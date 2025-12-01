После дебоша в Петербурге в полицию доставлены 33 подростка

Полиция в Петербурге задержала 33 подростка за дебош

Tекст: Вера Басилая

В полицию Василеостровского района в воскресенье поступили сообщения о неадекватном поведении группы подростков. По словам очевидцев, десятки молодых людей бегали по проезжей части, выкрикивали агрессивные фразы и нарушали общественный порядок, передает РИА «Новости».

Правоохранители отмечают, что участники группировки повредили остановочный павильон и нанесли дискредитирующие надписи, а также забрались на крышу троллейбуса и сорвали его токоприемник. Всего в отдел были доставлены 33 несовершеннолетних из Петербурга, Ленинградской области и Великого Новгорода.

Сами подростки рассказали полицейским, что были подписчиками одной из соцсетей, где их призвали встретиться 30 ноября и пройти до здания на улице Челюскина, чтобы забраться на крышу.

Позднее был задержан еще один участник – 18-летний житель Приморского района. Несколько человек привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство и нарушение правил дорожного движения, а родители некоторых активных участников получили штрафы по статье о ненадлежащем воспитании несовершеннолетних.

После проведения проверочных мероприятий и профилактических бесед всех подростков передали законным представителям. В ведомстве отметили, что возбуждено уголовное дело по статье о вандализме.

Ранее группа подростков устроила массовый погром и стрельбу в подмосковной электричке.

В России прозвучало предложение признать подростков, совершивших насильственные преступления, полностью дееспособными, чтобы они несли ответственность как взрослые.