После дебоша в Петербурге в полицию доставлены 33 подростка

Полиция в Петербурге задержала 33 подростка за дебош
Компания подростков, собравшаяся по призыву одной из соцсетей, устроила массовый дебош на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, повредив остановку и троллейбус, в результате чего в полицию были доставлены 33 человека, сообщило МВД.
В полицию Василеостровского района в воскресенье поступили сообщения о неадекватном поведении группы подростков. По словам очевидцев, десятки молодых людей бегали по проезжей части, выкрикивали агрессивные фразы и нарушали общественный порядок, передает РИА «Новости».
Правоохранители отмечают, что участники группировки повредили остановочный павильон и нанесли дискредитирующие надписи, а также забрались на крышу троллейбуса и сорвали его токоприемник. Всего в отдел были доставлены 33 несовершеннолетних из Петербурга, Ленинградской области и Великого Новгорода.
Сами подростки рассказали полицейским, что были подписчиками одной из соцсетей, где их призвали встретиться 30 ноября и пройти до здания на улице Челюскина, чтобы забраться на крышу.
Позднее был задержан еще один участник – 18-летний житель Приморского района. Несколько человек привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство и нарушение правил дорожного движения, а родители некоторых активных участников получили штрафы по статье о ненадлежащем воспитании несовершеннолетних.
После проведения проверочных мероприятий и профилактических бесед всех подростков передали законным представителям. В ведомстве отметили, что возбуждено уголовное дело по статье о вандализме.
Ранее группа подростков устроила массовый погром и стрельбу в подмосковной электричке.
В России прозвучало предложение признать подростков, совершивших насильственные преступления, полностью дееспособными, чтобы они несли ответственность как взрослые.