсинки
    В зоне СВО ликвидирована снайперша ВСУ из фильма про «украинских амазонок»
    Основателю Readovka Костылеву вменили хищение 1 млрд рублей у Минобороны
    Профессор Чэнь Цюфань назвал профессии, которые первыми исчезнут из-за ИИ
    Чемпион России по эндуро объяснил, почему могли пропасть туристы в Пермском крае
    Роман Сорокина «Голубое сало» сняли с продажи в России

    Почему американский СПГ не может добраться до Украины

    Украина хвастается новой купленной партией американского СПГ, которая впервые должна прийти через литовский порт Клайпеда. Импортировать СПГ из США Киев собирается и через немецкий СПГ-терминал. Получится ли у Украины, наконец, слезть с российского газа и перейти на американский СПГ? Подробности

    Спецоперация обновила облик России

    Спецоперация на Украине радикально изменила Россию: страна получила больше суверенитета, больше авторитета за пределами Запада, больше военных возможностей, а граждане по-настоящему сплотились на благо страны. Какие еще промежуточные итоги СВО можно подвести уже сейчас? Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Пакистан начал войну с Афганистаном из-за британской линии

    Пакистан объявил «открытую войну» Афганистану. Исламабад обвинил талибов в том, что они «превратились в колонию Индии» и собрали в стране «террористов со всего мира». Российский МИД призвал стороны вернуться за стол переговоров для разрешения всех разногласий политико-дипломатическим путем. К чему приведет очередная эскалация в регионе и что она значит для Москвы? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Война США с Ираном: зачем?

      Китай призвал своих граждан срочно покинуть Иран. Учитывая особые отношения Пекина и Тегерана, это выглядит как доказательство неизбежности нападения США на Иран. Собственно, из-за их особых отношений президент Дональд Трамп все это и замыслил.

    • Кубу все-таки спасли

      Как заявило правительство Кубы, арестованный катер под флагом США направлялся на Остров свободы с террористическими целями. Это похоже на провокацию ЦРУ вроде знаменитой битвы в «заливе Свиней» (бухте Кочинос). Но на сей раз все не так: Вашингтон почти отказался от идеи сменить власть на Кубе.

    • Для Британии подобрали нового русофоба

      Арест видного лейбористского политика Питера Мандельсона по делу Джеффри Эпштейн поставил вопрос о замене премьер-министра в Британии. Нынешний премьер Кир Стармер, как считается, уйдет, не дождавшись осени. А на смену ему прочат весьма колоритного русофоба.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Лунный посевной календарь на март 2026 года: благоприятные дни для посадки, работы в саду и неблагоприятные даты

      Март – старт дачного сезона: на юге уже сеют рассаду, в средней полосе готовятся к середине месяца, на севере пока планируют. В этом месяце закладывается основа будущего урожая. Многие дачники сверяют дела с лунным календарем: фазы влияют на рост растений. В марте 2026-го два ключевых события – полнолуние 3 марта и новолуние 19 марта. В эти дни агрономы не советуют сеять, пересаживать или обрезать. Рассказываем, как спланировать работы, чтобы рассада удалась, а сад встретил весну во всеоружии.

    • Что изменится с 1 марта 2026 года в России: новые законы, правила ЖКХ, автошкол, подписок и гостиниц

      Март традиционно становится месяцем, когда в России вступает в силу множество законодательных новелл. 1 марта 2026 года не станет исключением: россиян ждут важные изменения в самых разных сферах – от оплаты коммунальных услуг до правил бронирования отелей и защиты от нежелательных интернет-подписок. Обо всех нововведениях подробно – в справке газеты ВЗГЛЯД.

    • Что подарить на 23 февраля 2026: идеи мужу, папе и начальнику

      Тысячи женщин 23 февраля задаются главным вопросом праздника: что подарить мужчине, чтобы подарок действительно порадовал, а не оказался очередной формальностью? В спешке легко выбрать банальные варианты – носки, пену для бритья или дежурный одеколон. Но такие презенты давно стали штампом и редко вызывают искренние эмоции. Если время поджимает, важно сделать ставку на уместность: учитывать статус мужчины, его интересы, возраст и формат ваших отношений. ВЗГЛЯД собрал полную подборку актуальных идей – от практичных подарков мужу и теплых вариантов для папы до корректных деловых решений для начальника.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

