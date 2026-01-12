  • Новость часаДепутатов уличили в самозахвате земли у Старооскольского водохранилища
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Когда закончится эра ремейков

    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    12 января 2026, 12:22 Мнение

    Когда закончится эра ремейков

    Количество фильмов по мотивам советской кино- и мультклассики зашкаливает. Полнометражных блокбастеров пока не снято разве что по «Ну, погоди!» и «Приключениям кота Леопольда». Увидим мы на экранах что-то свежее или нам так и предстоит смотреть фантазии на советские темы?

    Антон Крылов Антон Крылов

    журналист

    В Прибалтике напуганы геополитическими перспективами 2026 года
    Глава Минобороны Британии Хили заявил, что едва не попал под удар «Орешником»
    Стало известно о разработке в России стратосферного беспилотника «Хищник»
    Долина не отдала ключи от квартиры и уехала на отдых в Абу-Даби

    Три главных и, по сути, единственных кинохита новогодних праздников – «Чебурашка-2», «Буратино» и «Простоквашино» – могут показаться тремя всадниками Апокалипсиса (четвертый пока не оклемался от застолья), призванными похоронить всё свежее и оригинальное в российском кинематографе.

    Действительно, количество фильмов по мотивам советской кино- и мультклассики зашкаливает. Полнометражных блокбастеров пока не снято разве что по «Ну, погоди!» и «Приключениям кота Леопольда» – и то, полагаю, исключительно из-за полного отсутствия антропоморфных персонажей и принципиальной позиции правообладателей, которые ждут ну очень выгодного предложения. К тому же, учитывая любовь продюсеров к вставке романтической линии в любой сюжет, с одной стороны, и принципиальные особенности российского законодательства – с другой, будущим сценаристам фильмов по этим мультикам придется менять пол Зайца и хотя бы одного из Мышей, что может привести к непредсказуемым последствиям, а продюсеры это не любят еще больше, чем отсутствие сексуального влечения между главными героями.

    Безусловно, добровольный уход голливудских киноделов с российского рынка помог нашим производителям не меньше, чем недобровольный уход европейских сыроваров – отечественным мастерам молока и закваски. Но все-таки ренессанс отечественного кино был неизбежен, даже если бы бесконечные голливудские франшизы по-прежнему шли в наших кинотеатрах не в качестве полулегального «предсеансового обслуживания», а полным экраном, с полноценной рекламой.

    Голливуд в данном случае, как это уже бывало не раз в прошлом веке, просто первым осознал изменившуюся реальность. А реальность такова, что зрители хотят смотреть и показывать детям то, что сами любили в детстве. Ведь вся Америка выросла на комиксах – про Бэтмена и Супермена, Человека-паука и Железного человека (интересно, кстати, почему имена героев DC мы традиционно не переводим, а «Марвел» – переводим?), Халка и прочих неординарных личностей.

    Ровно так же все мы выросли на Чебурашке, Простоквашино, «Бременских музыкантах», а также Алисе Селезневой, просто Алисе, «Летучем корабле» и других сюжетах, переснятых в последние несколько лет.

    А китайцы, к слову, очень любят свой исторический эпос, поэтому основанный на традиционных легендах мультфильм «Нэчжа побеждает царя Драконов» стал самым кассовым в мире.

    Есть время разбрасывать камни и есть время собирать их. На протяжении десятилетий в кинематографе, а до того – в театре, развитие шло по спирали: любовь зрителей к свежему и актуальному сменялась желанием посмотреть что-то историческое, после чего наступал всплеск популярности новых интерпретаций классических сюжетов, то бишь ремейков. Вы знаете, сколько раз европейские авторы переиначивали историю Ромео и Джульетты до того, как за тему взялся Уильям Шекспир? Как минимум восемь. Поинтересуйтесь – удивитесь.

    Сейчас нам кажется, что советская киноотрасль, на которой с переменным успехом паразитирует современный российский кинематограф, была полностью и абсолютно оригинальной. Ага, сейчас.

    Поздний СССР нельзя представить без фильмов Марка Захарова – их цитировали и цитируют до сих пор. «Обыкновенное чудо» – это пьеса Евгения Шварца 1954 года и фильм Эраста Гарина 1964 года. «12 стульев» – книга 1928 года и фильм Леонида Гайдая 1971 года. «Тот самый Мюнхгаузен» – основан на пьесе Григория Горина «Самый правдивый», с успехом шедшей в Театре Советской армии. Суперкассовые «Неуловимые мстители» – ремейк крайне популярных «Красных дьяволят» 1923 года.

