    Как Финляндия и Прибалтика страдают без российского топлива
    Эксперт объяснил согласие России на присутствие США на переговорах в Абу-Даби
    Мелони призвала Трампа скорректировать состав «Совета мира»
    Владелец пекарни «Машенька» заявил о расширении меню после заказа из США
    МИД России обвинил Киев и Европу в подмене ключевых вопросов урегулирования
    Сальдо сообщил о гибели всей бригады скорой помощи после атаки ВСУ
    Журналист WSJ заявил о потере Зеленским связи с реальностью
    На Украине ДТЭК на фоне скандала разорвала контракт с «Энергоатомом»
    Стали известны обстоятельства смерти режиссера Олейникова
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русские возвращаются сами к себе

    На концертах Надежды Кадышевой толпы молодых людей, на улицах все чаще – мужчины в косоворотках и женщины в стилизованных кокошниках, в любом приличном ресторане – обязательные русские блюда, о туризме и говорить нечего – россияне потянулись в свою собственную страну, в её глубинку и её суть.

    15 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Запад лишился объединяющих ценностей

    Ценностное банкротство Запада может и не стать прологом к большой войне. Неприкрытое хищничество никогда в истории не вело к долговременному успеху. Но, может быть, на руинах упований на голую силу вырастет новая идея, объединяющая уже не один только Запад или Восток, а всё человечество.

    11 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов США никогда не нападут на Гренландию

    История с Гренландией – предвестник того, как великие державы будут решать арктический вопрос в ближайшие десятилетия.

    7 комментариев
    24 января 2026, 15:36 • Новости дня

    Адмирал объяснил планы Трампа по контролю над Гренландией

    Адмирал Комоедов заявил, что США нужна Гренландия для противолодочной обороны

    Tекст: Вера Басилая

    Экс-командующий Черноморским флотом Владимир Комоедов рассказал о значении Гренландии для повышения защиты США от иностранных субмарин на Фареро-исландском рубеже.

    Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов заявил, что Гренландия интересует президента США Дональда Трампа не только из-за идеи создания «Золотого купола» ПВО-ПРО, передает РИА «Новости».

    По его словам, ключевой целью также является усиление противолодочной обороны на Фареро-исландском рубеже, где между Исландией и Гренландией до сих пор остается уязвимость.

    Комоедов подчеркнул, что после Второй мировой войны США построили этот рубеж для противодействия подлодкам Северного флота СССР, однако гидроакустическая система SOSUS не полностью перекрывает участок между островами.

    «Это боковой, не центральный вопрос в проблематике обеспечения безопасности США в призме обсуждения Гренландии, но тем не менее он есть», – заявил адмирал.

    По данным Комоедова, длина рубежа составляет примерно 500 миль, он оснащен современными датчиками для отслеживания подводных лодок. Ранее советские подлодки должны были приближаться к США для запуска баллистических ракет, но современные лодки могут стрелять с расстояния до 10 тыс. километров, не покидая берегов.

    Комоедов также отметил, что важнейшие коммуникации между США, Европой и Африкой проходят через Атлантику, и нарушение этих маршрутов во время боевых действий может существенно осложнить морское снабжение. Именно поэтому, по его мнению, Трамп стремится устранить пробелы в противолодочной обороне.

    СМИ писали, что Дональд Трамп достиг соглашения на Всемирном экономическом форуме в Давосе о размещении американских ракет и предоставлении США горнодобывающих прав в Гренландии.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что США поступили «очень глупо», вернув Гренландию Дании после Второй мировой войны. Кроме того, он заявил о намерении добиться передачи Гренландии от Дании для размещения системы ПРО «Золотой купол».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что российское оружие способно проделать брешь в американской системе «Золотой купол».

    23 января 2026, 22:13 • Новости дня
    Стали известны темы переговоров по Украине в Абу-Даби

    ТАСС: Россия, Украина и США обсуждают в ОАЭ буферные зоны

    Стали известны темы переговоров по Украине в Абу-Даби
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вопросы формирования буферных зон и введения механизмов контроля вошли в повестку встречи представителей Москвы, Вашингтона и Киева, сообщает источник ТАСС.

