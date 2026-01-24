Адмирал объяснил планы Трампа по контролю над Гренландией

Адмирал Комоедов заявил, что США нужна Гренландия для противолодочной обороны

Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов заявил, что Гренландия интересует президента США Дональда Трампа не только из-за идеи создания «Золотого купола» ПВО-ПРО, передает РИА «Новости».

По его словам, ключевой целью также является усиление противолодочной обороны на Фареро-исландском рубеже, где между Исландией и Гренландией до сих пор остается уязвимость.

Комоедов подчеркнул, что после Второй мировой войны США построили этот рубеж для противодействия подлодкам Северного флота СССР, однако гидроакустическая система SOSUS не полностью перекрывает участок между островами.

«Это боковой, не центральный вопрос в проблематике обеспечения безопасности США в призме обсуждения Гренландии, но тем не менее он есть», – заявил адмирал.

По данным Комоедова, длина рубежа составляет примерно 500 миль, он оснащен современными датчиками для отслеживания подводных лодок. Ранее советские подлодки должны были приближаться к США для запуска баллистических ракет, но современные лодки могут стрелять с расстояния до 10 тыс. километров, не покидая берегов.

Комоедов также отметил, что важнейшие коммуникации между США, Европой и Африкой проходят через Атлантику, и нарушение этих маршрутов во время боевых действий может существенно осложнить морское снабжение. Именно поэтому, по его мнению, Трамп стремится устранить пробелы в противолодочной обороне.

СМИ писали, что Дональд Трамп достиг соглашения на Всемирном экономическом форуме в Давосе о размещении американских ракет и предоставлении США горнодобывающих прав в Гренландии.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США поступили «очень глупо», вернув Гренландию Дании после Второй мировой войны. Кроме того, он заявил о намерении добиться передачи Гренландии от Дании для размещения системы ПРО «Золотой купол».

Газета ВЗГЛЯД писала, что российское оружие способно проделать брешь в американской системе «Золотой купол».