    Еще можно вспомнить «Служебный роман» Эльдара Рязанова, основанный на его же пьесе «Сослуживцы», которая до того шесть лет с успехом шла в разных театрах, или «Три плюс два» – адаптированную для кино популярную пьесу Сергея Михалкова. Так что и советские режиссеры отнюдь не брезговали ремейками, пусть масштаб явления и был несравним с нашими днями.

    Так увидим мы на экранах что-то свежее или нам так и предстоит смотреть фантазии на советские темы?

    Полагаю, что увидим. Уже прилетели первые ласточки – абсолютно оригинальный «Волчок» про путешествие из Москвы в Нижний Новгород в эпоху расцвета Российской империи или не очень оригинальный, но всё равно не повторяющий дословно советскую классику «Горыныч» про Александра Петрова в традиционной для него роли Александра Петрова, оказавшегося в средневековом княжестве.

    Но основное хранилище свежих и оригинальных идей сейчас надо искать в сериалах – и тут мы тоже идем по тому же пути, что и Америка. Если в кино сплошь переосмысления старых сюжетов, то сериалы ищут и находят – и скорее всего, полнометражные ремейки популярных ныне сериалов мы увидим на большом экране сразу же, как только закончатся советские мультики. Те же «Вампиры средней полосы» просто напрашиваются на масштабную и дорогую экранизацию с качественными спецэффектами и закрученным сюжетом.

    Плюс не следует забывать, что уже сейчас, приложив минимум усилий и потратив совсем немного денег на платный доступ к ИИ, любой из нас может сделать короткометражку с абсолютно любыми героями в главных ролях. Если мощности нейросетей будут и дальше расти с той же скоростью, то уже через несколько лет достаточно будет утром написать промпт: «Хочу увидеть экранизацию «Мастера и Маргариты» с Вячеславом Тихоновым в роли Воланда, Мэрилин Монро в роли Маргариты и Жан-Полем Бельмондо в роли Мастера. В конце – сюжетный твист: Мастер и Маргарита улетают в далекую-далекую Галактику, и у них рождается сын по имени Энакин, которого они отдают на воспитание Шми Скайуокер». А вечером садитесь и смотрите фильм. Это, впрочем, тоже будет ремейк, но никто же не мешает сочинить абсолютно оригинальный собственный сюжет с собой любимым в главной роли.

    И разумеется, доступность нейросетевых фильмов не будет концом кинематографа, как и фотокамера в каждом телефоне не привела к исчезновению профессии фотографа.

    Мода ходит по кругу, и это касается не только длины юбок и наличия лифчиков, но и популярных сюжетов. Кому не нравится актуальная мода – достаточно просто немного подождать.

    Другие материалы автора

    Вы согласны с мнением автора?

    16 голосов
    		14 голосов

    Главное
    ФСБ предотвратила теракт на ж/д мосту в Пермском крае
    Немецкий телеканал рассказал о катастрофической ситуации в Киеве с энергетикой
    Bloomberg: Торговое соглашение ЕС с МЕРКОСУР бросает вызов Трампу
    Стало известно о расколе в грузинской оппозиционной партии
    Латынина признала правоту Путина и заявила, что ее «наёживали»
    Доминик Гашек потребовал лишить США права проведения ЧМ-2026 по футболу
    Иркутская школьница выиграла международный конкурс красоты в Тбилиси

    Россия получила четыре повода для гордости за свою авиацию

    «Именно сейчас наши самолетостроители и двигателестроители совершают большое чудо». Такими словами эксперты описывают ряд ключевых достижений, реализованных российским авиапромом в прошедшем году – и объясняют, в чем заключается их принципиальная важность. Подробности

    Перейти в раздел

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    Перейти в раздел

    Как ВС России удалось достичь рекордных темпов наступления в 2025 году

    В 2025 году российским войскам в зоне СВО удалось найти и успешно применить рецепт прорыва хорошо укрепленной обороны противника – что и привело к освобождению ряда ключевых населенных пунктов Донбасса. В чем заключается эта новая тактика и какие новые системы вооружений помогли ее реализовать? Подробности

    Перейти в раздел

    В Прибалтике напуганы геополитическими перспективами 2026 года

    В Прибалтике «почему-то никак не соглашаются понять, что ради них Трамп не станет ставить мир на грань ядерного самоуничтожения», считают эксперты. Такими словами они поясняют резкое изменение настроений в прибалтийских элитах, наступившее в 2025 году. В чем заключаются эти перемены и при чем здесь отношение прибалтийского руководства к России? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации