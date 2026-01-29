Глобализм стал отступать, а его самая престижная площадка – Давосский форум – неуклонно превращается в малоинтересный захолустный междусобойчик, с которого он и начинался в 1970-х.2 комментария
Вучич объявил о рекордных расходах на оборону Сербии
Сербия направит 2,65% внутреннего валового продукта на оборону, при этом более половины этих средств пойдут на развитие вооруженных сил, заявляют власти страны.
Президент Сербии Александр Вучич заявил о рекордных расходах на оборону страны в размере 2,65% ВВП, передает РИА «Новости».
Более 54% бюджета составят инвестиции в вооруженные силы, 32,5% предназначены для персональных расходов, остальная часть пойдет на оперативные нужды.
Вучич отметил: «Думаю, что это достаточно говорит о том, каковы наши вложения в армию, потому что важно сохранить мир, а сохранить его можно только сдерживанием от потенциального нападения на нашу страну».
В начале января Вучич сообщил также о планах за ближайшие полтора года удвоить обороноспособность армии, увеличить личный состав на 30% и повысить огневую мощь на 100%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Сербия официально закрепила принцип военного нейтралитета как стратегию национальной обороны.
Ранее власти Сербии усилили контроль и ограничения на экспорт оборонной продукции, чтобы предотвратить ее возможное попадание на Украину. А Вучич анонсировал, что в конце марта в Сербии откроется крупный завод по производству дронов.