    Вопросы формирования буферных зон и введения механизмов контроля вошли в повестку встречи представителей Москвы, Вашингтона и Киева, сообщает ТАСС. Мероприятие посвящено проблемам безопасности.

    «Да, эти аспекты: буферные зоны, различные механизмы контроля, безусловно, наряду с другими важными темами, являются предметами встречи», – подтвердил собеседник агентства.

    Ранее о начале консультаций заявил глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян, однако конкретное место проведения переговоров держится в секрете.

    Переговоры с участием делегаций России, США и Украины стартовали в пятницу в Абу-Даби.

    Политологи Федор Лукьянов и Станислав Ткаченко назвали главный вопрос этих консультаций.

    24 января 2026, 12:59 • Новости дня
    Источник: Делегация США проявила выдержку на переговорах по Украине

    Источник: Делегация США проявила выдержку как посредник на встречах в Абу-Даби

    Источник: Делегация США проявила выдержку на переговорах по Украине
    @ wam.ae

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские представители проявляют выдержку в роли посредников на переговорах по Украине, проходящих в столице Объединенных Арабских Эмиратов, отметил источник.

    Делегация США демонстрирует «достойную выдержку» в роли посредников на переговорах по урегулированию ситуации на Украине в Абу-Даби, передает ТАСС.

    Собеседник агентства подчеркнул: «Американцы показывают себя посредниками с достойной выдержкой». Встречи проходят в столице ОАЭ, где обсуждаются различные аспекты урегулирования конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице ОАЭ представители России, США и Украины начали второй раунд обсуждения вопросов безопасности.

    Ранее сообщалось, что российская делегация во главе с Игорем Костюковым покинула отель в Абу-Даби перед продолжением переговоров.

    Второй день переговоров по Украине проходит в закрытом режиме без прессы. Дискуссии и обсуждения организованы в одном из дворцов Абу-Даби в различных форматах.


    24 января 2026, 13:38 • Видео
    Гренландская сделка Трампа: главное

    Стали известны подробности «сделки по Гренландии», на которую европейские страны НАТО уломал президент США Дональд Трамп. Трамп получит немало, но меньше, чем рассчитывал. Но шанс расширить территорию США, как он мечтал, у него все-таки есть.

    23 января 2026, 18:35 • Новости дня
    Евродепутат Мариани: Европейские вассалы лишились хозяина в виде США
    Евродепутат Мариани: Европейские вассалы лишились хозяина в виде США
    @ Nicolas Maeterlinck/Belga News A/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По мнению депутата Европарламента, высказывания премьер-министра Бельгии о зависимости Европы от США и события вокруг Гренландии, стали сигналом к переосмыслению суверенитета на континенте.

    Часть европейских элит долгое время вела себя как вассалы США, надеясь на защиту и поддержку Вашингтона, однако ситуация вокруг Гренландии и жёсткая позиция американского президента Дональда Трампа стали поворотным моментом. Об этом заявил ТАСС депутат Европарламента Тьерри Мариани, комментируя слова премьер-министра Бельгии Барта де Вевера о зависимости Европы от США.

    Мариани отметил: «Барт де Вевер прямо говорит о реальности, о которой многие в Брюсселе предпочитают умалчивать: да, часть европейских элит долгое время вела себя как послушный вассал, убежденная, что в обмен на свою покорность она получит защиту и комплименты. А сейчас они буквально влетели в стену. Они лишились хозяина, которому льстили и который давал им маленький кусочек сахара за каждое отречение от своего суверенитета».

    Европарламентарий напомнил, что Трамп, придерживаясь принципа «Америка прежде всего», последовательно защищает интересы США, а европейские лидеры ошиблись, недооценив его реальные намерения. По мнению Мариани, признание премьера Бельгии стало запоздалым осознанием европейской наивности в трансатлантических отношениях.

    Политик считает, что нынешняя ситуация даёт Европе шанс пересмотреть подходы, вернуть себе суверенитет, начать самостоятельно решать проблемы и диверсифицировать внешние связи. Мариани подчеркивает, что Европа больше не может жить иллюзиями и должна двигаться к реальной независимости.

    Ранее Барт де Вевер, комментируя требования Трампа по Гренландии, отметил, что Европа стояла перед выбором между ролью «довольного вассала» и «несчастного раба». Премьер Бельгии признал, что сегодня ЕС в сложном положении, сильно зависит от США, и уже давно старается угодить Вашингтону, чтобы заручиться его поддержкой в противостоянии с Россией на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также Де Вевер сравнил Дональда Трампа с голодной гусеницей из книги Эрика Карла. Сам Трамп в Давосе заявил, что США взяли на себя ответственность за безопасность Гренландии после капитуляции Дании перед Германией во Второй мировой войне.

    Также президент США отметил, что не собирается использовать военную силу для получения Гренландии.

    23 января 2026, 18:48 • Новости дня
    В ОАЭ начались переговоры России, США и Украины

    МИД ОАЭ: Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби начались

    В ОАЭ начались переговоры России, США и Украины
    @ Максим Гучек/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры с участием делегаций России, США и Украины стартовали в пятницу в Абу-Даби, сообщил министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян.

    «Переговоры начались сегодня в Абу-Даби, и планируется, что они продлятся два дня в рамках усилий по укреплению диалога и поиску политических решений кризиса», – заявил он, передает ТАСС.

    Заявление министра распространило эмиратское внешнеполитическое ведомство.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Россию в трехсторонней группе по безопасности в Абу-Даби будут представлять исключительно военные.

    Политологи Федор Лукьянов и Станислав Ткаченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвали главный вопрос переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.

    24 января 2026, 13:32 • Новости дня
    Источник: В Абу-Даби обсуждают несколько документов по миру на Украине
    Источник: В Абу-Даби обсуждают несколько документов по миру на Украине
    @ wam.ae

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице ОАЭ переговорщики по Украине анализируют различные проекты документов, касающиеся урегулирования конфликта и гарантий безопасности для сторон, отмечают информагентства.

    В Абу-Даби одновременно рассматриваются несколько различных документов, касающихся мирного урегулирования на Украине, передает ТАСС.

    По информации агентства, переговорные группы активно работают над содержанием этих предложений.

    Источник отметил в ответ на вопрос корреспондента: «Их несколько», имея в виду, что на столе переговоров лежит не один проект документа.

    Кроме того, обсуждаются не только территориальные вопросы, но и вопросы гарантий, а также другие важные аспекты возможного соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице ОАЭ представители России, США и Украины начали второй раунд обсуждения вопросов безопасности.

    Источник ТАСС отметил, что делегация США на переговорах в Абу-Даби демонстрирует «достойную выдержку» в роли посредников.

    Второй день переговоров по Украине проходит в закрытом режиме без прессы. Дискуссии и обсуждения организованы в одном из дворцов Абу-Даби в различных форматах.


    24 января 2026, 14:07 • Новости дня
    Блогеры высмеяли опубликованное Белым домом фото Трампа с пингвином

    Блогеры высмеяли опубликованное Белым домом фото Трампа с пингвином в Гренландии

    Блогеры высмеяли опубликованное Белым домом фото Трампа с пингвином
    @ WhiteHouse

    Tекст: Вера Басилая

    Белый дом опубликовал в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) снимок президента США Дональда Трампа с пингвином, который держит американский флаг, в Гренландии, породив шутки в Сети.

    Фотография президента США Дональда Трампа с пингвином и американским флагом в Гренландии вызвала обсуждения в соцсетях из-за необычного сюжета, передает РИА «Новости».

    К фотографии была добавлена подпись: «Обнимите пингвина». В TikTok также появилось видео с этим моментом.

    Пользователи обратили внимание на то, что пингвины не обитают в Гренландии, что вызвало удивление и шутки в комментариях.

    Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила, что президент США Дональд Трамп не будет вводить новые пошлины на товары из ряда европейских стран после достижения договоренностей по Гренландии.

    СМИ писали, что Дональд Трамп достиг соглашения на Всемирном экономическом форуме в Давосе о размещении американских ракет и предоставлении США горнодобывающих прав в Гренландии.

    Позже европейские чиновники заявили о сохранении серьезных разногласий после отказа Трампа от введения пошлин на страны, поддерживающие Гренландию.

    23 января 2026, 20:46 • Новости дня
    Трамп отказался от пошлин после согласования сделки по Гренландии

    Трамп отказался от пошлин после согласования рамок сделки по Гренландии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский лидер отменил планы по введению торговых ограничений против европейских стран из-за достигнутых договоренностей по Гренландии, заявили в Белом доме.

    Президент США Дональд Трамп не будет вводить новые пошлины на товары из ряда европейских стран после достижения договоренностей по Гренландии. Как рассказала заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли, решение не вводить ограничения связано с тем, что Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте согласовали рамки сделки по острову сообщает РИА «Новости».

    «Президент Трамп готовился ко введению пошлин с 1 февраля, и этот вопрос был снят с обсуждения только по одной причине: он и генеральный секретарь НАТО согласовали рамки сделки по Гренландии», – приводит прямую речь Келли газета Washington Post.

    Ранее Трамп заявлял о возможности введения 10% пошлин на товары из ряда европейских стран. Однако после согласования сделки по Гренландии этот вопрос был снят с повестки, а новые ограничения вводиться не будут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские чиновники заявили о сохранении серьезных разногласий после отказа Дональда Трампа от введения пошлин на страны, поддерживающие Гренландию.

    Резкие высказывания президента США и его требования по поводу Гренландии вынудили лидеров Евросоюза срочно собраться в Брюсселе.

    Дональд Трамп достиг соглашения на Всемирном экономическом форуме в Давосе о размещении американских ракет и предоставлении США горнодобывающих прав в Гренланди, пишет Bloomberg.


    23 января 2026, 22:41 • Новости дня
    Кремль заявил о продвижении работы по урегулированию на Украине

    Песков заявил о продвижении работы по урегулированию на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Процесс разрешения конфликта движется вперед, причем сейчас особое значение приобрела необходимость реализации согласованной ранее «формулы Анкориджа», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал слова Дональда Трампа о приближении к завершению противостояния, передает ТАСС. Официальный представитель Кремля подтвердил, что дипломатические усилия в данном направлении не останавливаются.

    «Работа ведется. Работа продвигается. Сейчас очень важно имплементировать формулу, которая была в Анкоридже согласована», — отметил представитель Кремля.

    Также чиновник напомнил, что ранее об этом говорил помощник президента Юрий Ушаков. Соответствующее заявление прозвучало по итогам переговоров Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом.

    Ранее Дмитрий Песков отказался раскрывать содержание «формулы Анкориджа».

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о невозможности долгосрочного урегулирования без решения территориального вопроса.

    23 января 2026, 20:07 • Новости дня
    Трамп усомнился в глобальном потеплении из-за холодов в 40 штатах США
    Трамп усомнился в глобальном потеплении из-за холодов в 40 штатах США
    @ Imaginechina/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В ближайшие дни значительная часть территории США столкнется с необычно низкими температурами и рекордной волной холода, заявил президент США Дональд Трамп, усомнившись в глобальном потеплении.

    Президент США Дональд Трамп сообщил о прогнозируемом резком похолодании в 40 американских штатах, передает ТАСС.

    Он отметил, что подобной ситуации ранее практически не было, и публично поинтересовался у климатических активистов, куда делось глобальное потепление.

    Трамп написал в Truth Social: «Рекордная волна холода, которая, как ожидается, обрушится на 40 штатов. Такого раньше практически не было. Не могли бы «экобунтовщики» объяснить, что произошло с глобальным потеплением?»

    Американские власти считают, что обсуждение вопросов изменения климата и нулевых выбросов создает угрозу для страны и уже нанесло вред европейским экономикам.

