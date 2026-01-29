Рособрнадзор выступил против учета оценки за поведение при поступлении в вуз

Музаев: Оценку за поведение в школе не должны учитывать при поступлении в вуз

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, мелкие проступки учеников не должны становиться преградой для получения высшего образования. Музаев добавил: «Ясно одно, что оценка за мелкую провинность не должна влиять на поступление ученика [в вуз]. Лидерам, я думаю, тоже полезно двойки получать. Часто надо в плане мотивации ставить двойки за поведение», передает ТАСС.

Глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев подчеркнул, что оценка по поведению вводится не для наказания школьников, а для защиты учителей. Он отметил, что нападения и оскорбления учителей считаются недопустимыми и подрывают основы общества. По словам Фадеева, задача эксперимента – защитить педагогов, а не стремиться наказать подростков.

Министерство просвещения уже проводит эксперимент по введению оценки поведения в школах, который начался с начала 2025/26 учебного года. Решение о включении этой оценки в итоговый школьный аттестат будет принято после завершения апробации, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

В понедельник председатель СПЧ Валерий Фадеев сообщил, что учащихся, которые получают «неуд» за поведение, следует отчислять из школ.

Ранее Минпросвещения России представило на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов законопроект по введению оценки за поведение в школах.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Фадеев предложил сделать неудовлетворительную оценку за поведение серьезным наказанием для школьников, вплоть до исключения.