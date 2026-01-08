День детского кино и День аргайла отмечается 8 января

Tекст: Катерина Туманова

День детского кино в России отмечается ежегодно 8 января. Праздник ведет отсчет торжества с 1998 года, когда в стране прошел первый кинопоказ для детей в Москве. По инициативе Московского детского фонда в календаре появилась праздничная дата для детского кино, которое сегодня ставит кассовые рекорды, как фильм «Чебурашка», успех которого вдохновил создателей уже на третью часть приключений плюшевого героя.

Еще один неофициальный праздник в России сегодня – День сторожа. Его в узком кругу отмечают 8 января ответственные за сохранность имущества и контроль доступа специалисты.

Всемирный день компьютерного набора отмечается 8 января каждый год в честь мастерства быстрого и точного набора текста на компьютере. Его учредили после малазийского конкурса скоростного набора в 2011 году и отмечают по сей день те, кому скорость набора важна в работе, учебе или для общего интеллектуального развития.

День узора из ромбов, или День Аргайла – еще одно торжество в этот четверг, учрежденное в 2008 году Кили Макалир. Оно посвящено шотландскому узору из ромбов, который популярен на свитерах, носках и аксессуарах. Не удивительно, что праздновать этот день приветствуется в одежде с этим узором, который происходит от орнамента клана Кэмпбелл из Шотландии. Символом моды и стиля этот узор стал благодаря принцу Эдуарду (будущему королю Эдуарду VIII) и бренду Pringle of Scotland.

День распространения микробов радости – неофициальный праздник 8 января, посвященный идее о том, что хорошее настроение передается от человека к человеку, словно вирус. Торжество появилось в США в 1981 году, когда одна женщина стала рассылать знакомым сообщения со словами «Передаю Вам частичку своей радости».

Неофициальный Всемирный день Элвиса Пресли тоже отмечают поклонники артиста во всем мире, так как в этот день он появился на свет.

Кроме того, 8 января в КНДР празднуют День рождения Ким Чен Ына, в США День войны с бедностью, в Греции Праздник женщин «Гинайкратия».

С именинами 8 января стоит поздравить Николая, Евфимия, Александра, Дмитрия, Василия, Константина, Давида, Марию, Иосифа, Михаила и Леонида.