    В Стратегии национальной безопасности США подчеркивается необходимость восстановления «энергетического лидерства» за счет развития всех ключевых источников энергии, включая нефть, газ, уголь и атомную энергетику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Нью-Йорка Эрик Адамс призвал жителей города оставаться дома из-за сильного снегопада и предложил заняться повышением демографии.

    Президент России Владимир Путин отметил, что среди специалистов нет единого мнения о развитии климатической ситуации на планете и в Арктике.

    Власти США приняли решение закрыть Национальный центр атмосферных исследований в Колорадо, назвав его источником климатического паникерства.

    23 января 2026, 17:12 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии данных о неофициальных встречах России, США и Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у него нет информации о неофициальных переговорах между представителями России, США и Украины в Абу-Даби.

    «Нет, я не располагаю (такой) информацией, я не знаю», – сказал Песков в ответ на вопрос журналистов о возможности таких встреч, передает ТАСС.

    Ранее телеканал Sky News сообщил о начале переговоров делегаций России, Украины и США в Абу-Даби.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Россию в трехсторонней группе по безопасности в Абу-Даби будут представлять исключительно военные.

    Владимир Зеленский увеличил состав делегации Украины перед переговорами в Абу-Даби.

    24 января 2026, 16:09 • Новости дня
    Источник: Результаты встречи по Украине в Абу-Даби есть

    Источник: Результаты встречи по Украине в Абу-Даби озвучат уполномоченные лица

    Tекст: Вера Басилая

    Результаты у встречи по Украине в Абу-Даби есть, делегации завершили обсуждение по вопросам безопасности, а об итогах переговоров объявят представители в столицах участвующих стран, сообщил источник.

    По словам источника, переговоры по Украине в Абу-Даби завершились, продолжения сегодня не ожидается, передает ТАСС.

    Делегации разъехались после нескольких часов консультаций, которые проходили два дня подряд. Российскую сторону возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков, украинскую – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

    Источник агентства отметил, что встреча прошла не безрезультатно: «Так нельзя сказать, они (результаты) есть», – заявил он, отвечая на вопрос о наличии итогов.

    По словам собеседника, дальнейшее информирование о результатах консультаций передано уполномоченным лицам в столицах стран-участниц.

    Трехсторонние переговоры России, США и Украины завершились в Абу-Даби.

    Второй день переговоров по Украине проходил в закрытом режиме без прессы. Дискуссии и обсуждения были организованы в одном из дворцов Абу-Даби в различных форматах.

    В столице ОАЭ переговорщики по Украине анализировали различные проекты документов по урегулированию конфликта и гарантиям безопасности для сторон.

    Эксперт объяснил согласие России на присутствие США на переговорах в Абу-Даби.

    24 января 2026, 11:56 • Новости дня
    Полиция Гренландии сообщила о создании военного района Кангерлуссуак

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Дании создали военный район в гренландском городе Кангерлуссуак для хранения техники, вход на эту территорию будет ограничен, сообщила полиция Гренландии.

    Вооружённые силы Дании создали временный военный район в городе Кангерлуссуак на западе Гренландии для хранения техники, передает РИА «Новости». По информации гренландской полиции, вход на эту территорию будет ограничен, а сама зона будет под постоянной охраной.

    В пресс-релизе гренландской полиции говорится: «Полиция Гренландии дала согласие на создание в Нууке и Кангерлуссуаке временных военных районов для использования датскими вооруженными силами. В Кангерлуссуаке был создан временный военный район, который ВС Дании будут использовать для хранения техники».

    Ранее на прошлой неделе аналогичный район был создан в столице Гренландии Нууке, где также размещается военная техника. Ожидается, что на следующей неделе там появится еще одна военная зона для размещения плавучего отеля. В полиции уточнили, что доступ на все эти территории для посторонних лиц будет запрещён, а меры безопасности усилены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, десятки датских солдат были замечены в аэропорту Гренландии.

    Вэнс сообщил о прогрессе в переговорах США и НАТО по Гренландии.

    Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки.

