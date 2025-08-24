Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?3 комментария
Задержан четвертый подозреваемый в убийстве футболиста в Подмосковье
Прокуратура Московской области сообщила о задержании четвертого подозреваемого по делу о смертельном избиении молодого футболиста в городском округе Щелково.
Задержанный – мужчина в возрасте 32 лет, ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.
В ближайшее время суд определит меру пресечения для задержанного, уточнили в ведомстве.
Напомним, футболист любительского клуба «Русская община Щелково» Арсений Ершович скончался в больнице после жестокого избиения тремя мужчинами.