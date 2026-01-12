Когда закончится эра ремейков

Три главных и, по сути, единственных кинохита новогодних праздников – «Чебурашка-2», «Буратино» и «Простоквашино» – могут показаться тремя всадниками Апокалипсиса (четвертый пока не оклемался от застолья), призванными похоронить всё свежее и оригинальное в российском кинематографе.

Действительно, количество фильмов по мотивам советской кино- и мультклассики зашкаливает. Полнометражных блокбастеров пока не снято разве что по «Ну, погоди!» и «Приключениям кота Леопольда» – и то, полагаю, исключительно из-за полного отсутствия антропоморфных персонажей и принципиальной позиции правообладателей, которые ждут ну очень выгодного предложения. К тому же, учитывая любовь продюсеров к вставке романтической линии в любой сюжет, с одной стороны, и принципиальные особенности российского законодательства – с другой, будущим сценаристам фильмов по этим мультикам придется менять пол Зайца и хотя бы одного из Мышей, что может привести к непредсказуемым последствиям, а продюсеры это не любят еще больше, чем отсутствие сексуального влечения между главными героями.

Безусловно, добровольный уход голливудских киноделов с российского рынка помог нашим производителям не меньше, чем недобровольный уход европейских сыроваров – отечественным мастерам молока и закваски. Но все-таки ренессанс отечественного кино был неизбежен, даже если бы бесконечные голливудские франшизы по-прежнему шли в наших кинотеатрах не в качестве полулегального «предсеансового обслуживания», а полным экраном, с полноценной рекламой.

Голливуд в данном случае, как это уже бывало не раз в прошлом веке, просто первым осознал изменившуюся реальность. А реальность такова, что зрители хотят смотреть и показывать детям то, что сами любили в детстве. Ведь вся Америка выросла на комиксах – про Бэтмена и Супермена, Человека-паука и Железного человека (интересно, кстати, почему имена героев DC мы традиционно не переводим, а «Марвел» – переводим?), Халка и прочих неординарных личностей.

Ровно так же все мы выросли на Чебурашке, Простоквашино, «Бременских музыкантах», а также Алисе Селезневой, просто Алисе, «Летучем корабле» и других сюжетах, переснятых в последние несколько лет.

А китайцы, к слову, очень любят свой исторический эпос, поэтому основанный на традиционных легендах мультфильм «Нэчжа побеждает царя Драконов» стал самым кассовым в мире.

Есть время разбрасывать камни и есть время собирать их. На протяжении десятилетий в кинематографе, а до того – в театре, развитие шло по спирали: любовь зрителей к свежему и актуальному сменялась желанием посмотреть что-то историческое, после чего наступал всплеск популярности новых интерпретаций классических сюжетов, то бишь ремейков. Вы знаете, сколько раз европейские авторы переиначивали историю Ромео и Джульетты до того, как за тему взялся Уильям Шекспир? Как минимум восемь. Поинтересуйтесь – удивитесь.

Сейчас нам кажется, что советская киноотрасль, на которой с переменным успехом паразитирует современный российский кинематограф, была полностью и абсолютно оригинальной. Ага, сейчас.

Поздний СССР нельзя представить без фильмов Марка Захарова – их цитировали и цитируют до сих пор. «Обыкновенное чудо» – это пьеса Евгения Шварца 1954 года и фильм Эраста Гарина 1964 года. «12 стульев» – книга 1928 года и фильм Леонида Гайдая 1971 года. «Тот самый Мюнхгаузен» – основан на пьесе Григория Горина «Самый правдивый», с успехом шедшей в Театре Советской армии. Суперкассовые «Неуловимые мстители» – ремейк крайне популярных «Красных дьяволят» 1923 года.

Еще можно вспомнить «Служебный роман» Эльдара Рязанова, основанный на его же пьесе «Сослуживцы», которая до того шесть лет с успехом шла в разных театрах, или «Три плюс два» – адаптированную для кино популярную пьесу Сергея Михалкова. Так что и советские режиссеры отнюдь не брезговали ремейками, пусть масштаб явления и был несравним с нашими днями.

Так увидим мы на экранах что-то свежее или нам так и предстоит смотреть фантазии на советские темы?

Полагаю, что увидим. Уже прилетели первые ласточки – абсолютно оригинальный «Волчок» про путешествие из Москвы в Нижний Новгород в эпоху расцвета Российской империи или не очень оригинальный, но всё равно не повторяющий дословно советскую классику «Горыныч» про Александра Петрова в традиционной для него роли Александра Петрова, оказавшегося в средневековом княжестве.

Но основное хранилище свежих и оригинальных идей сейчас надо искать в сериалах – и тут мы тоже идем по тому же пути, что и Америка. Если в кино сплошь переосмысления старых сюжетов, то сериалы ищут и находят – и скорее всего, полнометражные ремейки популярных ныне сериалов мы увидим на большом экране сразу же, как только закончатся советские мультики. Те же «Вампиры средней полосы» просто напрашиваются на масштабную и дорогую экранизацию с качественными спецэффектами и закрученным сюжетом.

Плюс не следует забывать, что уже сейчас, приложив минимум усилий и потратив совсем немного денег на платный доступ к ИИ, любой из нас может сделать короткометражку с абсолютно любыми героями в главных ролях. Если мощности нейросетей будут и дальше расти с той же скоростью, то уже через несколько лет достаточно будет утром написать промпт: «Хочу увидеть экранизацию «Мастера и Маргариты» с Вячеславом Тихоновым в роли Воланда, Мэрилин Монро в роли Маргариты и Жан-Полем Бельмондо в роли Мастера. В конце – сюжетный твист: Мастер и Маргарита улетают в далекую-далекую Галактику, и у них рождается сын по имени Энакин, которого они отдают на воспитание Шми Скайуокер». А вечером садитесь и смотрите фильм. Это, впрочем, тоже будет ремейк, но никто же не мешает сочинить абсолютно оригинальный собственный сюжет с собой любимым в главной роли.

И разумеется, доступность нейросетевых фильмов не будет концом кинематографа, как и фотокамера в каждом телефоне не привела к исчезновению профессии фотографа.

Мода ходит по кругу, и это касается не только длины юбок и наличия лифчиков, но и популярных сюжетов. Кому не нравится актуальная мода – достаточно просто немного подождать.