    24 января 2026, 14:17 • Новости дня
    Дания запросила у НАТО поддержку в Арктике

    Дания запросила у НАТО поддержку по вопросу Арктики

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дания на фоне обсуждения будущего Гренландии призвала страны НАТО уделить приоритетное внимание Арктике и получила поддержку альянса в этом вопросе, сообщили власти страны.

    Дания обратилась к НАТО с просьбой сделать Арктический регион одним из приоритетов альянса. Премьер-министр страны Метте Фредериксен подчеркнула, что альянс поддержал эту инициативу, и сейчас стороны обсуждают, как конкретно будет реализовано данное сотрудничество, передает РИА «Новости».

    Это заявление прозвучало на фоне обсуждения будущего Гренландии, отмечает телеканал TV2. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте стороны заложили основу будущего соглашения по острову.

    По данным CNN, потенциальное соглашение предполагает усиление присутствия НАТО на Гренландии, расширение доступа США к ресурсам острова и запрет на инвестиции из России и Китая. Портал Axios уточнил, что сделка не предусматривает передачу суверенитета США, а речь идет о размещении системы ПРО «Золотой купол».

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты смогут получить полный военный доступ к Гренландии без выплат.

    Политики Гренландии и Дании высказали недовольство отсутствием своего участия в переговорах по этому вопросу. В свою очередь, Белый дом сообщил, что Трамп отменил планы по введению торговых ограничений против европейских стран после достижения договоренностей по Гренландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подробности сделки стали известны – Трамп получит немало, хотя и меньше, чем рассчитывал, но у него все равно остается шанс расширить территорию США.


    24 января 2026, 15:12 • Новости дня
    Источник: Переговоры в Абу-Даби ведутся на английском и русском языках

    Tекст: Вера Басилая

    Делегации России, США и Украины используют русский и английский языки во время консультаций по безопасности в Абу-Даби, сообщил источник.

    По словам источника, делегации России, США и Украины на трехсторонних переговорах в Абу-Даби активно используют английский и русский языки, передает ТАСС.

    Первый день консультаций по вопросам безопасности стартовал 23 января. На следующий день переговоры продолжились. Российскую делегацию возглавляет начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков, украинскую – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

    Представители МИД России заявили, что решающим фактором на будущих переговорах по Украине станет их содержание, включая решение территориального вопроса по формуле, принятой на саммите в Анкориджа.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в переговорную группу России вошли представители руководства Минобороны во главе с начальником Главного управления Генштаба адмиралом Игорем Костюковым.

    Вывод украинских войск с территории Донбасса остается ключевым требованием для запуска процесса мирного урегулирования.

    В столице ОАЭ участники переговоров по Украине анализируют проекты документов, связанных с урегулированием конфликта и гарантиями безопасности для сторон.

    Второй день переговоров по Украине проходит в закрытом режиме без прессы. Дискуссии и обсуждения организованы в одном из дворцов Абу-Даби в различных форматах.

    24 января 2026, 16:18 • Новости дня
    Делегация США покинула Абу-Даби после переговоров по Украине

    Делегация США отправилась в аэропорт после переговоров по Украине в Абу-Даби

    Tекст: Вера Басилая

    После завершения переговоров по Украине в Абу-Даби американская делегация, в числе которой министр армии Дэниел Дрисколл, отправилась в аэропорт.

    Представители делегации США направились в аэропорт после завершения переговоров по Украине в Абу-Даби, передает РИА «Новости».

    В составе делегации были спецпосланник президента Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер, сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум, министр армии США Дэниел Дрисколл, а также главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегация США проявила выдержку как посредник на встречах в Абу-Даби.

    В Абу-Даби завершились трехсторонние переговоры России, США и Украины. Российская делегация под руководством адмирала Игоря Костюкова покинула площадку переговоров и вернулась в отель.

    В столице ОАЭ переговорщики по Украине анализировали проекты документов об урегулировании конфликта и гарантиях безопасности.

    Эксперт объяснил согласие России на присутствие США на переговорах.

