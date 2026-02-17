Зимой тяжело, хочется куда-то сбежать, но я плохо понимаю тех, кто отправляется зимовать в Таиланд или на Бали. Это малодушное бегство от русской судьбы, попытка ее обмануть, а она не прощает обмана. Может быть, мы и миру нужны прежде всего как зимние люди.7 комментариев
Кравцов рассказал об обучении «служению» в школьной программе
С сентября обязательный школьный предмет «индивидуальный проект» получит дополнительную программу «Обучение служением. Первые», в рамках которой школьники смогут решать социальные задачи НКО, государства и социального бизнеса, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
Программа «Обучение служением. Первые» войдет в курс «индивидуальный проект» для учеников 10–11-х классов. Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что нововведение призвано раскрыть потенциал подростков и вовлечь их в общественно значимую деятельность, пишет РБК.
«Современному школьнику важно не только знать, но и уметь применять на практике полученные на уроках знания. Программа «Обучение служением. Первые» усилит именно эту составляющую. Она поможет ребятам раскрыть свой потенциал, попробовать себя в социально значимых проектах, сделать первые шаги к профессиональному самоопределению», – описал программу о программе Кравцов.
Ранее подобные инициативы реализовывались только во внеурочной деятельности, но с сентября 2025 года программа стала частью учебного процесса в 1,6 тыс. школ и 192 учреждениях среднего профессионального образования по всей стране.
В рамках проектов, например, школьники из Нижнего Новгорода помогали пожилым осваивать смартфоны, а ученицы из Ханты-Мансийска создали блокнот с историями участников военной операции.
За участие в программе школьники получают до 25 волонтерских часов на платформе «Добро.рф». Как отметил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, эти часы могут быть конвертированы в дополнительные баллы к ЕГЭ, а также учитываться при получении грантов, стипендий или трудоустройстве. В зависимости от вуза за волонтерство можно получить от одного до десяти дополнительных баллов.
Метелев подчеркнул, что перевод программы «Обучение служением» в статус обязательного учебного предмета позволит значительно увеличить количество вовлеченных школьников и окажет поддержку некоммерческому сектору.
