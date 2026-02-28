Посол России во Вьетнаме рассказал о гибели россиян от инфекций

Tекст: Денис Тельманов

Генеральный консул России в Хошимине Тимур Садыков сообщил, что, по данным генконсульства, на острове Фукуок во Вьетнаме зарегистрированы случаи смертей российских граждан в результате различных инфекций, передает РИА «Новости».

По его словам, в декабре 2025 года один из россиян скончался от амебного менингоэнцефалита.

«В генконсульство нередко поступает информация об обращениях российских туристов и соотечественников, постоянно проживающих здесь, в медицинские учреждения с жалобами на пищевые отравления и более серьезные заболевания. Отмечен ряд летальных исходов, включая случай амебного менингоэнцефалита на острове Фукуок в декабре 2025 года», – сказал Садыков.

Амебный менингоэнцефалит – редкое заболевание, острая инфекция центральной нервной системы, спровоцированная амебой, обитающей в теплых пресноводных водоемах и попадающая в организм человека через нос.

Ранее сообщалось о массовых отравлениях россиян на острове после купания в море, когда у них появились такие симптомы, как рвота, слабость и жар. Туристы утверждали, что причиной ухудшения состояния стал слив канализационных отходов по всему пляжу Лонг-Бич. В связи с инцидентами Роспотребнадзор запросил информацию у минздрава Вьетнама и АТОР.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российское ведомство обратилось к Минздраву Турции для получения официальных результатов по расследованию случая заражения туристов вирусом Коксаки в отеле Антальи.

Роспотребнадзор направил запрос в Министерство здравоохранения Таиланда после сообщений о кишечной инфекции среди россиян в отеле Kora Beach Resort на Пхукете.