Вучич объявил о рекордных расходах на оборону Сербии

Вучич объявил о выделении 2,65% ВВП Сербии на оборону страны

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент Сербии Александр Вучич заявил о рекордных расходах на оборону страны в размере 2,65% ВВП, передает РИА «Новости».

Более 54% бюджета составят инвестиции в вооруженные силы, 32,5% предназначены для персональных расходов, остальная часть пойдет на оперативные нужды.

Вучич отметил: «Думаю, что это достаточно говорит о том, каковы наши вложения в армию, потому что важно сохранить мир, а сохранить его можно только сдерживанием от потенциального нападения на нашу страну».

В начале января Вучич сообщил также о планах за ближайшие полтора года удвоить обороноспособность армии, увеличить личный состав на 30% и повысить огневую мощь на 100%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Сербия официально закрепила принцип военного нейтралитета как стратегию национальной обороны.

Ранее власти Сербии усилили контроль и ограничения на экспорт оборонной продукции, чтобы предотвратить ее возможное попадание на Украину. А Вучич анонсировал, что в конце марта в Сербии откроется крупный завод по производству дронов.